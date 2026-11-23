Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiği Raffaele Fitto’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili haberler, güney gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Üçlü Görüşmeyle İlgili Tarih Bekleyişi- Hristodulidis’in Fitto’yla Uzun Telefon Görüşmesi” başlıklı haberinde Nikos Hristodulidis’in Raffaele Fitto’yla uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve Fitto’nun bu görüşme öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldiğini yazdı.

Dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendi Avrupa sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmasını istediğini ancak bu gelişmelerin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilişkilendirilmesini istemediğini öne süren Hristodulidis, buna paralel olarak AB’nin tezinin ise net olduğunu söyledi. Hristodulidis, iki meselenin de hali hazırda birbiriyle bağlantılı olduğunu, ayrıca herhangi bir ilerlemenin de Ankara’nın tutumuna bağlı olduğunu savundu.

Geçen pazar günü Mammari’de EOKA’cı Savvas Rotsidis için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının, Ankara’da gerçekleştirilen Fitto-Fidan görüşmesi konusunda bilgisi olup olmadığını kendisine sorması üzerine Hristodulidis, Fitto’yla uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Fitto’yla Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak değil AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak atanmış temsilcisi olarak görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristodulidis, bunun önemli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Hristodulidis ikinci önemli noktanın ise bir kez daha Türkiye’nin görüşme sırasında Avrupa süreciyle ilgili olarak olumlu gelişmeler yaşandığını görme arzusunu ifade etmesi olduğunu da dile getirdi.

Üçüncü olarak ise Türkiye tarafından farklı bir yaklaşımın sergilendiği bir nokta olmasına atıfta bulunan Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin kendi Avrupa süreciyle ilişkilendirilmesini istemediğini öne sürdü.

Hristodulidis sözlerinin devamında “ancak AB’nin yanıtı açık ve nettir, bunlar hali hazırda birbiriyle bağlantılıdır ve Türkiye somut bir ilerleme olmasını istiyorsa, bu tamamen kendisine bağlıdır” dedi.

Hristodulidis bunun ilk ve önemli bir görüşmeden ibaret olduğunu ve devamının geleceğini de söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la yarın yapacakları görüşmeden ne beklediğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis daha fazla olumlu gelişme olmasını ayrıca BM Genel Sekreteri tarafından en kısa sürede üçlü görüşmeyle ilgili somut bir tarih belirlenmesini umduğunu dile getirdi.

Hristodulidis EOKA’cı Savvas Rostsidis için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada ise, vatanın kurtuluşuna ilişkin mücadelenin devam etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Konuşmasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi olan uluslararası anlamda tanınmış bir devlet olduğuna da işaret eden Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kurtuluş ve ileri sürülen işgalin sona ermesi olan bir numaralı önceliğinin gerçekleşmesi için yöntemli bir şekilde çalıştığını savundu.

Meydan okumalar ve zorluklara rağmen büyük çabalarını sürdürdüklerini dile getiren Hristodulidis, vatanın kurtuluşuna ilişkin mücadelelerinde moral bozukluğu ve karamsarlığa yer olmadığını savundu.

İnisiyatifler aldıklarını ayrıca sürekli öneriler ve fikirlerini sunduklarını söyleyen Hristodulidis, müzakere masasına oturmaya ve özlü konular üzerinde tartışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Letimbiotis: Hedef özlü müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması

Gazete başka bir haberinde ise Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Kiriakos Matsis için Selanik’te düzenlenen anma töreninde söylediklerine yer verdi.

Letimbiotis konuşmasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in inisiyatiflerinin hedefinin, özgür ve yeniden birleşmiş bir vatan nihai amacıyla, özlü müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu vurguladı.

Letimbiotis bilindik tezlerini yinelediği konuşmasında ileri sürülen “işgalin zaman aşımına uğramadığını, zamanın da adalet yaratmadığını” iddialarına ekledi.

Hristodulidis’in Fitto’yla yaptığı telefon görüşmesi “Başkan: Türkiye Kıbrıs Sorunu Olmadan Avrupa İstiyor”, Politis’te ise “Avrupa-Türk Meseleleriyle Paket- Hristodulidis Türkiye’nin Avrupa Sürecinin Kıbrıs Sorunundaki İlerlemeden Geçtiğini Yineledi- Fitto’yla Telefon Görüşmesi” başlıklarıyla yer aldı.