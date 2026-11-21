Bahar Esintileri Sanat Derneği, “80’ler 90’lar Saklı Şarkılar” konseri verecek
Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu’nun 11 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda “80’ler 90’lar Saklı Şarkılar” konseri vereceği bildirildi.
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Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu “80’ler 90’lar Saklı Şarkılar” konseri düzenliyor.
Gelirinin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanacak konser 11 Aralık Cuma akşamı Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu’nda yer alacak.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, hayatını kaybeden koro üyesi Nursen Yenen’in anısına verilecek konser saat 19.30'da başlayacak.
Şef Bahar Gökhan yönetimindeki Bahar Esintileri Sanat Derneği Türk Müziği Korosu ve Orkestrası’nın sahne alacağı gecenin konuk sanatçısı ise Semiha Yankı olacak.
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