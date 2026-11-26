Elias Demetriou

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Yeniden Ortaya Çıkan Yılan Yumurtası…

Tarihin ibretlik bir tekrarını andırırcasına, aşırı sağ yeni maskelerle dünyanın çeşitli ülkelerinde yeniden güçleniyor. Almanya'da yakın zamanda gerçekleşen seçim sonuçları insanlık için bir tehlike çanı niteliği taşıyor. Avrupa'daki gençlik hareketleri ve Brezilya'dan ABD'ye kadar seçim sonuçlarında yaşanan olumlu değişimler direniş umudu yaratıyor. Kıbrıs'ta ise aşırı sağa karşı direnmek her zamankinden daha gerekli hâle geliyor…

1990'lı yıllardan itibaren neredeyse tekel hâline gelen çağdaş neoliberalizmin yol açtığı çıkmazların dünya genelinde sosyoekonomik sorunları ve eşitsizlikleri derinleştirdiği bir gerçektir. Geçtiğimiz on yılda yaşanan küresel ekonomik kriz, toplumun geniş kesimlerinin, özellikle de emekçilerin, karşı karşıya kaldığı sorunları geçmişe kıyasla çok daha görünür hâle getirdi. Sistemin uzantısı olarak hareket eden aşırı sağ, toplumsal hoşnutsuzluğu siyasi amaçlarla değerlendirdi. Ancak toplumsal sorunların özüne işaret etmek yerine kamuoyunun dikkatini milliyetçiliğe, hoşgörüsüzlüğe ve zorbalığa yöneltmeyi tercih etti.

Donald Trump'ın seçilmesi, dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da büyük bir ideolojik etki yarattı. Üstelik Trump'ın ikinci başkanlık dönemi hoşgörüsüzlüğü ve ırkçılığı teşvik eden aşırı uç bir toplumsal hareketle birlikte şekillendi. Bütün bunlar, bir zamanlar Batılı sömürgeciler ve yerleşimciler tarafından marjinalleştirilen ve neredeyse yok edilen yerli uygarlıkların küllerinin üzerine kurulmuş, güya liberal olarak nitelendirilen bir ülkede yaşanmaktadır. Aşırı sağın fikirlerini şiddet yoluyla dayatmayı amaçlayan benzer hareketler dünyanın dört bir yanında demokrasi ve bireysel özgürlükler düşüncesine karşı çıkmakta ve iki Dünya Savaşı arasındaki döneme özgü olguları yeniden gündeme taşımaktadır.

Daha da tehlikeli olan olgu ise aşırı sağın söylem ve politikalarının siyasi sistemin geri kalanının bir bölümünü de peşinden sürüklemesidir. Sağ ve Merkez'deki siyasi güçlerin ırkçı ve kapsayıcı olmayan politikaların mantığıyla özdeşleştiğini ve aynı zamanda milliyetçi söylemde de aşırı sağla ortaklaştığını görüyoruz.

Öte yandan, aşırı sağın yükselişi ve toplumsal sorunlar dünyanın dört bir yanındaki ilerici akımların çeşitli direniş biçimleri geliştirmesine de yol açmaktadır. Bu direniş cephelerinde çoğu durumda Sol güçler, sendikalar ve toplumsal hareketler öncü rol oynarken, özellikle Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde gelişimine tanık olduğumuz üzere Z kuşağı da bu süreçte kendi özgün izini bırakmaktadır.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Sol, aşırı sağın yıkıcı ilerleyişine karşı temel bir set hâline gelmektedir. Aynı zamanda, muhafazakârlaşmış siyasi sisteme karşı ve özellikle aşırı sağın iktidarı hedeflediği yerlerde, ilerici ve demokratik güçlerle ittifaklar kurulmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Aşırı sağın yeniden iktidara geleceğine ilişkin öngörülere rağmen, Brezilya'da kısa bir süre önce Lula'nın kazandığı zafer örneği bu açıdan dikkat çekicidir. Demokratik yelpazedeki partilerin ve örgütlerin ittifakından ziyade, faşist Bolsonaro'ya karşı toplumun, azınlıkların, halk kesimlerinin ve sendikaların harekete geçmesi bütün beklentileri boşa çıkarıp Lula'yı dördüncü kez iktidara taşımıştır.

Kıbrıs'a gelince, ekonomik kriz koşulları, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün uzaması ve antikomünizmin yükselişi, Kıbrıs Rum aşırı sağının yeni yapılanmalarla yeniden ortaya çıkması için elverişli bir zemin oluşturmuştur. O döneme kadar aşırı sağ, tarihsel süreç boyunca milliyetçilik ile daha ılımlı bir eğilim arasında ip üzerinde yürüyen DİSİ'nin safları içerisinde esas olarak yer almaktaydı. Ancak 2010'lu yılların başından itibaren aşırı sağ, bağımsız bir siyasi temsil elde etmeye yönelmiştir. O dönemde çeşitli örgütler kurulmuş olmasına rağmen, Neo-Nazi Altın Şafak örgütünün Kıbrıs'taki uzantısı olan ELAM bu siyasi temsilin başlıca ifade aracı hâline gelmiştir.

Aşırı sağ hareketlerin uluslararası ölçekte yükselişe geçmesi ELAM'ın siyasi açıdan güçlenmesini hızlandıran etkenlerden biri olmuştur. Ayrıca Tatar'ın Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçildiği ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yönünde bir politika değişikliğine gittiği dönemde ELAM, milliyetçi söylemini daha da pekiştirmek için elverişli bir zemin bulmuştur. Kapalı Maraş'ta yaşanan provokasyonlar ile Türkiye'nin ve Tatar'ın milliyetçi söylemleri de ELAM'ın milliyetçi söyleminin “meşrulaştırılmasına” katkıda bulunan etkenler olmuştur. Genel olarak, bölünmüşlüğün iki tarafındaki aşırı sağ hareketler birbirini besleyen ve birbirinden güç alan bileşik kaplar gibi hareket etmiştir.

Kıbrıslı Rumların 1974 yılında yaşanan tarihsel felaket nedeniyle taşıdığı derin travma ve özellikle savaşın “mağlup tarafı” olmanın damgası 1974'ten bu yana aşırı sağın ve milliyetçiliğin yararlandığı temel unsurlardan biridir. Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan her provokasyon, her milliyetçi söylem ve devasa boyutlardaki milliyetçi semboller bu açık yaraya tuz basmaktadır.

ELAM son yıllarda maskelerini, yaklaşımlarını ve stratejilerini değiştirmiş olsa da milliyetçiliğe, ayrımcılığa ve ırkçılığa yatırım yapan bir parti olmayı sürdürmektedir. Ancak tehlikeli olan, kamuoyunun karanlık bir yöne eğildiğini gören geleneksel Sağ'ın ve Merkez'deki partilerin de son yıllarda aşırı sağın gündemiyle adeta yarışmalarıdır.

Aşırı sağın, dikenli tellerin bir tarafındaki her zaferinin, diğer taraftaki aşırı sağ için de bir zafer olduğu açıktır. Öte yandan, ilerici güçlerin bir tarafta kazandığı her zafer, diğer taraftaki ilerici güçler için de bir zafer anlamına gelmektedir. Dileriz ki Kıbrıslı Türklerin yaklaşan seçim süreçlerinin sonuçları da benzer bir etki yaratır. Daha da önemlisi, seçimin ertesinde el sıkışarak nihayetinde kazananların barış ve ilerleme güçleri olmasını sağlayalım. Aşırı sağın, emperyalizmin ve dış müdahalelerin tarihi bir kez daha trajik bir biçimde yazmasına izin vermeyelim.

* AKEL Merkez Komitesi Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu