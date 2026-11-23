"9. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali", 27-29 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Festival Komitesi adına Tamer Öncül tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kardeşim Barışı Ne Zaman Yapacağız” belgisi ve “Şiirle Yavaşlamak” ana temasıyla gerçekleştirilecek festivalin bu yılki konuk dili İtalyanca olacak.

İtalya Kıbrıs Elçiliği başta olmak üzere birçok kurumun katkılarıyla gerçekleşecek festivale, Kıbrıs’tan 26, yurt dışından 11 şair ve 20’yi aşkın müzik sanatçısı katkı koyacak.

Cuma günü Cengiz Topel Meslek Lisesi’nde yapılacak etkinlikle başlayacak olan festival, cumartesi günü Lefke Ağaçlı kahvedeki geleneksel buluşma ile sürecek.

Festival için cumartesi ve pazar günleri saat 09.00’da Lefkoşa’dan Ledra Palas Barikatı’ndan Lefke’ye ve etkinlik sonunda Lefke’den Lefkoşa’ya ücretsiz minibüs kaldırılacak.

Festival Kitabı’nın tanıtımı yarın saat 18.00’de Işık Kitabevi’nde yapılacak.