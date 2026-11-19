Piyanist Rüya Taner, İtalya’da “Asya’nın Tatlı Suları” resitali verecek
Piyanist Rüya Taner, Avrupa konserleri kapsamında pazar günü İtalya’nın Pisticci kentinde "Asya'nın Tatlı Suları" adlı piyano resitali verecek.
A+A-
Piyanist Rüya Taner, Avrupa konserleri kapsamında pazar günü İtalya’nın Pisticci kentinde "Asya'nın Tatlı Suları" adlı piyano resitali verecek.
Pisticci Belediyesi tarafından FIDAPA iş birliğiyle düzenlenen “Stagione Concertistica Città di Pisticci 2026” konser sezonu kapsamında gerçekleştirilecek resital, saat 20.45’te Marconia’daki Cineteatro L. Visconti salonunda müzikseverlerle buluşacak.
Sanat yönetmenliğini İtalyan piyanist Alessandro Vena’nın üstlendiği konser, Rüya Taner’in uluslararası sanat çalışmalarının ve Avrupa’daki konserlerinin bir devamı niteliğini taşıyor.
Bu haber toplam 332 defa okunmuştur
Etiketler : rüya taner