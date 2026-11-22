Kıbrıslı yazar ve ressam Kemal B. Caymaz tarafından yazılıp resimlenen Safir Serisi’nin 10. Yıl Sergisi, “Bir Hayalin On Yıllık Yolculuğu” temasıyla Ercan Uluslararası Havalimanı Giden Yolcu Bölümü’nde açıldı.

Küratörlüğünü Eser Keçeci’nin üstlendiği sergi, 2016 yılında Müjdelenen Zaman ile başlayan, 2020’de Yegâne Aşk ile devam eden ve Çobanyıldızı Krallığı ile görkemli bir finale ulaşan Safir Serisi’nin on yıllık edebî ve sanatsal yolculuğunu gözler önüne seriyor. Özgün illüstrasyonlardan karakter tasarımlarına, fantastik objelerden yazarın özel takım elbiselerine ve koleksiyon figürlerine uzanan zengin bir seçkiyle hazırlanan sergi, yazar ve ressam Kemal B. Caymaz’ın hayal gücünden doğan büyülü evreni ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kıbrıs’ın tarihî mekânlarını, efsanelerini ve çok kültürlüğünü fantastik bir evrende yeniden yorumlayan Safir Serisi 10. yılında Caymaz’ın yazarlık ve ressamlık kimliğini bir araya getirerek serinin karakterlerini ve görsel dünyasını uluslararası yolculara tanıtıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ana sponsorluğunda KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, CityMall, ve Işık Kitabevi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Kemal B. Caymaz’ın on yıllık edebiyat ve sanat üretiminin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sergi, 20 Kasım – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Ercan Uluslararası Havalimanı Giden Yolcu Bölümü’nde ziyaret edilebilecek.