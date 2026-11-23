Piyanist Rüya Taner, İtalya’da piyano resitali verdi
Piyanist Rüya Taner, dün akşam İtalya’nın Pisticci kentinde piyano resitali verdi.
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Piyanist Rüya Taner, dün akşam İtalya’nın Pisticci kentinde piyano resitali verdi.
Pisticci Belediyesi tarafından FIDAPA iş birliğiyle düzenlenen “Stagione Concertistica Città di Pisticci 2026” konser sezonu kapsamında gerçekleştirilen resital, sanat yönetmenliğini İtalyan piyanist Alessandro Vena’nın üstlendiği organizasyonla Marconia’daki Cineteatro L. Visconti salonunda yer aldı.
“Asya’nın Tatlı Suları” (Sweet Waters of Asia) başlıklı programını sunan Taner, farklı kültürlerin müzikal zenginliğini piyanosuyla dinleyicilere taşıdı.
Rüya Taner’in İtalya’da gerçekleştirdiği resital, sanatçının uluslararası konser çalışmalarının bir başka durağı oldu.
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Etiketler : italya, rüya taner, Stagione Concertistica Città di Pisticci 2026