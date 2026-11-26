Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nu lunapark, kafeler ve yeşil alanlarla insanların 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Lapta’da ziyaretlerde bulunan Rahvancıoğlu, projelerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtarak esnaf ve bölge halkıyla sohbet etti. Rahvancıoğlu, ziyaretleri kapsamında Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesindeki Lapta Köy Kadın Kursu’nda da kadınlarla bir araya geldi. Konuşmasına Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Rahvancıoğlu, belediyenin bütçesi, yönetim anlayışı ve Lapta’ya yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

Lapta sahiline lunapark, kafeler ve yeşil alanlar

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun yalnızca bir yürüyüş yolundan ibaret kaldığını belirten Rahvancıoğlu, bölgeyi insanların günün her saatinde vakit geçirebileceği bir alana dönüştürmek istediklerini söyledi.

Rahvancıoğlu, Girne ve Lefkoşa’daki gençlerin de lunaparkı, kafeleri ve yeşil alanlarıyla vakit geçirmek için Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nu tercih etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Lapta’ya üç meydan ve kapalı otopark

Rahvancıoğlu, bölgedeki akarsuyun yeniden düzenlenerek şelale ve meydan oluşturulmasının planlandığını belirtti.

Lapta için üç meydan projesi hazırladıklarını kaydeden Rahvancıoğlu, yeni belediye binasının önü ile eski düğün salonunun bulunduğu bölgeyi de meydana dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Meydanın altına bölge esnafının, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin kullanabileceği kapalı otopark yapılmasının planlandığını belirten Rahvancıoğlu, Başpınar’ın da altyapı yatırımlarıyla yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

“Bu parayla bölgemizin ihya olması gerekir”

Belediye yönetimini ev ekonomisine benzeten Rahvancıoğlu, kaynakların doğru kullanılmasının önemine dikkat çekti. LAÇ Belediyesi’nin dört yıllık bütçesinin en az 100 milyon sterlin olacağını belirten Rahvancıoğlu, “Bu parayla bölgemizin ihya olması gerekir” dedi. Belediyenin temel sorununun organizasyon olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, mevcut bütçeyle projelerin hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

“Gelirimizi, giderimizi kontrol altına almak zorundayız”

Projelerinin temelinde iyi yönetim programının yer aldığını vurgulayan Rahvancıoğlu, belediyenin gelir ve giderlerinin kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti. Güçlü bir bütçeye sahip olmanın beraberinde sorumluluk getirdiğini belirten Rahvancıoğlu, “Biz de sorumluluk sahibi olacağız. Bu parayı iyi kullanıp halka mümkün olduğunca çok hizmet götüreceğiz” dedi. Rahvancıoğlu, konuşmasının sonunda kendilerini kabul eden ve dinleyen kadınlara teşekkür etti.