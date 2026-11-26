Niyazi Kızılyürek

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Popülist Aşırı Sağın Yükselişine Dair Düşüncüler

Theodor Adorno 1957 yılında radikal Sağın yükselişi üzerine yazdığı bir makalede neo-faşist hareketlerin yükselişi ile liberal demokrasilerin başarısızlıkları arasında bir bağ olduğunu vurgulamıştı. Demokrasinin yurttaşlara vaat ettiklerini yerine getirmediğinde faşist hareketlerin güçlendiğini belirten Adorno, ulus-devlet, kapitalizm ve ırkçılığın birbirleriyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyordu. Aşırı sağın yükselmesinde önemli rol oynayan diğer bir faktör olarak da geçmişle yüzleşmekten, daha doğrusu yüzleşmemekten söz ediyordu. Frankfurt Ekolünün önde gelen düşünürüne göre, geçmişle esaslı bir şekilde yüzleşme yapılmadığı sürece ‘Aşırı Sağ’ bundan mutlaka yararlanacaktır. Adorno’nun yüzleşme konusuna vurgu yapmasının özellikle Almanya bağlamında çok önemli olduğunu belirtelim. Çünkü, 1950’li ve 60’lı yıllarda Almanya henüz geçmişiyle yüzleşmeye yönelmemişti. “Vergangenheitsbewaeltigung”, yani geçmişi ele alıp üzerinde çalışma Alman toplumunun daha sonraları temel mesailerinden biri olacaktı.

Adorno’nun tespitinin doğruluğu 21.yüzyılın başında görülmeye başladı. Nitekim, Aşırı Sağın yükselişi, liberal demokrasilerin yurttaşların beklentilerinin gerisinde kaldığı, 1980’li yılların başından beri uygulanan neo-liberal politikaların sarsıcı sonuçlarının ortaya çıktığı ve globalleşmenin yol açtığı büyük alt-üst oluşların vuku bulduğu koşullarda gerçekleşti. Oysa, liberal dünya 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılışını coşkuyla kutluyordu. Francis Fukuyama, Hegel’den esinlenerek ve düşünürü biraz çarpıtarak “Tarihin Sonunu” ilan etmişti. Antagonizmin ve tezatların ortadan kalkacağını ve liberal demokrasi ile serbest piyasa modelinin dünyanın her yerine yayılacağını ve kalıcı bir uyum sağlanacağını iddia ederek ideolojilerin tarihe karıştığını söylüyordu. Bundan böyle bütün dünya aşamalı olarak liberal demokrasiye geçecekti. Fakat, gelişmeler tam ters yönde oldu. Yeni sürece neo-liberalizm damgasını vurdu.

Kapitalizm, küreselleşmeyle bir dünya sistemine dönüştükten sonra içine sürüklendiği krizlerden çıkmak için neo-liberal politikalara sarıldı. Neo-liberalizm, feodal düzeni, inanç sistemlerini, hiyerarşik toplum yapısını hem ideolojik olarak, hem de pratikte altüst eden, devletin aktif katılımıyla refah devletinin oluşmasını önemseyen liberalizmden farklı olarak fetişist bir serbest piyasa anlayışıyla refah devletini ortadan kaldırmaya yöneldi. Thatcher ve Reagan ile başlayan neo-liberal taarruz, işçi sınıfının gücünü kırmak ve sendikaları etkisiz hale getirmekle işe koyuldu. Sendikaların zayıflamasıyla fabrika işçileri güvencesiz ve korumasız kaldı. Maaşlar düşürüldü, kamu hizmetleri özelleştirildi. İmalat sanayii işçilik maliyetinin daha az olduğu başka ülkelere taşındı. Refah devleti ve ücretsiz kamu hizmetleri çöktü ve çöküş sürecine paralel olarak otoriter Aşırı Sağ güçlendi.

Özellikle globalleşmenin yoğunlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan nüfus hareketleri, diaspora cemaatlerinin oluşması, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi, iş güvenliğinin tehlikeye girmesi, orta sınıfların statü kaygısına kapılması, yurt ve kimlik kaybı korkusunun yaygınlaşması, Aşırı Sağın yükselişinde önemli rol oynadı. Örneğin, Almanya’da Aşırı Sağ Alternative Für Deutchland (Almanya İçin Alternatif) toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği ve mültecilerin, özellikle de Suriyeli Müslüman mültecilerin Almanya’ya yöneldiği bir ortamda kuruldu. 2013 yılında kurulan partinin başlığında yer alan “Alternatif” sözcüğü, globalleşmeye ve globalleşmenin somut sonuçlarına karşı Almanlara “alternatif” sunmayı ve “Almanlığı” (Deutchtum) korumayı ima ediyordu. Egemenlik paylaşımına dayalı Avrupa Birliği karşısında milli egemenliği savunmak, “Almanya Almanlarındır” sloganıyla mültecilere ve yabancılara karşı çıkmak, AFD’nin başlıca politikaları arasında yer aldı.

Bu görüşler nerede olursa olsun Aşırı Sağ ve/veya Popülist Sağın ortak görüşleridir. Sorunları kökünden kavramak ve çözüm üretmek yerine, popülist bir yaklaşımla kitlelerin duygularına dokunan yüzeysel argümanlar ileri sürmek ve “Kötü Ötekinden” söz etmek bu görüşlerin esasıdır. Örneğin, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılması esnasında mülteci ve göçmenlerin büyük bir sorun oluşturduğu ileri sürülüyor, “milli egemenliğin” geri alınmasından bahsediliyor ve bu popülist söylemler karşılık buluyordu. Nitekim, Brexit’in öncülerinden popülist Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu’nda benim de şahit olduğum son konuşmasında övünerek şöyle diyordu: “Bize popülist diyorsunuz ama popülizm günümüzde çok popülerdir!”

Popülizm gerçekten de çok popüler olmuştu. Post-truth (hakikat-ötesi-sonrası) olarak adlandırılan bir dönemde Trump, America First diyerek iktidara geliyordu (2016), Viktor Orban, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Heinz Christian Strache ve Norbert Hofer gibi isim ve hareketler yükselişlerini sürdürüyordu ve hepsi benzer bir terminoloji kullanıyordu. Yabancıları ve mültecileri işsizliğin sebebi ve “milli kültüre” karşı “tehdit” olarak gösteriyorlardı. Globalleşmeyle birlikte toplumların çok-kültürlü heterojen yapılara dönüşmesi, milli devletin aşınması ve egemenliğinin zayıflaması karşısında, “Milli Cemaat, Milli Egemenlik, Milli Devlet” vurgusunu ön plana çıkarılıyordu.

Neo-Liberalizm ve Aşırı Sağ

Çin Komünist Partisi’nin globalleşmenin savunucusu olduğu bir dönemde Aşırı Sağın Milli Cemaat, Milli Egemenlik ve Milli Devlet söylemiyle neo-liberal globalleşmeye karşı sahte-tedaviler araması ve kapitalizmin savunucularının ekonomik ve kültürel korumacılığa yönelmeleri oldukça manidardır. Oysa, popülist Aşırı Sağın neo-liberal politikaları desteklediği biliniyor. Küreselleşme ile beraber sermayenin emrine giren ulusal ekonomileri yabancı yatırımcılardan, küresel anlaşmalardan, uluslararası finans hareketlerinden, işçilerin yer değiştirmesinden korumayı asla düşünmüyor. Eşitsizlikleri ortadan kaldıracak hiçbir öneride bulunmuyor, kapitalizme karşı en küçük bir eleştiri yöneltmiyor. Gerçek sorunlarla uğraşmak yerine, “kültürel-saflığa” ve “kimlik stratejilerine” önem veriyor.

Sonuç itibarıyla, Aşırı Sağ neo-liberalizmin yarattığı sorunlar karşısında kültürel ırkçılığı, yabancı düşmanlığı ve otoriter eğilimleri ön plana çıkarıyor. Popülist demagoglar, ulus-devletlerin ekonomik bağımsızlıklarını koruma konusunda alan kaybetmesini, nüfus hareketleri sonucunda ülkelerin demografik yapısının değişmesinin, kitlelerin iş bulma korkusu ve iş güvencesinden yoksun olmasının müsebbibi olarak mültecileri, göçmenleri ve yabancıları gösteriyorlar. Eşitsizliklerin büyümesi ve sosyal güvencenin küçülmesi karşısında kalabalıklara ulusun etnik saflığından ve kültürel üstünlüğünden söz ediyorlar. Aşırı Sağ, “biz halkız” diyerek bu sloganı bir yandan müesses nizamın “yozlaşmış” addedilen elitlerine karşı kullanıyor, diğer yandan da mülteci karşıtlığını ifade eden “homojen halk (milli cemaat)” kavramını öne çıkarıyor. Toplumsal sorunlarla boğuşan kitlelere “milli kültür, kimlik, vatan, aile ve din” güzellemesi yapıyor.

Aşırı Sağın “Milli Cemaat” Anlayışı

Aşırı Sağın anlayışında “ulus” yurttaşların tümünden oluşan bir cemaat değildir. Aşırı Sağın popülist milliyetçileri özcü bir “milli ve yerli” (Nativizm) kimliğe gönderme yapıyorlar ve bu kimliğin dışında kalanları “yabancı” ve/veya “yabancılaşmış” sayıyorlar. “Ulusa” yapılan özcü vurgu aslında ulusları ikiye bölüyor. Aşırı Sağ “Biz” dediğinde, bu kavramdan ulusun bütününü anlamıyor. Ulusun üyeleri arasında ayırımcılık yapıyor. “Yerli ve Milli” olanlar, “Volksgemeinschaft’a” (milli cemaate) ait olanlar bir yanda; yozlaşmışlar, kozmopolitler, dejenere olanlar diğer yanda... ABD, Fransa, Polonya, Macaristan, Almanya bu türden “bölünmüş uluslara” örnek gösterilebilir. Başka nedenlerle olsa da Türkiye de bu kategoride yer alıyor. Türkiye’de daha modernleşme sürecinin başında ayrı dünyalar oluşmuştu. Fakat şu da bir gerçektir ki, hiçbir dönemde muktedir elitler ülkeyi son yıllardaki kadar bilinçli ve sertlikte “yerli ve milli makbul vatandaşlar” ile “makbul olmayan” vatandaşlar olarak ikiye bölmemişti.

Aşırı Sağ, globalleşmenin hızına bağlı olarak toplumların nüfus yapılarının çoğullaşıp değişmesi, şehirlerin kozmopolit merkezlere dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan yurt ve kimlik tedirginliğini istismar ediyor ve yabancı düşmanlığını, kültürel ırkçılığı ve İslamofobiyi teşvik ediyor. Nitekim, Avrupa’da Aşırı Sağın yükselişi 1970’li yıllarda gençler arasında görülen kimlik-hareketleriyle başlamıştı. Fransa’da GRECE, Almanya’da PEGİDA gibi kimlik hareketleri, “Hristiyan Avrupa” medeniyetinin tehdit altında olduğunu ileri sürerek Avrupa’nın “koruma altına alınması” gerektiğini ileri sürüyorlardı. Daha sonra, başka Avrupa ülkelerine de sıçrayan kimlik hareketleri, mültecileri ve yabancıları hedef alırken, aynı zamanda Avrupa Birliği’ne de karşı çıkıyorlardı. “Avrupa’ya Evet, Avrupa Birliği’ne Hayır” sloganıyla AB’yi yeriyor ve “milli egemenliği” ortadan kaldırıp “çok-kültürlülüğü” teşvik etmekle suçluyorlardı. “Egemen Devletler Avrupa’sını” istediklerini söylüyorlardı. Nitekim, bugün bütün ülkelerde yükselişte olan Aşırı Sağ, Avrupa Birliği’nin egemenlik paylaşımına dayalı kısmen federal yapısına itiraz ediyor ve “Ulus-Devletler Avrupa’sından” söz ediyor.

Aşırı Sağın Homojen Ulus Anlayışı Demokrasiyi Tehdit Ediyor

İnsan toplulukları ne ontolojik olarak “homojen bir halk” oluşturuyor, ne de birileri için özel olarak ayrılıp çit çekilmiş “yurt” denilen yerler vardır. Bunlar milliyetçilik çağında milliyetçilik tarafından yaratılıp kurgulanmış kavramlardır ve zaman içinde içerikleri değişebilmektedir. “Ulusal Biz’in” sınırlarını veya kapsama alanını genişletmek her zaman mümkündür. Özellikle günümüzde nüfus hareketleri sonucunda ortaya çıkan çoğulcu toplumlarda “Ulusal Biz” kavramının sınırlarını daraltmaya değil, genişletmeye ihtiyaç vardır.

Etnik azınlıkların tanınıp entegre edilmesi, göçmenlere ve mültecilere hak tanınması, toplumsal cinsiyet ayırımına son verilmesi, çoğulcu ve demokratik bir toplumsal düzen için gerekliliktir. Bunun için, ille de evrensel bir özdeşleşme veya Sol bir dayanışma anlayışı gerekmiyor. Nitekim, bu türden anlayışlara rağbet etmeyen Richard Rorty gibi düşünürler bile “ethnosantrizmin üzerindeki laneti kaldıran, (...) kendini genişleten, hep daha geniş ve daha renkli bir ethnos” yaratmanın önemine dikkat çekiyorlar. “Yurdu”, hak sahibi yurttaşların mekânı, “Ulusal Bizi” de etnik kökenden bağımsız bir yurttaşlık anlayışıyla tanımlamak, çoğulcu demokrasinin korunması bakımından elzemdir.

Hannah Arent, “kim çokluğu (plurality) ortadan kaldırırsa, politikayı da ortadan kaldırır” der. Çünkü, politika doğuştan gelen bir özellik olmadığı gibi, birbirine benzeyenler arasında istişare de değildir. “Bizden” farklı insanlarla ve farklı çıkar talepleriyle karşılaştığımız o “Ara Bölge’de” başlar politika. İnsanlar arasında farklılıklar olmasaydı politika da olmazdı. Kısacası, politika en geniş anlamıyla “Ötekini” gözettiğimiz yerde anlam taşır. Totaliter Rejimlerin politikayı ortadan kaldırmalarının farklılığı ortadan kaldırmalarıyla başlaması tesadüf değildir.

Aşırı Sağın yükselişinin totaliter rejimlere yol açıp açmayacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Fakat, popülist Aşırı Sağın, liberalizmin şahikası sayılan “açık toplum” fikrine karşı çıktığını görüyoruz. Örneğin Viktor Orban kendisini “liberal tugaylara karşı savaşan bir asker” olarak tanımlıyor ve “liberal olmayan demokrasi” anlayışından söz ediyordu. “Liberal olmayan demokrasi”, hukuk devletini ayaklar altına almaktan başka bir anlam taşımıyor. Nitekim, başta Trump Amerika’sında olduğu gibi, bazı AB üyesi ülkelerde de hukuk devleti kurallarına uyulmadığı görülüyor.

Aşırı Sağ örgütlerin tümünün şiddete yatkın olduğunu söylemek abartılı olur belki ama özellikle göçmen ve mültecilere karşı uygulanan şiddet eylemlerini eleştirmekten kaçındıkları da bir vakıadır. Örneğin ABD’de Trump, “Proud Boys” (Onurlu Çocuklar) olarak bilinen şiddet yanlısı ırkçı gruba laf söylemekten sakınıyor. Bu konuda kendisine yapılan eleştiriler karşısında “ben onların kim olduğunu bilmiyorum” diyor.

Aşırı Sağın Yükselişi Sona Erer Mi?

İçinden geçtiğimiz dönemin ruhu (Zeitgeist) insanlığın büyük bir gerileme yaşadığına işaret ediyor. Demokrasilerin tehlikeye düştüğü, Aydınlanmanın evrensel değerlerinin bir bir yok edildiği, uluslararası kurumların işlerliğini yitirdiği ve kuvvet politikasının belirleyici olduğu bir dönemdir bu. Ana akım Sağın iyice muhafazakârlaştığı, Aşırı Sağın da giderek güçlendiği dünyamızda mültecilere, göçmenlere, azınlıklara karşı baskılar artıyor ve demokrasinin temelleri sarsılıyor. Seçimle işbaşına gelen otoriter ve totaliter liderler birbirlerini kollayarak demokrasiyi hedef alıyorlar. Aşırı Sağ partiler adeta enternasyonal dayanışma sergiliyorlar.

“Popülist Milliyetçiliğin” ve/veya Aşırı Sağın önümüzdeki yıllarda düşüşe geçip geçmeyeceği yaygın bir tartışma konusudur. Bu sorunun kolay bir yanıtı yoktur. Çünkü, bu akım çok farklı kaynaklardan besleniyor. Örneğin, neo-liberalizmin yarattığı toplumsal sorunlar önemli bir beslenme kaynağıdır. İşçi sınıfı hareketlerinin gerilediği, sosyalizmin geçer akçe olmadığı bir dönemde neo-liberal politikaların yarattığı eşitsizlikler, korkular ve gelecek endişeleri popülist milliyetçilerin en büyük kozlarını oluşturuyor. Her şeyi piyasanın “düzenleyici işlevine” bırakan liberalizm, sonunda öyle bir noktaya geldi ki, kendi elleriyle liberal demokrasiye karşı ciddi tehditlerin oluşmasına yol açtı. Geniş kitlelerin kapıldığı öfke ve hınç duygusu maalesef Aşırı Sağın değirmenine su taşıyor.

Sol Bu Hikâyenin Neresindedir?

Sol, Neo-liberalizmin yarattığı eşitsizliklere rağmen güçlü bir çıkış yakalayamadı. 1999’da Seattle Savaşı, 2001’de de “Başka Bir Dünya Mümkündür” sloganıyla düzenlenen Dünya Sosyal Formu, 2008’de finansal kriz esnasında “Occupy Wall Street” ve Küresel Adalet Hareketi gibi neo-liberalizm karşıtı sol hareketler ortaya çıktı ama başarılı olamadılar. Ya da başarıları sınırlı kaldı. İspanya’da İndignados, Yunanistan’da SYRIZA geçici başarılara imza attılar ama kalıcı bir miras bırakmadılar.

Solun kültür alanına yönelmesi, toplumsal cinsiyet, LGBTQ hakları, çevrecilik ve feminizmin öne çıkması olumlu olmakla beraber, işçi sınıfının durumu, eşitsizliklerle mücadele gibi konular ikinci plana düştü ve bu da solun başarılı olmasını engelledi. Ayrıca, reel sosyalist devletlerin bıraktığı kötü miras bir hayalet gibi sol hareketlerin üstünde dolaşmaya devam ediyor. Yine de önümüzdeki dönemin iktidar çekişmelerinde neo-liberal politikalara karşı solun geliştireceği programalar etkili olabilir. Solun şimdilik mesai alanı sosyalizmden çok, refah devleti ve adil bölüşüm politikalarıyla sınırlı kalsa da, Otoriter Sağ karşısında liberal demokrasileri korumanın Sola düşeceği anlaşılmaktadır.

Son yıllarda umut verici bazı gelişmeler olmuyor değil. Zohran Mamdani’nin New-York Belediye Başkanı seçilmesi, son ABD seçimlerinde Trump’ın Cumhuriyetçilerinin hezimete uğraması, Berlin’de Die Linke’nin başarısı, Brezilya’da Lula’nın yeniden seçilmesi, Sırbistan’da öğrenci hareketlerinin hükümeti değiştirmesi, Fransa ve diğer ülkelerde devam eden öğrenci ve gençlik hareketlerine işçilerin de katılması, umut verici gelişmeler arasında yer alıyor.

ELAM Vakası

Bu yazıyı bitirirken Aşırı Sağın yükselişe geçtiği ülkeler arasında Kıbrıs’ın da yer aldığını belirtelim ve ELAM vakasına kısaca göz atalım. ELAM, Yunanistan’da “Altın Şafak’ın” (Hrisi Avgi) Kıbrıs şubesi olarak kuruldu ve geçtiğimiz yıllarda ciddi bir çıkış yakaladı. Altın Şafak’ın neo-faşist bir hareket olduğu ve şiddete başvurduğu için “organize suç örgütü” olmakla yargılanıp önderlerinin hapse mahkûm edildiğini hatırlatalım. ELAM’ın lider kadroları, Altın Şafak ile bağlantıları (artık) bulunmadığını iddia etseler de, ELAM’ın ideolojik köklerinin Yunan Cuntası’na hayranlık duyduğunu saklamayan Altın Şafak’a uzandığı ve Altın Şafak’tan ilham alarak kurulduğu biliniyor. “Reis” veya “Önder” gibi tanımlarla adlandırdıkları parti başkanlarının Altın Şafak başkanının korumalarından biri olduğu herkesin malûmudur.

Partilerine “Ethniko Laiko Metopo” (ELAM), yani “Milli Halk Cephesi” adını yakıştıran Kıbrıs Rum Aşırı Sağı, Avrupa’nın diğer ülkelerinde Aşırı Sağda gördüğümüz mülteci ve yabancı düşmanlığını şiar edinerek yola çıktı. Kıbrıs Rum toplumunun demografik yapısının ve milli kimliğinin tehlike altına girdiğini ileri süren ELAM, mültecilere, göçmenlere ve “yabancı” işçilere karşı kampanya açarak güçlenmeye başladı. Burada “yabancı” sözcüğüne açıklık getirmek gerekirse, ELAM’ın “yabancı” sözcüğünü beyaz Avrupalılar ve Hristiyanlar için değil, Orta ve Uzak Doğulularla Afrikalılar için kullandığını söylemeliyiz. ELAM, özellikle Müslümanları hedef alıyor ve komplo teorilerine baş vurarak, Türkiye’nin planlı ve programlı olarak Kıbrıs Rum toplumuna Müslüman nüfus gönderdiğini ileri sürüyor. “Hristiyan Kıbrıs’ın” “İslamlaşma” tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.

Kıbrıs Sorununu bir işgal sorunu olarak gören ELAM, federal çözüme şiddetle karşı çıkıyor ve federasyonun işgali meşrulaştıran bir çözüm modeli olduğunu söylüyor. Kıbrıslı Türklerin azınlık olduğu ve ancak üniter bir Kıbrıs devletinde azınlık konumuna lâyık olabileceklerini ileri sürüyor. ELAM, bu söylemiyle sadece federasyona değil, iki-toplumlu bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine de karşı olduğunu vurgulamış oluyor.

ELAM, Yunan Cuntasının (1967-1974) kullandığı “Din, Aile, Vatan” sloganını sık sık tekrar ediyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğine, LGTBQ haklarına şiddetle karşı çıkıyor. Avrupa’nın bazı Aşırı Sağ akımlarında kabul edilen ve “İlerici Neo-liberalizm” olarak adlandırılan toplumsal cinsiyet eşitliği, gey çiftlerin evlenmesi, transgender ve kadın-erkek eşitliği gibi konularda katı bir tutum içinde olan

ELAM, Ortodoks Kilisesi’ne yakınlığıyla biliniyor. ELAM, şiddete yatkın bir partidir. Özellikle ilk kuruluş hamlelerinde şiddet eylemlerine katıldığı ve para-militer gruplar oluşturduğu biliniyor. AKEL’in bu konuda hazırladığı dosya başsavcılığın raflarında duruyor. Kilise tarafından korunan ELAM’a yapılan suçlamalar karşısında eski Başpiskopos II. Hrisostomos “Onlar iyi çocuklardır” demekten çekinmiyor.

ELAM ve Çifte Enosis

Anti-Türk, anti-komünist ve ırkçı bir parti olan ELAM, “Helen-Ortodoks-Sentezinin” dinsel bağnazlığa varan en muhafazakâr, en otoriter yorumunu benimsemiş bulunuyor. Federal çözüme karşı çıkarken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunması gerektiğini ileri sürse de, bu yaklaşımı devlet-milliyetçiliğini benimseyen siyasi partilerden farklıdır. ELAM, Enosis-milliyetçiliğine ve bu milliyetçiliğin has temsilcisi Yorgos Grivas’a büyük bir bağlılık duyuyor. Makarios’un Enosise ihanet ettiğini düşünüyor ve yasa dışı aşırı sağ EOKA B’nin söylemlerini benimsiyor. Nitekim, ELAM üyelerinin korku saçtığını düşündükleri için giydikleri siyah kıyafetlerde Grivas’ın portresi vardır. ELAM, federal çözüme şiddetle karşı çıkarken ileri sürdüğü, Kıbrıslı Türklerin azınlık olacağı üniter Kıbrıs Rum devletinin kurulamayacağını elbette biliyor. Şimdilik statükonun devam etmesiyle yetinse de, bir gün Çifte-

Enosis gündeme gelirse -ki mevcut gidişat içinde bunu dışlayamayız- adanın Türkiye ile Yunanistan arasında bölünmesinden memnun olacaktır.

Bitirirken şunu da belirtelim ki, marjinal bir hareket olarak kurulan ELAM % 10’luk bir temsil gücüne ulaşarak ana akım siyasette önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit parti olarak görülüyor.