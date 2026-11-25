Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştay’ı tarafından yayımlanan rapor, merkezi cezaevinin mevcut durumu ve mahkumların kötü yaşam koşullarını ortaya koydu.

Haravgi ve diğer gazeteler, güneydeki Merkezi Cezaevi’nin durumunu utanç kaynağı olarak nitelendirirken Avrupa İşkence Önleme Komisyonu ve Eurostat raporlarını temel alarak dün yayınlanan Sayıştay raporuna geniş yer verdi.

Haberde, 927 kişi kapasiteli merkezi cezaevinde şu anda bin 168 mahkum bulunduğu, mahkumların bazılarının yerlerde veya plastik kasalardan yapılan yataklarda kaldıkları ve doluluk oranında AB’de ilk sırayı aldığı ifade edildi.

Mahkumların tuvalet ihtiyaçları için naylon poşetler ve şişeler kullandıkları, 5,5 metrekarelik odalarda 3-4 kişinin kaldığı belirtilen raporda, doluluk oranının 2027’den buyana yüzde 87 oranında artarak yüzde 150’ye ulaştığı vurgulandı.

Raporda ayrıca temizlik ve hijyen sorunlarının hat safhada olduğu, pire ve kene gibi hayvanların yoğun şekilde bulunduğu da vurgulanırken her 100 mahkuma bir gardiyan düştüğü de aktarıldı.

Çoğu mahkumun 3-4 kişilik gruplar halinde küçük hücrelerde kalırken 101 mahkumun tek başlarında tutuldukları, bunlardan 27’sinin ömür boyu hapis mahkumu, 27’sinin ise psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunun belirtilmesine karşın geri kalan 55 mahkum hakkında net bir bilgi bulunmadığı belirtilen haberde, reşit olmayan çocukların ise ayrı tutulmak yerine diğer mahkumlarla aynı hücreleri paylaştıkları ifade edildi.