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Knight Online'ın 12 Kasım 2026'da açılan dört sunucusu, eski sunuculardan farklı bir başlangıç düzeniyle geldi. Karakterler ilk etapta 70. seviyeyi geçemiyor, silah ve zırh en fazla +8'e basılabiliyor. Bu iki sınır, ilk ayın planını doğrudan etkiliyor. Aşağıda sınırların oyuna etkisini ve ilk dört hafta için bir yol haritasını bulabilirsiniz.

70. Seviyeye Hızlı Çıkmanın Yolları

Açılışa özel iki etkinlik seviye atlamayı hızlandırıyor ve seviye sınırı 83 olana kadar sürecek. Moradon'daki NPC'den her hesap günde bir kez 10 adet DC Flash'ı ücretsiz alabiliyor; aynı NPC'den 50.000 Noah karşılığında ek DC Flash da alınabiliyor. Ayrıca kendi seviyenizdeki ya da sizden en fazla sekiz seviye düşük mobları keserken balıkçılıkta kullanılan Rainworm düşüyor. Balıkçılık da EXP Flash verdiği için iki etkinlik birlikte kullanıldığında seviye atlama süresi kısalıyor.

+8 Sınırı Ne Anlama Geliyor?

Bu sunucularda reverse yükseltme yok; normal bir itemi reverse'e çevirmek de mümkün değil. Bir item en fazla +8 olabiliyor. Asıl zor adım +7'den +8'e geçiş: Blessed Upgrade Scroll ile başarı şansı yüzde 5, Trina's Piece ile yüzde 15. +8 hedefleyen bir oyuncunun birden fazla item yakmayı baştan hesaba katması gerekiyor.

Stat ve Skill Hatasını Ücretsiz Düzeltmek

12 Kasım ile 10 Aralık arasında oyuna giren her hesaba bir Redistribution Item veriliyor. Bu item, stat ya da skill puanlarını Moradon'daki Hemes'te ücretsiz sıfırlama imkânı tanıyor. Normalde 70. seviyede statları sıfırlamak yaklaşık 30 milyon coin tutuyor; itemi gerçekten ihtiyaç duyduğunuz ana saklamak bu yüzden mantıklı. Posta kutusundan 30 gün içinde alınmayan item siliniyor.

Posta Kutusundaki Her Eşya Alınamıyor

Eski sunuculardan kalma bazı eşyalar posta kutusunda görünse de bu sunucularda envantere alınamıyor. Red, Green ve Blue Treasure Chest, Silvery Gem, Ascent Scroll, Rosetta Armor kuponu ve dövme kuponları bunlardan bazıları.

Haftalara Göre Kısa Plan

1. İlk hafta: Posta kutusundaki hediyeleri alın, günlük DC Flash hakkını her gün kullanın, temel ekipmanla seviye atlayın.

2. İkinci hafta: 70. seviyeye yaklaşırken o seviyenin ekipmanını tamamlayın; stat dağılımında hata varsa Redistribution Item'ı kullanın.

3. Üçüncü ve dördüncü hafta: +7 ve +8 denemelerine geçin, yedek item ve yeterli scroll ayırmadan başlamayın.

İlk Ay İçin GB Planı

İlk ay GB harcamalarını planlarken 70. seviye ekipmanı ile +7 ve +8 denemelerini ayrı bütçe kalemleri olarak düşünmek işe yarar. Önce temel ekipmanı tamamlayıp ardından yükseltmeye geçmek, bütçenin kontrolsüz harcanmasını önler. Alım öncesinde Atlas GB fiyatı sayfasından Atlas'ın, Carnac gold bar sayfasından Carnac'ın güncel kurunu kontrol edin. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz miktarı almak, açılış dönemindeki dalgalanmadan etkilenme riskini azaltır. Dört sunucunun kur farkını görmek isteyenler Knightpin üzerinden sunucu bazlı kurları karşılaştırabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Seviye sınırı ne zaman yükselecek?

NTTGame, açılış etkinliklerinin seviye sınırı 83'e ulaşana kadar süreceğini açıkladı; sınırın hangi tarihlerde ve kaç aşamada değişeceğini ise duyurmadı.

+8'den sonra yükseltme yapılabiliyor mu?

Hayır. Silah ve zırhta üst sınır +8.

Redistribution Item'ı başka bir eşyayla değiştirebilir miyim?

Sıfırlamaya ihtiyacınız yoksa [VIP Manager] Juliane'den 30 günlük War Hero Wing ile takas edebilirsiniz.