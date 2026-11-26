Prof. Dr. Bülent Evre, Siyaset Bilimci

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1. Aşırı sağın yükselişi: Dünya nereye gidiyor?

1. Dünya'da aşırı sağın yükselişini nasıl açıklıyorsunuz? Ekonomik krizlerin, göçün ve kimlik siyasetinin bu yükselişteki ağırlığı nedir? Aşırı sağın yükselişi, demokrasinin başarısızlığı mı, yoksa demokratik sistemlerin kendi içinden ürettiği bir tepki mi?

Burada öncelikle aşırı sağ ile popülist radikal sağ arasında kavramsal bir ayrım yapmak gerekiyor. Popülist radikal sağın demokrasiyle bir sorunu olmayabilir ve yöntem olarak seçimleri ve parlamenter rekabeti tercih edebilir, aşırı sağ genellikle demokrasi karşıtı olup parlamento dışı siyasal şiddet yöntemlerine de rahatlıkla başvurabilir.

Ama her ikisi de çoğulculuğa, azınlık haklarına ve her türlü anayasal ve kurumsal sınırlamaya karşı olup dışlayıcıdır.

Ayrıca aşırı sağın yükselişinden ne kastettiğimize de açıklık getirmemiz gerekiyor. Aşırı sağın yükselişi, aşırı sağ partilerin sadece oy oranlarını artırmalarıyla sınırlı değil, aynı zamanda iktidara gelebilmesi, koalisyon ortağı olabilmesi, diğer merkez partilerin söylemlerini etkilemesi, siyasal gündemi belirlemesi ve somut kamu politikalarına yön verebilmesi gibi boyutları da içermektedir.

Aşırı sağın yükselişini tek bir faktörle açıklayamayız. Burada ekonomik, kültürel, siyasal ve teknolojik birçok faktörün bir araya geldiği ve birbiriyle ilişkili olduğu süreçler söz konusudur.

Ekonomik krizlerin aşırı sağın yükselişindeki rolü yadsınamaz. Özellikle küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikler, güvencesiz çalışma koşulları, yaşam maliyetlerinin artması gibi dinamikler, kendilerini mağdur hisseden toplumsal sınıflar ve katmanlar yaratmaktadır. Bu kesimlerin siyasal hoşnutsuzlukları, aşırı sağın nemalanabilmesi için uygun bir zemin sağlar.

Ancak bu hoşnutsuzluk kendi başına aşırı sağın yükselmesi için yeterli değildir. Çünkü bu hoşnutsuzlukların nasıl yorumlandığı ve siyasal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığı da önemlidir.

Göç ve kimlik siyasetinin de bu süreçte ayrı bir ağırlığı vardır. Genel olarak göç, çokkültürlülük, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kültürel değerlerin yaygınlaşması, bazı geleneksel toplumsal kesimlerde kendi kimliğini ve statüsünü kaybedeceği korkusuna yol açabilmektedir. Dolayısıyla sağın yükselişinde bu tür bir kültürel tepki de bulunmaktadır.

Aşırı sağın yükselişi, demokrasinin bütünüyle başarısız olduğu anlamına gelmez. Ama temsili demokrasinin özellikle temsil, katılım, güven ve meşruiyet kriziyle boğuştuğunu kabul etmek gerekir. Merkez partilerin yurttaşları yeterince temsil edememesi, yurttaşların siyasete yönelik güveninin azalması ve merkez partiler arasındaki ayrımların giderek silikleşmesi, aşırı sağ partiler için uygun fırsatlar yaratmaktadır.

2. Bir zamanlar marjinal kabul edilen düşünceler bugün ana akım siyasetin parçası hâline geliyor. Aşırı sağ mı normalleşiyor, yoksa merkez siyaset mi aşırı sağa yaklaşıyor? Aşırı sağın yükselişini yalnızca sağ siyasetin başarısıyla mı, yoksa solun toplumsal sorunlara yanıt üretmekte yaşadığı güçlüklerle de mi açıklamalıyız?

Aslında karşıt gibi görünen süreçler eş zamanlı olarak yaşanıyor ve birbirini besliyor. Bir yandan önceleri marjinal görülen söylemler giderek kabul görüyor ve meşrulaşıyor; diğer yandan merkez sağ partiler daha fazla oy devşirmek için aşırı sağın özellikle göç, sınır güvenliği, milli kimlik ve kültürel değerler gibi konulardaki bazı politikalarını ve söylemlerini kendi siyasal pozisyonuna eklemliyor.

Bununla birlikte, merkez sağın gündeminin aşırı sağla aynı olması, her zaman aynı çözüm yolunun tercih edildiğini göstermez. Örneğin merkez sağın göçü tartışması, kaçınılmaz olarak aşırı sağın dışlayıcı çözümünü benimseyeceği sonucunu doğurmaz.

Aşırı sağın toplumsal sorunların çözülmesinde değil, ama bu sorunlara yönelik teşhisleri ve önerileri toplumun bir kısmını mobilize edebiliyor. Dolayısıyla aşırı sağın yükselişi, bir bakıma merkez partilerin başarısızlığının da bir göstergesidir.

Sol siyaset de buna dahildir. Özellikle soğuk savaş sonrasında sol partiler ciddi bir temsil krizine girdi. Küreselleşmeyle birlikte bu kriz daha da derinleşti. Geleneksel sol partiler işçi sınıfının sözcülüğünü yapıp sosyal adalet temelinde bir politikayı savunurken, küreselleşmeyle birlikte üretim yapısında ve sınıfsal kimliklerde meydana gelen dönüşüm, sol partiler ile toplumsal sınıflar ve katmanlar arasındaki bağları zayıflattı.

Sol partilerin küreselleşmenin yarattığı eşitsizliklere ve güvencesiz çalışma koşullarına yönelik ikna edici alternatifler sunamaması, aşırı sağ partilerin bu boşluğu doldurmak için kendilerini halkın gerçek temsilcileri olarak konumlandırmalarını kolaylaştırdı.

3. Seçmenler neden giderek daha fazla güçlü lider, sert söylem ve otoriter yönetim vaatlerine yöneliyor?

Güçlü lider arayışının altında özellikle güvenlik ve aidiyet ihtiyacının önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik krizlerden, savaşlara ve göç hareketlerine kadar dünyanın giderek belirsizleştiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların belirsizlik karşısında hissettikleri bu kaygıların ve güvenlik ihtiyacının güçlü bir lider imgesiyle giderilebileceği ve birçok sorunun hızlı ve kesin bir biçimde çözülebileceği izlenimi yaratılmaktadır.

Ayrıca giderek siyasal kurumlara olan güvenin azalması, kurumlar yerine doğrudan liderlerin muhatap alınmasını da beraberinde getirmektedir.

Özellikle popülist liderlerde gözlemlediğimiz katı bir halk ve yozlaşmış seçkinler ayrımı ve liderin kendisini halkın safında konumlandırması, insanların psikolojik aidiyet ihtiyacına da cevap verebilmektedir. Başka bir ifadeyle lider, seçmenlere sadece bir siyasal program değil, aynı zamanda bir kolektif kimlik de sunar.

Ancak güçlü lider ile otoriterlik arasında zorunlu bir bağ olduğunu söyleyemeyiz. Seçmenin güçlü lideri tercih etmesi ile liderin otoriterliğe yönelip yönelmemesi farklı süreçlerdir. Demokratik sistemlerde de güçlü liderlik sergilenebilir. Buradaki esas eşik, liderin demokrasiye ve hukuk devletine ne ölçüde bağlı olduğuyla yakından ilişkilidir.

4. Sosyal medya, komplo teorileri ve dezenformasyon aşırı sağın toplumsal tabanını nasıl etkiliyor?

Sosyal medya aşırı sağın yükselişinin nedeni değil, ancak aşırı sağın yayılmasını kolaylaştıran bir araçtır olarak kullanılabildiğini de görüyoruz. Elbette, bu bizi tüm sosyal medya kullanıcılarının aşırı sağa kaydığını veya radikalleştiği sonucuna götürmez. Mevcut siyasal eğilimler aşırı sağda ise sosyal medya da bu görüşlerin örgütlenmesini ve yayılmasını kolaylaştırabilmektedir.

Çünkü sosyal medya geleneksel medyadan farklı olarak tüm filtreleri aşarak doğrudan seçmene seslenebilmekte ve duygulara hitap ederek daha etkili olabilmektedir.

Komplo teorilerinin de aşırı sağ tarafından kullanılan elverişli bir araç olduğunu görüyoruz. Karmaşık toplumsal sorunlar, komplo teorileriyle basit bir neden-sonuç ilişkisine indirgenmekte ve sorunların esas sorumlusu olarak belirli gruplar hedef olarak gösterilebilmektedir.

Keza aşırı sağ dezenformasyona başvurarak, siyasal muhalifleri rakip olarak değil, düşman olarak veya topluma yönelik bir tehdit unsuru olarak gösterilebilmektedir.

2. KKTC'de siyaset ve aşırı sağ

5. Dünya'daki aşırı sağ hareketlerle KKTC'deki milliyetçi ve muhafazakâr siyaset arasında hangi benzerlikleri ve farklılıkları görüyorsunuz?

KKTC’deki milliyetçi ve muhafazakar siyaseti doğrudan Avrupa’daki aşırı sağ veya Latin Amerika’daki popülist radikal sağ siyasetin bir uzantısı olarak görmek pek mümkün değildir. Ancak birtakım söylemsel ve siyasal benzerliklerden söz edebiliriz.

Dikkat çeken benzerliklerden birisi, milli kimliklerin siyasal söylemin merkezinde yer almasıdır. Avrupa’daki aşırı sağ siyasal söylemde gördüğümüz, milli kimlik, egemenlik ve güvenlik kavramları KKTC’deki milliyetçi siyasetin de temel referansları arasındadır.

İkincisi, toplumsal değişim karşısında geleneksel değerleri ve statükoyu korunmaya yönelik siyasal tutumda da ilk bakışta bir benzerlik bulunmaktadır.

Üçüncüsü ise belirli toplumsal sorunlara ve çözümlerine kategorik olarak kimlik ve aidiyet üzerinden yaklaşılmasıdır.

Öte yandan KKTC’deki milliyetçi siyaset, Avrupa’daki aşırı sağ hareketlerden farklılaşmaktadır. Öncelikle Avrupa’daki aşırı sağ ile KKTC’deki milliyetçi sağın tarihsel ve siyasal bağlamları birbirinden belirgin bir biçimde farklıdır. Avrupa’daki aşırı sağ özellikle küreselleşme bağlamında göç, çokkültürlülük, ulusal egemenliğin aşınması, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi meselelerle ilişkilidir.

Oysa KKTC’deki milliyetçi sağ özellikle Kıbrıs sorunu, toplumlar arası çatışma, 1974 askeri müdahalesi ve Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi bağlamında şekillenmiştir. Bu yönüyle Kıbrıs Türk milliyetçi sağı, Avrupa’daki aşırı sağdan farklı olarak milli/toplumsal varoluş ve statü mücadelesi etrafında oluşmuştur.

İkinci farklılık, göç ve yabancı düşmanlığı konularında oldukça belirgindir. Avrupa’daki aşırı sağ partilerin söylemlerinde göç ve göçmen karşıtlığının ağırlıklı bir yeri varken, KKTC’deki milliyetçi sağın göç politikası ve göçmenlerle ilgili kamusal söylemi böylesi bir karşıtlık içermemektedir. Tam tersine, KKTC’de sol siyaset genel olarak ‘kontrolsüz nüfus’ söylemiyle mevcut göç politikasına karşı çıkmaktadır.

Diğer bir farklılık ise dinin siyasal hayattaki konumu konusunda ortaya çıkmaktadır. Avrupa’daki aşırı sağ hareketlerin birçoğunda Hristiyan kimliği, milli kimliğin ve kültürel mirasın ayrılmaz bir unsuru olarak kabul edilmekte ve kullanılmaktadır.

KKTC’deki milliyetçi sağ ise Müslüman kimliğini Kıbrıs Türk kimliğini tanımlayan unsurlardan biri olarak kabul etmekle birlikte, dinin kamusal alanda kullanılması pek yaygın değildir. Bu da büyük ölçüde Kıbrıs Türk toplumunun daha seküler bir sosyo-kültürel arka plana sahip olmasıyla yakından ilişkilidir.

6. KKTC'de ideolojik bir aşırı sağdan mı söz edebiliriz, yoksa daha çok statükoyu korumaya dayalı bir siyaset anlayışı mı hâkim? KKTC'de sağ ve sol ayrımı bugün seçmen açısından ne kadar anlamlı? Geleneksel ideolojik sınırlar silikleşiyor mu?

Yukarıda altını çizdiğim farklılıkları da dikkate alarak, KKTC’de Avrupa’da gördüğümüz aşırı sağ partilere benzeyen bütünlüklü bir aşırı sağ ideolojisinin siyasal parti sistemimizde etkili olduğunu söylemek zordur. Bununla birlikte, daha çok Kıbrıs sorununda, kamu kaynaklarının dağıtımı, siyasal atamalar gibi konularda mevcut yapıyı ve çıkar ağlarını korumaya yönelik bir siyaset anlayışının hakim olduğunu açıkça gözlemleyebiliriz.

KKTC’deki sağ-sol ayrımı özellikle parti özdeşliği üzerinden oy veren seçmenler açısından hala anlamlıdır. Bu ayrımlar KKTC bağlamında özellikle Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler konularında belirleyicidir.

Bununla birlikte sağ ve sol ayrımının KKTC’deki ekonomi, sağlık ve eğitim gibi kamu politikalarının uygulanmasında ve günlük pratiklerde geri plana düştüğünü ve etkili olamadığını da kaydetmek gerekir.

7. Kıbrıs sorunu, güvenlik kaygıları ve kimlik tartışmaları KKTC'deki sağ siyaseti nasıl biçimlendiriyor?

KKTC’deki sağ siyasetin Kıbrıs sorununa yönelik bakışında toplumlar arası çatışmaların etkisi ve bunun yarattığı güvenlik kaygısı belirgindir. O nedenle Kıbrıs sorunu sadece uluslararası veya diplomatik bir uyuşmazlık değil, bir toplumsal varoluş meselesidir.

Kimlik tartışmaları bağlamında Kıbrıs Türk toplumu, Türk milletinin bir devamı olarak ve ‘Kıbrıs Türkü’ kimliğiyle konumlandırılmaktadır. Sağ siyaset açısından Kıbrıs sorununun çözümünde güvenlik, egemenlik ve Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgi olarak kodlanmaktadır.

8. Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ilişkiler, seçmen davranışlarını ve siyasi partilerin konumlanışını nasıl etkiliyor?

KKTC’deki sağ ve sol siyasetin TC-KKTC ilişkilerine yaklaşımı birbirinden farklıdır. Sağ partiler Türkiye ile her alanda uyum ve bütünleşme adına kolektif karar alma süreçlerinde Türkiye’nin rehberliğini öncelerken, sol partiler daha çok Kıbrıs Türk toplumunun iradesine dayalı olarak daha özerk karar alma süreçlerini önemsemektedir.

TC-KKTC ilişkilerinin asimetrik karşılıklı bağımlılığa dayandığı dikkate alındığında, sağ seçmen Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdürülmesine, güvenliğin sağlanmasına, altyapı yatırımlarının ve kamu bütçesine yapılan katkıların devamına önem veren partilere yönelme eğilimindeyken, sol seçmen daha bağımsızlıkçı ve kendi ayakları üzerinde durmayı önceleyen partileri tercih etme eğilimindedir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin KKTC’ye yapmakta olduğu ekonomik ve mali yardımların kesilmesi ihtimali veya riski bile KKTC’deki medyan oyları etkileyebilmektedir.