Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin haberler güney basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Davet Edilme Umuduyla Kolaylarda Anlaşıyorlar – İki Lider Genel Sekreterle Üçlü Görüşmenin Gerekli Olduğuna İnanıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Erhürman ve Hristodulidis’in “kolay unsurlarda anlaştıklarını ve umutlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bağladıklarını ancak Guterres’in ne zaman liderleri davet edeceğinin henüz belli olmadığını” yazdı.

Liderlerin üçlü görüşme gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve Guterres’e olumlu bir unsur vermeye çalıştıklarını ifade eden gazete, BM’nin görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklama ve Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki sözlerine de geniş yer verdi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Kıbrıs Sorununun Özü Dün De Görüşülmedi – Hristodulidis ve Erhürman’ın Barikatlar Konusundaki Fikir Ayrılıkları Devam Ediyor, GYÖ’lerin Genişletilmesinde Uzlaşıldı” başlıkları altında yansıttı.

Gazete, dünkü görüşmenin en önemli sonucunun BM Genel Sekreterine yapılan ortak çağrı olduğunu belirterek Hristodulidis’in açıklamasını yansıttı.

Politis gazetesi haberini: “Yerlerinde Sayamya Devam Ediyorlar – İki Liderin Dünkü Görüşmesinde Yeni Bir Şey Yok – Her Şeyi Antonio Guterres’e Bıraktılar” başlığı altında okuyucuya yansıtırken liderlerin dünkü görüşmede kaydettikleri esaslı tek uzlaşının, bir önceki görüşmede uzlaştıkları Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) hayata geçirilmesinde ilerleme sağlamak olduğu yorumunda bulundu.

Çok beklenen “Athienu” (Kiracıköy) – “Piroi” (Gaziler) – “Ahlacia” (Eylence) ve “Mia Milya” (Haspolat) geçiş noktalarının açılması konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini de vurgulayan gazete, liderlerin topu Guterres’e attıklarını ifade etti.

Hristodulidis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı da yansıtan gazete, iki yeni geçiş noktasının açılması anlaşmasının Guterres’le üçlü görüşmede ilan edilmesi ihtimalinden de söz etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak ise, üçlü görüşmenin büyük olasılıkla kuzeydeki seçimlerin ardından gerçekleşeceği iddiasında bulunurken genişletilmiş konferans toplanması görevinin ise bir sonraki Genel Sekretere kalmasının büyük olasılık olduğunu savundu.

Haberde, Erhürman’ın dönüşümlü başkanlık konusuna önceden netlik getirmek istediği, Kıbrıs Rum tarafının ise müzakereler başlamadan önce çözümün temel unsurlarından bazılarının seçilmesine karşı olduğu da öne sürüldü.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini şu başlıklarla okuyucuya yansıttı: “Kambo’dan Kazılara – Liderlerden Bir Dalga Geçme Görüşmesi Daha”.