Sertaç Sonan

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Avrupa ve ABD'de Popülist Sağ: Kısa Bir Değerlendirme

2026 yılında Macaristan, Sırbistan ve ABD'den gelen seçim sonuçları popülist sağın yenilmez olmadığını gösterdi. Ancak yolsuzluk ve halkla elitler arasındaki uçurum sürdükçe, bu siyaset tarzı güç kazanmaya devam edecek gibi görünüyor.

Popülist sağın yükselişinden kaygı duyanlar için 2026, hem iyi hem de kötü haberlerle dolu bir yıl oldu. İyi haberler Macaristan, Sırbistan ve ABD'den geldi: Önce Nisan'da Macaristan'da Viktor Orban 16 yıllık iktidarını kaybetti, sonra Ekim'de Sırbistan'da Aleksandar Vuçiç iki yıldır sokaklarda olan öğrenci hareketine yenildi, son olaraksa Kasım başında ABD'de Cumhuriyetçiler, Trump'ın ikinci döneminin ortasında Kongre'nin iki kanadını birden Demokratlara kaptırdı. Tüm bunlar bize popülist sağın yenilmez olmadığını gösterdi.

Kötü haber ise Fransa'dan Almanya'ya, Avusturya'dan İtalya'ya kadar Avrupa'nın pek çok ülkesinde popülist sağ partilerin hâlâ anketlerde birinci ya da ikinci sırada yer alması. Bu da popülist sağın en iyimser senaryoda dahi bir süre daha etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Geleceğini tartışmadan önce popülist sağ derken ne kastedildiğine bakmak gerek. Bu yüzden öncelikle kavramı tanımlayacağım, ardından son yirmi beş yılda bu siyasetin yükselişini besleyen nedenlere değineceğim. Son olarak da 2026 yenilgilerinin bir dönüm noktası olup olmadığını üç farklı senaryo üzerinden değerlendirerek, yolsuzluğun bu tablodaki rolüne değineceğim.

Popülizmin en yaygın kullanılan tanımlarından biri ve bu yazıda benim de kullanacağım tanım siyaset bilimci Cas Mudde'ye ait. Mudde'ye göre popülizm, toplumu birbirine düşman iki homojen gruba, "saf halk" ile "yozlaşmış elitler"e bölen ve siyasetin halkın genel iradesinin ifadesi olması gerektiğini savunan bir ideolojidir. Bu ayrım sınıfsal değil ahlakidir: popülist bakış açısına göre halk saf ve erdemli, elitler ise yozlaşmıştır. Popülizm tek başına kapsamlı bir dünya görüşü sunmadığı için genellikle başka bir ideolojiyle birlikte ortaya çıkar; solda bu ideoloji sosyalizm, sağda ise çoğunlukla göç karşıtlığıyla beslenen milliyetçiliktir.

Mudde'ye göre popülizmin yükselişini anlamanın anahtarı, liberal demokrasinin kendi içindeki gerilimdir. Demokrasi en yalın hâliyle halk egemenliği ve çoğunluk yönetimi demektir; liberal demokrasi ise bunları azınlık hakları, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığıyla birleştirir. Son on yıllarda pek çok karar seçim arenasından çıkarılarak bağımsız merkez bankalarına, mahkemelere, uzman kurullarına, uluslararası anlaşmalara, hatta Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuralları ulusal hükümetleri de bağlayan uluslararası kurumlara devredildi; bu da çoğunluğun, yani halkın, hayatını doğrudan etkileyen kararlar üzerindeki söz hakkını aşındırdı. Mudde bu nedenle popülizmi "demokratik olmayan liberalizme karşı illiberal demokratik bir tepki" olarak tanımlıyor.

Zakaria'nın 1997'de ortaya attığı "illiberal demokrasi" kavramı da bunun sonucunu anlatıyor: seçimle iş başına gelen, ancak anayasal sınırları tanımayan ve temel hak ve özgürlükleri aşındıran rejimler. Kavramı en açık biçimde sahiplenen lider ise Viktor Orban oldu; 2014'te "illiberal devlet" inşa ettiğini açıklayan Orban, sonraki on yılda da bu modelin simgesi haline geldi ve Trump başta olmak üzere ABD sağının hayranlığını kazandı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki popülist sağ yeni bir olgu değil. Fransa'da Ulusal Cephe (bugünkü adıyla Ulusal Birlik) 1972'den beri var. Hatırlanacağı üzere, bu partinin lideri Jean-Marie Le Pen 2002'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalarak bir şok yaratmıştı. Jörg Haider'in liderliğinde güçlenen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise 2000'de hükümete ortak olmuş, bu da Avrupa Birliği'nin (AB) diğer 14 üyesinin Avusturya'ya diplomatik yaptırımlar uygulamasına yol açmıştı. Mudde'nin de vurguladığı gibi bu hareketler uzun süredir yükseliyordu; dolayısıyla 21. yüzyılın krizleri onları yaratmadı, ancak yükselişlerini belirgin biçimde hızlandırdı demek daha doğru olacaktır.

Zakaria, Trump'ın seçilmesinden hemen önce Foreign Affairs'te yayımlanan "Populism on the March" başlıklı yazısında bu yükselişi izah etmeye çalışan iki teoriyi karşılaştırır. Bunlardan birincisi ekonomi temellidir: küreselleşme ve bilişim devrimi, üretimin düşük ücretli ekonomilere kaymasına ve pek çok işin ortadan kalkmasına yol açarak vasıfsız ve yarı vasıflı işçileri işsiz ya da eksik istihdam durumunda bırakmıştır. ABD'nin bir zamanlar çelik, otomobil ve kömür sanayisinin merkezi olmuş, "Pas Kuşağı" (Rust Belt) diye bilinen eyaletleri ve İngiltere'nin kuzeyindeki sanayi kentleri bunun en bilinen örnekleridir.

İkincisi ise kültüreldir: Zakaria'nın aktardığı biçimiyle Pippa Norris ve Ronald Inglehart'ın "kültürel tepki" tezine göre, 1970'lerden itibaren gençler arasında yaygınlaşan, kendini ifade etmeyi ve toplumsal cinsiyet, ırk ve çevre gibi konuları öne çıkaran "postmateryalist", yani kültürel anlamda liberal diyebileceğimiz değerler, özellikle yaşlı kuşaklar ve erkekler, ABD'de ise küreselleşmenin sosyo-ekonomik olarak gerilemesine neden olduğu ve kendini "kozmopolit" Demokratlara yabancı hisseden beyaz işçi sınıfı arasında güçlü bir karşı tepki doğurmuştur. Seçmen davranışı araştırmaları da bu tepkinin düşük eğitimli kesimlerde güçlü olduğunu gösteriyor. Zakaria'ya göre tepkinin merkezinde ise göç vardır. Zakaria kültürel açıklamaya daha fazla ağırlık verse de, bana kalırsa iki açıklama birbirini dışlamıyor; ekonomik güvensizlik, kültürel kaygıları siyasete taşıyan bir tetikleyici işlevi görüyor.

Bu yapısal zemine son yirmi beş yılda iki büyük şok eklendi. Bunlar ABD'nin "bitmeyen savaşları" ve 2008'de başlayan küresel finansal krizdir. 2001'de başlayan Afganistan ve 2003'te başlayan Irak savaşları trilyonlarca dolara ve binlerce Amerikalı askerin hayatına mal oldu, ancak vaat edilen sonuçları getirmedi. 2008 krizinde ise bankalar kamu kaynaklarıyla kurtarılırken milyonlarca aile evini kaybetti. Bu iki deneyim, dış politikadan ekonomiye kadar "uzmanlara" ve kurulu düzenin partilerine duyulan güveni derinden sarstı. Trump da 2016'da hem Irak savaşını "koca bir hata" olarak nitelendirip Wall Street'i hedef alarak, hem de Washington'daki "bataklığı kurutma" sözü vererek bu güvensizliği ustalıkla oya dönüştürdü.

Küresel finansal krizin, ardından gelen avro bölgesi borç krizinin ve özellikle Güney Avrupa'da uygulanan kemer sıkma politikalarının etkileriyle boğuşan Avrupa açısından asıl kırılma noktası ise 2015'teki göç krizi oldu. Arap Baharı'nın ardından Suriye'deki iç savaş, 2011'deki NATO müdahalesiyle Kaddafi'nin devrilmesi sonucu Libya'da oluşan otorite boşluğu ile Irak ve Afganistan'daki istikrarsızlık, 2015'te bir milyonu aşkın sığınmacının Avrupa'ya ulaşmasına yol açtı. Başka bir deyişle, ABD'nin ve NATO'nun askeri müdahaleleri ile Avrupa'nın göç krizi birbirinden bağımsız gelişmeler değildi. 2010'dan beri iktidarda olan Orban, 2015'te mültecilere karşı takındığı sert tavırla Avrupa'nın göç karşıtı sesi haline geldi.

Aynı atmosferde İngiltere, Haziran 2016'daki referandumda yaklaşık yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı aldı. Brexit tartışmasında göç meselesi daha çok AB içinden, özellikle Doğu Avrupa'dan gelen işçiler üzerinden yürütülse de, Avrupa'da popülist sağın en tanınmış isimlerinden biri olan ve yıllardır AB'den ayrılma kampanyasını yürüten Nigel Farage, referandumdan kısa süre önce sığınmacı kuyruklarını gösteren "Kırılma Noktası" (Breaking Point) afişiyle bu korkuları kullanmaktan çekinmedi. Farage bugün, yakın zamana kadar İngiltere'de bir sonraki genel seçimin favorisi olarak görülen Reform UK partisinin lideri. Almanya'da ise avro bölgesi krizine tepki olarak 2013'te kurulan Almanya için Alternatif (AfD), göç kriziyle birlikte göç karşıtı bir çizgiye kayarak 2017'de federal meclise girdi.

Tarihçi Timothy Garton Ash, bu tabloya liberallerin kendi hatalarını da eklememiz gerektiğini hatırlatıyor. Garton Ash'e göre Soğuk Savaş sonrası dönemde liberalizm tek bir boyuta, ekonomiye indirgendi; servet eşitsizliği zamanla iktidar eşitsizliğine dönüştü, kültürel alanda ise üniversite eğitimi almamış kesimlere eşit saygı gösterilmedi. Garton Ash, göç konusunda da hatalar yapıldığını kabul ediyor; ancak sorunun göçün kendisi değil, nasıl yönetildiği olduğunun altını çiziyor. Verdiği rakamlara göre altmış yıl önce Batı Avrupa'da yaklaşık her 20 kişiden biri göçmen kökenliyken, bugün tipik bir Batı Avrupa ülkesinde bu oran dörtte bire çıkmış durumda. Ona göre asıl hata, büyük ölçekli ve kısmen denetimsiz göçün yeterli bir entegrasyon politikası olmadan gerçekleşmesiydi.

2020'lere gelindiğinde bu dalga iki yeni krizle güç kazandı: COVID-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamalara duyulan tepki ve Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji ve hayat pahalılığı krizi. Kanımca özellikle enerji ve hayat pahalılığı krizi, yukarıda bahsettiğim ekonomik güvensizliğin kültürel kaygıları siyasete taşıyan bir tetikleyici işlevi görmesine iyi bir örnek olarak görülebilir.

Bu krizler 2022-2024 arasında siyasi yelpazenin her iki tarafındaki hükümetleri sıkıntıya soktu ve 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefetteki popülist sağın yükselişine katkıda bulundu; 2026'da ise ekonomik sıkıntılar yolsuzlukla birleşince bu kez iktidardaki popülistleri vurdu. Macaristan'da 12 Nisan'daki seçimde katılım yaklaşık yüzde 80'e ulaştı ve Péter Magyar'ın merkez sağ Tisza partisi meclisin üçte ikisini kazandı. Fidesz'den kopmuş eski bir Orban yanlısı olan Magyar, kampanyasını yolsuzlukla mücadele, sağlık ve toplu taşıma gibi gündelik konular üzerine kurmuştu.

Sırbistan'da 25 Ekim'deki erken seçimi, yıllardır maden projelerine ve yolsuzluğa karşı süren, Kasım 2024'te ülkenin ikinci büyük şehri Novi Sad'da tren istasyonu saçağının çökerek 16 kişinin ölümüne yol açmasının ardından kitleselleşen öğrenci hareketi kazandı. "Sırbistan ya da Mafya" sloganıyla yarışan Öğrenci Listesi, yüzde 69'luk katılımla oyların yüzde 53'ünü alırken Vuçiç'in partisi yüzde 39'da kaldı. Seçmenin öfkesinin yüksek fiyatlar, İran savaşı ve yolsuzluk algısı üzerinde yoğunlaştığı ABD'de ise 3 Kasım ara seçimlerinde Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazandı.

Kısaca, popülistler kendi silahlarıyla, yani elitleri ortalama vatandaşın önceliklerinden kopuk ve yozlaşmış olmakla suçlayan söylemle yenildiler; uzun süre iktidarda kaldıklarında kendileri "yozlaşmış elitler" konumuna düştüler. Macaristan'da ve Sırbistan'da muhalefetin tek bir çatı altında birleşmesi de sonucu belirleyen etkenlerden biri oldu.

ABD'deki sonucun dikkat çekici bir boyutu daha var. Zakaria'nın 13 Kasım'da The Washington Post'ta yayımlanan yazısında ve CNN'deki programında vurguladığı gibi, Demokratlar bu zaferi partilerine duyulan güven sayesinde değil, tam tersine bazı eyaletlerde kendi partilerini de ciddi şekilde eleştirerek kazandılar. Seçimden bir ay önce Pew Araştırma Merkezi'nin anketinde Amerikalıların yüzde 61'i Cumhuriyetçilere, yüzde 58'i ise Demokratlara olumsuz baktığını söylüyordu; Gallup'a göre 2025'te kendini bağımsız olarak tanımlayan yetişkinlerin oranı da yüzde 45'e ulaşmıştı. Zakaria'ya göre Demokratlar böyle bir ortamda bir "parti karşıtı parti"ye dönüşerek başarılı oldular: kendi partilerini eleştirmekten çekinmeyen, zaman zaman başka eyaletlerdeki kampanyalara tezat pozisyonlar benimseyen geniş bir aday yelpazesiyle sahaya çıktılar.

Garton Ash de benzer bir noktaya dikkat çekerek seçim sonucunun Demokratlara yönelik canıgönülden bir destekten çok Trump'ın politikalarının bir reddi olduğunu ve Demokratların popülerliğinin de neredeyse Trump'ınki kadar düşük olduğunu vurguluyor. Kısaca, Demokratların zaferi merkezin aşınmasının sona erdiği anlamına gelmiyor; ana akım partilere duyulan güvensizlik sürüyor, sadece bu kez bu güvensizliği Demokratlar daha iyi kullandı. Üstelik bu, yalnızca ABD'ye özgü bir eğilim değil; Zakaria'nın hatırlattığı gibi İngiltere'de 1951 seçimlerinde Muhafazakârlar ile İşçi Partisi oyların yüzde 97'sini alırken, 2024'te bu iki ana akım partinin toplam oy oranı yüzde 57'ye gerilemişti.

Bundan sonrasını değerlendirirken Garton Ash'in 14 Kasım'da Martin Wolf'un "Martin Wolf on the World" adlı Financial Times podcastinde dile getirdiği değerlendirmeleri yol gösterici buluyorum. Garton Ash, Macaristan, Sırbistan ve ABD'nin aşınmış bir demokrasiden geri dönülebileceğini gösterdiğini kabul ediyor, ancak bu sonuçlara olması gerekenden fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini de ekliyor. Ona göre asıl soru, işlerin kötüleşip sonra daha da kötüleşeceği mi, yoksa kötüleşip sonra düzeleceği mi olduğudur. Bu çerçevede üç olası senaryodan söz edilebilir.

Birinci senaryo sürekliliktir. Garton Ash'in kısa vadeli tahmini kötümser: 2027'ye uzanan Avrupa seçim döngüsünde ülkelerin çoğunda popülist sağın kazanacağını düşünüyor. AfD iki Doğu Almanya eyaletinde çarpıcı sonuçlar aldı, İspanya'da Kasım sonundaki seçimden merkez sağ Halk Partisi ile popülist sağ Vox'un koalisyon kurması bekleniyor, Fransa'da Nisan 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi için Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik şu anda anketlerde açık ara önde. İtalya ve Polonya'daki parlamento seçimleri de aynı yöne işaret ediyor. Mudde de aynı kanıda; Orban'ın yenilgisinin ardından yazdığı bir yazıda popülist sağ partilerin Çekya ve İtalya'da hükümette, Avusturya ve Fransa'da ise anketlerde ilk sırada olduğunu hatırlatıyor.

İkinci senaryo dönüşümdür. Avrupa popülist sağının yeni modeli artık Orban değil, AB'ye dışarıdan meydan okumak yerine onun içinde güç arayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. İyimserler, yeni popülist sağ hükümetlerin de Meloni gibi ılımlaşacağını umuyor. Garton Ash ise bu umuda önemli bir uyarıyla karşılık veriyor: tek bir Meloni merkezdeki ana akıma uyum sağlamak zorundaydı, ama "beş Meloni" yeni ana akımın kendisi olur. Bu senaryoda popülist sağ yok olmuyor, normalleşiyor ve Avrupa'nın kendisini de içeriden dönüştürüyor. Üstelik bu partilerin ortak paydası milliyetçilik olduğu için AB, savunma gibi alanlarda daha fazla bütünleşmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde dağılma baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

Üçüncü senaryo ise geri dönüştür ve Garton Ash bu senaryoyu da dışlamıyor. Garton Ash'e göre "milliyetçilerin enternasyonali" kendi içinde çelişkili bir kavram; bu partiler iktidara geldiklerinde birbirleriyle kısa sürede çatışacaklar. Nitekim Marine Le Pen'den İspanya'daki Vox'a ve İngiltere'deki Reform'a kadar Avrupa'nın milliyetçi popülistleri bugün Trump'la aralarına mesafe koymaya başladı. Ayrıca bu partilere verilen oylar liberal merkezin vaatlerini yerine getirememesine karşı bir tepki olsa da, birkaç yıllık başarısız bir popülist iktidar da benzer bir tepki doğuruyor; Hollanda'da bunun örneğini gördük. Bunun için liberal cenahta, ABD'de olduğu gibi yeni bir enerjiye ve toplumun kaybedilen kesimleriyle duygusal bağ kurabilen adaylara ihtiyaç var. Macaristan bu senaryonun ilk sınavı olacak. Magyar'ın anayasayı değiştirebilecek üçte iki çoğunluğu, ona Orban döneminin kurumsal mirasını yasal yollardan düzeltme imkânı veriyor.

Garton Ash'in asıl önerisi ise, liberal demokrasiye bağlı hükümetlerin, popülistler henüz iktidara gelmeden, yargı bağımsızlığı, tarafsız bir kamu yönetimi ve kamu yayıncılığı gibi çoğunluğun gücünü sınırlayan çoğulcu kurumları güçlendirmesi gerektiğidir. Garton Ash bu nedenle Almanya'da AfD'nin kapatılmasına yönelik çağrılara karşı çıkıyor; ona göre Almanların "kendini savunabilen demokrasi" olarak adlandırdığı ilke, partileri yasaklamayı değil, kuvvetler ayrılığını ve denge-denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi gerektiriyor.

Son olarak, 2026 yenilgilerine bir kez daha dönmek istiyorum, çünkü bu yenilgilerin ortak paydası yolsuzluktu. Yolsuzluk, popülizmin hem yakıtı hem de zayıf noktası. Bir yandan kurulu düzenin partilerine ve elitlere duyulan öfke, popülistlerin iktidara gelmesinin önünü açıyor. Öte yandan illiberal proje, iktidara geldiğinde yolsuzluğa karşı en önemli güvenceleri, yani bağımsız yargıyı, özgür basını, denetim kurumlarını ve sivil toplumu hedef alıyor. Bu güvenceler ortadan kalktığında, iktidar ile ona yakın iş çevreleri arasındaki kayırmacı ya da "ahbap çavuş" benzeri ilişkiler hesap verme kaygısı olmadan gelişebiliyor.

Macaristan bunun en çarpıcı örneği: Orban döneminde kamu ihalelerindeki usulsüzlükler ve AB fonlarının iktidara yakın çevrelerce kötüye kullanılması riski o kadar büyüdü ki, AB Aralık 2022'de hukukun üstünlüğü şartlılık mekanizmasını ilk kez işleterek Macaristan'a yönelik 6,3 milyar avroluk fonu, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin koşullar yerine getirilene kadar askıya aldı; yargı bağımsızlığı ve temel haklara ilişkin kaygılar nedeniyle askıya alınan diğer fonlarla birlikte dondurulan toplam tutar 28 milyar avroyu aştı. Kısaca, "yozlaşmış elitler"e karşı iktidara gelenler, zamanla kendileri yozlaşmış elitlerin ta kendilerine dönüşüyor ve seçmen er ya da geç bunun hesabını soruyor.

Garton Ash'in demokratik kurumların güçlendirilmesi gerektiği yönündeki önerisi, bu açıdan yalnızca demokrasiyi değil, yolsuzlukla mücadeleyi de doğrudan ilgilendiriyor. Garton Ash'in deyişiyle demokratik kapitalizmin en büyük başarısı servet ile siyasi iktidarı birbirinden ayırmaktı. İkisinin yeniden iç içe geçmesi ise siyaset biliminin "devletin ele geçirilmesi" (state capture) olarak tanımladığı, yolsuzluğun en ağır biçimine kapı aralıyor.

2026'nın yenilgileri, illiberal popülizmin sandıkta yenilebileceğini gösterdi. Ancak Mudde'nin tanımına geri dönersek, popülizm halk ile elitler arasındaki gerçek bir uçuruma yaslanıyor. Yolsuzluğa karşı kurumsal güvenceleri güçlendirmek bu nedenle gerekli, ancak tek başına yeterli değil. Bu uçurumu daraltmak için ekonomik güvensizliği azaltan, göçü entegrasyonla birlikte yöneten, üniversite eğitimi almamış kesimlere de eşit saygı gösteren ve halka hayatını etkileyen kararlarda yeniden söz hakkı tanıyan bir siyasete ihtiyaç var. Aksi hâlde bu uçurumu kullanacak aktörlerin sayısı artmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynaklar