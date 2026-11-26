Eren Düzgün

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Kapitalizm Aydınlanma’ya Karşı: Yeni Sağ, Eski Faşizm

Yeni aşırı sağ hareketler, kendilerini ülkelerinde söz sahibi olamayan kitlelerin bir isyanı olarak sunuyor. Trump, Washington’ın unuttuğu Amerikalılara ülkeyi geri verme vaadiyle sesleniyor. Arjantin’de Milei, elinde motorlu testereyle “siyasal kast”ın ayrıcalıklarını parçalayacağını ilan ediyor. Brezilya’da Bolsonaro, yıllarca parlamentoda bulunmuş olmasına rağmen, yozlaşmış siyasal düzene dışarıdan meydan okuyan bir kurtarıcı rolü üstlenebiliyor. Türkiye’de Erdoğan “kimsesizlerin kimsesi” ve “yerli ve millî” olma iddiasını çeyrek asırdır devam ettiriyor. Avrupa’da ise Le Pen’in Ulusal Birlik’i, Almanya’da AfD ve İtalya’da Meloni, halkın iradesini hiçe sayan seçkinlere karşı ulusal egemenliği yeniden kurma iddiasıyla güç kazanıyorlar.

Burada ilginç olan; bu hareketlerin otoriter, antidemokratik ve yer yer açıkça faşizan eğilimlerini, halkı temsil etme iddiasıyla meşrulaştırıyor olması. Muhalefetin susturulması, göçmen düşmanlığı, temel hakların sınırlandırılması ve keyfî yönetim, ülkeyi ayrıcalıklı seçkinlerden kurtarmak için atılması gereken adımlar olarak sunuluyor. Yani tam da burada sormamız gereken soru şu: Kendi hayatı üzerinde yeniden söz sahibi olmak isteyen insanlar, nasıl oluyor da demokratik hakları daraltan bir siyasetin destekçisine dönüşüyor?

Demokrasi yalnızca oy vermek veya fikirlerin özgürce tartışılması değil, insanların hayatlarını belirleyen koşullar üzerinde söz sahibi olması ve bu koşulları birlikte değiştirebilmesidir. Yani insanların büyük bir çoğunluğu, oy verdikleri partilerin geçimlerini kolaylaştırmasını, iş güvencelerini artırmasını, sağlık ve eğitim hizmetlerini iyileştirmesini ve ekolojik açıdan sürdürülebilir bir yaşamın koşullarını oluşturmasını bekler. Fakat son kırk yılda, ideolojik olarak farklı yerlerde duran pek çok parti, iktidara geldiğinde benzer özelleştirmeleri, sosyal harcama kesintilerini ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran politikaları sürdürdü. Merkez solun da sağın ekonomi politikalarını benimsemesi, seçmenin önündeki seçenekleri daralttı. Partiler arasındaki ideolojik ayrımlar, insanların geçim koşullarını değiştirecek farklı politikalarla desteklenmediği ölçüde anlamını yitirmeye başladı. İşini kaybetme korkusu süren, maaşı temel ihtiyaçlarına yetmeyen, çocuğunun geleceğinden endişe eden seçmen için mesele artık tek bir hükümetin başarısızlığı olmaktan çıkıyor. Oyuyla bu koşulları değiştiremediğini düşündükçe yerleşik partileri aynı düzenin birbirinin yerine geçebilen temsilcileri olarak görmeye başlıyor. Yeni sağ, tam da bu güvensizlikten beslenerek kendisini bütün bu partilere karşı halkın yanında duran “düzen karşıtı” bir güç olarak sunuyor.

Liberal demokrasinin bugünkü krizi, liberalizmle demokrasinin öteden beri uyum içinde olduğu varsayımını sorgulamayı gerektiriyor. Liberalizm; bireyin yaşamını, özgürlüğünü ve mülkiyetini devletin keyfî müdahalesine karşı korumayı amaçlar. İnsanın mülkiyetini dilediği gibi kullanma hakkı, liberal özgürlük anlayışının temelidir. Mülkiyet hakkı güvence altına alınmadan ifade, inanç ve örgütlenme özgürlükleri de güvenceye kavuşamaz. Çünkü mülkiyet, bireyin devletten bağımsız bir yaşam sürdürebilmesinin ve siyasal iktidar karşısında özerk kalabilmesinin maddi dayanağı sayılır. Demokrasi ise halkın egemenliği demektir ve insanların kendi hayatlarını belirleyen koşullara kolektif olarak müdahale edebilmelerini gerektirir.

Peki, bireyin mülkiyet haklarının korunması neden herkesin yönetimde eşit söz sahibi olduğu bir siyasal düzeni gerektirsin? Bir diktatörlük ya da oligarşi de özel mülkiyeti koruyabilir; bireylere belirli haklar tanırken yönetme yetkisini dar bir grubun elinde tutabilir. Yani mülkiyet özgürlüğünün güvence altına alınması, siyasal iktidarın halka dayanmasını gerektirmez. Öte yandan, demokratik bir çoğunluk da, eşitlik ve toplumsal adalet adına mülkiyetin kullanımını sınırlandırmak isteyebilir. Servetin vergilendirilmesi, toprağın yeniden dağıtılması ya da çalışanların üretimin yönetiminde söz sahibi olması gibi talepler, mülk sahibinin karar verme yetkisini tartışmaya açar. Liberalizmin bireysel özgürlüğün güvencesi olarak koruduğu mülkiyet hakkı, böylece demokrasinin ortak hayatı kolektif olarak belirleme iddiasıyla çatışır. Piyasayı koruyan otoriter bir yönetim, liberal ilkelere uygun davranabilirken toplumsal eşitlik adına mülkiyet haklarını sınırlayan seçilmiş bir çoğunluk “özgürlüğü” ihlal etmekle suçlanabilir.

Yani liberalizmle demokrasi arasındaki çelişki, mülkiyetin nasıl kullanılacağı meselesinde belirginleşir. Üretim araçları üzerindeki mülkiyet, sahibine başkalarının hangi koşullarda çalışacağını ve geçimini nasıl sağlayacağını belirleme gücü verir. Bu anlamda mülkiyet, eşitsizliğe dayanan siyasal bir tahakküm ilişkisi üzerine kurulur. Mülkiyet ancak bu “politik” niteliği göz ardı edildiğinde, salt “ekonomik” bir meseleye ve “bireysel” bir hakka indirgenebilir.

Kapitalizm, mülkiyet ilişkilerinin siyasal niteliğini sistematik olarak görünmez kılan bir toplumsal düzendir. Mülkiyetin salt bireysel bir hak olduğu fikri, tıpkı insan emeğinin ve doğanın birer meta sayılması gibi, bu düzenin dayandığı bir kurgudur. Ne insanın çalışma kapasitesi ne de doğa satılmak üzere üretilmiştir. Ama kapitalizm, emeği ve doğayı sürekli metalaştırmadan, bu metalaştırmayı mümkün kılan mülkiyet ilişkilerini de doğal ve olağan göstermeden kendini yeniden üretemez. Kapitalizm böylece insanı bir üretim girdisine, doğayı bir kâr kaynağına indirgerken bu indirgemeyi mümkün kılan iktidar ilişkilerini de siyasal tartışmanın dışına iter. İnsanın ihtiyaçları ve doğanın sınırları, piyasanın gereklerine tâbi kılınır. Demokrasi ise insanların bu ilişkileri sorgulayabilmesinin ve ortak kararlarla değiştirebilmesinin bir aracıdır. Emeğin ve doğanın kullanımını demokratik denetime açmak, insanların kendi hayatları üzerinde yeniden söz sahibi olabilmesinin imkânını taşır.

Kapitalizmle demokrasi arasındaki gerilim, tarih boyunca sınıf mücadeleleri ile şekillendi. 1930’ların Avrupa’sında sermaye sahiplerinin ve yönetici seçkinlerin önemli bir bölümü, örgütlü emeğin taleplerini mülkiyet düzenine yönelmiş bir tehdit olarak gördü. İşçi hareketleri, siyasal iktidarı çalışma ve mülkiyet ilişkilerini değiştirmek için kullanmaya çalışırken sermaye sahipleri yatırımları durdurma ve sermayeyi ülke dışına taşıma gücüyle bu girişimleri sınırlayabiliyordu. Yani demokratik reform taleplerine, ekonomik krizle karşılık veriliyor, halkın siyasal haklarıyla mülk sahiplerinin ekonomik gücü arasındaki çatışma keskinleşiyordu.

Faşist çözüm, demokratik talepleri bastırarak kapitalist ekonomiyi otoriter koşullarda yeniden örgütlemekti. Özel mülkiyete ve ücretli emeğe dayanan düzen korunurken, “rantçı” ve “bozguncu” olarak damgalanan kapitalizmin karşısına üretken, disiplinli ve “rasyonel” bir kapitalizm ideali çıkarıldı. Ekonomiyi “ulusal” hedeflere bağlamak ve “asalak” olarak damgalanan unsurlardan arındırmak, emek üzerindeki denetimi güçlendirmek ve sınıf çatışmasını bastırmak, bu projenin birbirini tamamlayan unsurlarıydı. Kapitalist mülkiyet düzeni, böylece siyasal haklarını ve iradesini lidere teslim etmiş fakat kendisini diğer halklardan ırksal olarak üstün sayan bir “halk” anlayışıyla birleştiriliyordu.

Dolayısıyla, kapitalizmi yeniden istikrara kavuşturma hedefi, eşit yurttaşlığın ve halk egemenliğinin tasfiyesiyle birleşti. Enflasyonist baskılar, militan sendikalar ve jeopolitik gerilimler karşısında, özellikle Fransız Devrimi’nin ilham verdiği yurttaşlık idealleri terk edilerek otoriteye, disipline ve ekonomik canlanmaya dayanan yeni bir toplumsal düzen savunuldu. Faşizmin “1789’u tarihten silme” arzusu, benimsediği sloganlarda da açıkça görülüyordu. Fransız Devrimi’nin “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” şiarının karşısına İtalyan faşizmi “İnanç, İtaat, Savaş”ı çıkardı. Daha sonra Vichy rejimi, cumhuriyetçi eşitliğin yerine “İş, Aile, Vatan”ı koydu. Ulusal farklılıklarına rağmen bu projelerin ortak yönü, kapitalizmi güçlendirirken Aydınlanma’nın radikal damarını kesmeye çalışmalarıydı. İnsanların eşit olduğu, ortak hayatın kurallarını eşitler olarak belirleyebileceği ve mülkiyet ilişkilerini bu eşitlik temelinde değiştirebileceği fikri bastırılmak isteniyordu.

1945 sonrasında faşizmden ve savaşın yıkımından kapitalizmi de sorumlu tutan geniş toplum kesimleri, mevcut düzenin değişmesi yönünde güçlü bir baskı oluşturdu. Kapitalist düzenin yeniden meşruiyet kazanması, çalışanların ancak somut ekonomik ve siyasal kazanımlar elde etmesiyle mümkün olabilirdi. Seri üretimin sağladığı verimlilik artışları, ücretlere yansıtıldı. Yükselen ücretler, çalışanların hayatını iyileştirirken üretilen mallara olan talebi de artırıyordu. Keynesçi kamu harcamaları ve yatırımları istihdamı destekledi, sosyal hizmetleri genişletti. Ayrıca, uluslararası düzenin sermaye hareketleri üzerinde (geçici de olsa) denetime izin vermesi hükümetlerin elini güçlendirdi. Sermaye kaçışının sınırlanabilmesi, istihdam ve sosyal refah politikalarının sürdürülmesini kolaylaştırıyordu.

Bu koşullarda işçiler; ekonomik taleplerine, demokratik taleplerini radikalleştirmeden de ulaşabiliyorlardı. Yani üretim araçlarının mülkiyetini ve işyerindeki yönetim ilişkilerini kökten değiştirmeden de yaşam koşullarını iyileştirebiliyordu. Siyasal haklarla maddi kazanımlar arasındaki bağ kopuyordu. Ekonomik kazanımların, mülkiyet düzenini dönüştürmeye yönelik siyasal taleplerden ayrışması, ekonominin depolitize edilme sürecinin bir parçasıydı. Mücadelenin ağırlık merkezi, üretimi kimin yöneteceği sorusundan, büyüyen gelirden ne kadar pay alınacağına kayıyordu. Bu bağlamda, sermayenin kârıyla, çalışanların refahının birlikte artabilmesi, “hepimiz aynı gemideyiz” ideolojisine maddi bir dayanak sağladı. Radikal demokratik talepler marjinalleşti. Demokrasi ehlîleştirildi ve sermayenin mantığına eklemlendi. Böylece, kapitalizmin faşizme başvurmadan, işçi sınıfının siyasal katılımı ve rızası aracılığıyla yeniden üretilebilmesinin yolu açıldı. Liberal mülkiyet düzeniyle kitlesel demokrasinin yaklaşık otuz yıl sürecek “mutlu” evliliği başlamıştı.

1970’lerden itibaren artan uluslararası rekabet ve kârlılık sorunları, bu evliliğin dayanaklarını aşındırmaya başladı. Krize verilen neoliberal yanıt, sermayenin yatırım yapma isteğini yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Zenginlerden ve şirketlerden alınan vergiler indirildi, kamu işletmeleri özelleştirilmeye başladı, sermaye hareketleri serbestleştirildi. Bu adımların yatırımları artıracağı, yeni istihdam olanakları yaratacağı ve refahı yeniden genişleteceği savunuldu. Ancak sermayeye tanınan hareket serbestisi, şirketlerin çalışanlar karşısındaki pazarlık gücünü de artırdı. Üretimi başka bir ülkeye taşıma tehdidi, ücret ve sosyal hak taleplerini bastırmanın etkili bir aracına dönüştü. Şirketler maliyetleri düşürmek için üretimi daha ucuz bölgelere taşırken Batı’nın eski sanayi kentlerinde fabrikalar kapandı ve istihdam kayıpları büyüdü.

Bu ekonomik baskılara, işçi hareketinin savaş sonrası dönemde yaşadığı siyasal daralma da ekleniyordu. Ekonomik kazanımların mülkiyet ilişkilerini dönüştürme hedefinden ayrışması, mücadelenin ufkunu giderek mevcut düzen içinde daha fazla pay almakla sınırlamıştı. Üretimin ve yatırımın demokratik denetimine yönelik talepler geri plana itildikçe işçi sınıfının bu düzeni dönüştürebilecek radikal demokratik potansiyeli de zayıflıyordu. Neoliberal saldırı başladığında bu daralma, işçi hareketinin karşı koyma kapasitesini sınırlayan etkenlerden biri oldu. Mücadele, önceki kazanımları korumaya odaklanırken sermayenin ekonomik gücünü sınırlayacak daha kapsamlı bir demokratik program geliştirmek zorlaştı. Savaş sonrası dönemde kapitalizmin istikrarına katkıda bulunan bu siyasal yönelim, sonraki dönemde kazanımların geri alınmasını da kolaylaştırdı.

Zenginlerden vergi almanın giderek zorlaştığı bir ortamda, merkez sol partilerin de, seçmenlerine vadedebilecekleri sosyal politikaların kapsamı daraldı. Çalışanların hayatında anlamlı maddi değişiklikler yaratmak giderek zorlaştı. Böylece, farklı bir partiye oy vermekle gündelik hayatı değiştirmek arasındaki bağ zayıfladı. Kendisini temsil edecek bir seçenek bulamayan seçmenin gözünde siyaset, farklı partilerin aynı bayat gösteriyi tekrarladığı bir sahneye dönüşmeye başladı.

Bu kayıpların yarattığı toplumsal gerilimler, bir süre borçlanmayla yatıştırıldı. Hükûmetler, sosyal harcamaları sürdürmek için ihtiyaç duydukları kaynakların bir bölümünü sermayeyi daha fazla vergilendirmek yerine borçlanarak sağladı. Haneler de ücretlerinin yetmediği konut, eğitim ve tüketim harcamaları için krediye yöneldi. Finansallaşma, gelirlerin artmadığı koşullarda tüketimin krediyle sürdürülmesini mümkün kıldı. Ancak devletler alacaklılara, haneler de bankalara daha bağımlı hâle geldi. 2008 krizi bu düzenin kırılganlığını açığa çıkardığında, birçok ülkede bankaların kurtarılmasını kamu harcamalarının kısılması izledi. Sosyal güvencelere en fazla ihtiyaç duyulan anda, bu güvenceler daha da zayıflatıldı.

Ekonomik eşitsizlikler derinleşirken servet giderek daha dar bir kesimin elinde yoğunlaştı. Seçim kampanyalarını finanse eden ve karar vericilere doğrudan ulaşabilen zenginlerin siyasal etkisi de büyüdü. Sermayenin yatırım ve istihdam kararları üzerinden hükûmetlere uyguladığı baskı, karar alma süreçlerine doğrudan müdahale etme gücüyle pekişiyordu. Böylece, büyüyen ekonomik eşitsizlik, siyasal eşitlik duygusunu daha da aşındırıyor, demokrasiye olan inancı zayıflatıyordu.

Yeni sağın aşağıdan aldığı desteğin önemli bir kaynağı bu deneyimde yatıyor. Fabrikaların kapandığı, sendikaların zayıfladığı ve güvenceli işlerin azaldığı bir ortamda ücretler yerinde sayıyor, borçlar büyüyor. Bu kayıpları yaşayan kesimler, kendilerini temsil ettiğini söyleyen partilerin de diğerlerinden farklı bir yol izlemediğini görüyor. Yeni sağ, bu öfkeye bir yön veriyor: İşsizliğin ve konut sıkıntısının sorumlusu olarak göçmenleri gösteriyor; LGBTİ+’ları, aileyi ve toplumu bozmakla suçluyor; muhalefeti de halkın meşru bir parçası olmaktan çıkarıp tasfiye edilmesi gereken bir düşman olarak sunuyor. Geçim kaynakları ve kamusal destekler, herkesin yararlanabileceği haklardan, “ülkenin kendi insanına” ya da iktidar partisinin yandaşlarına tanınacak ayrıcalıklara dönüştürülüyor. Ekonomik iktidarın kimde olduğu sorusu geri plana itilirken siyasal mücadele kıtlaştırılan kaynaklardan kimin yararlanmaya layık sayılacağına indirgeniyor.

Peter Thiel, Marc Andreessen ve Elon Musk gibi teknoloji milyarderlerine ilham veren yeni sağ düşünürlerinin analizlerine ve gelecek vizyonlarına baktığımızda, tablo daha da karamsarlaşıyor. Bu kesimler şunu iddia ediyor: Reel sosyalizm çökmüş olmasına rağmen, “gerçek” kapitalizm hiçbir zaman uygulanmamıştır. Dolayısıyla, onlara göre, içinde bulunduğumuz kriz, piyasanın kendi iç çelişkileriyle değil, piyasanın yeterince serbest bırakılmamasıyla, kapitalizmin tam olarak uygulanmamasıyla açıklanabilir. Sosyal devleti, çevreyi koruyan düzenlemeleri ve eşitlikçi talepleri, kapitalizmin tam olarak işlemesini engelleyen sosyalizm kalıntıları olarak görüyorlar. Böylece halkın mevcut düzene duyduğu öfkeyi, piyasa ütopyasını hayata geçirmenin dayanağına dönüştürüyorlar.

Bu vizyonda göçmen karşıtlığı ve sert sınır politikaları, hükümetlerin borçlanma ve para basma yetkisini sınırlamaya yönelik önlemler ve eşitsizliği doğallaştıran görüşler birbirini tamamlıyor. Toplumsal eşitsizlikler, tarihsel güç ilişkilerinin yerine, kalıtımla ya da değişmez kültürel farklarla açıklanıyor. Bu düşüncenin en ırkçı biçimlerinde, beyazların başka gruplarla karışması, onların sözde kalıtsal üstünlüğünü aşındıracak bir tehlike olarak gösteriliyor. Eşitsizlik doğanın hükmü sayıldığında, onu değiştirmeye yönelik demokratik talepler de insan doğasına aykırı müdahaleler olarak mahkûm ediliyor. Bu mantık, eşit yurttaşlık fikrini de hedef alıyor. Doğumla kazanılan yurttaşlığı toplumda “beleşçiler” yarattığı gerekçesiyle reddediyor. Ortak hayat üzerinde söz söyleme hakkının ölçüsünü mülkiyete bağlıyor. Tasarladıkları düzende bir yerde yaşama ve oranın imkânlarından yararlanma hakkı satın alınacak, ortak kararlar üzerindeki söz hakkını sahip olunan mülk belirleyecek. Yurttaşlığın yerini sözleşme, eşit oy hakkının yerini mülkiyet payına göre dağıtılan karar yetkisi alacak. Yani insanların bir toplumun üyeleri olarak eşit siyasal haklara sahip olması, piyasa düzeninin önünde bir engel sayılıyor.

İki savaş arası faşizmi, güçlü işçi hareketleri karşısında kapitalist mülkiyet düzenini korurken emekle sermayeyi parti-devletin ulusal seferberlik ve savaş hedeflerine tâbi kılmıştı. Bugünün aşırı sağı ise neoliberalizmin sendikaları zayıflattığı ve işçi sınıfının siyasal etkisini aşındırdığı bir zeminde yükseliyor. Dolayısıyla, örgütlü emeği bastırmak için tarihsel faşizmin başvurduğu kitlesel seferberliğe ve paramiliter şiddete aynı ölçüde ihtiyaç duymayabiliyor. Demokratik hakların tasfiyesi, seçimlerin sürdüğü, fakat insanların örgütlenme ve siyasal kararları etkileme imkânlarının giderek daraldığı koşullarda da ilerleyebiliyor.

İki dönemi birbirine bağlayan, mülkiyetin sağladığı iktidarı demokratik müdahaleden koruma çabasıdır. Aydınlanma’nın radikal mirasını taşıyan eşitlik ve yurttaşlık ilkeleri, insanların bu iktidarı sınırlamasına imkân verdikleri için hedef alınıyor. Yeni sağın tasarladığı gelecekte, insanların ortak hayat üzerinde eşit söz hakkına sahip olması fikrinin yerini, bu hakkın kökene ve servete göre dağıtıldığı bir düzen alıyor. “Ülkeyi geri alma” vaadinin çelişkisi de burada yatıyor: Hayatları üzerinde yeniden söz sahibi olmak isteyen insanlar, bu imkânı daha da daraltacak bir projenin destekçilerine dönüştürülüyor. Eşitsizliklerin beslediği öfke, kendisini doğuran koşulları daha da ağırlaştıran bir siyasete güç kazandırıyor.

Bu koşullarda demokrasiyi savunmak, insanların hayatlarını belirleyen koşulları birlikte değiştirebilme gücünü yeniden kurmayı gerektiriyor. Seçimlerin, hukukun ve temel özgürlüklerin korunması bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası. Fakat insanların yaşadığı güvencesizliğe yanıt veremeyen bir düzeni savunarak aşırı sağın toplumsal desteğini kırmak zor. Demokratik siyasetin yeniden inandırıcı olabilmesi, insanların oylarıyla, mücadeleleriyle ve örgütlenmeleriyle hayatlarını değiştirebildiklerini görmelerine bağlı. Demokratik bir siyaset, mülkiyetin sağladığı karar yetkisini tartışmaya açmalı. Sendikalar ücret pazarlığının ötesine geçerek işyerindeki karar yetkisini sorgulamalı; güvencesiz çalışanlar ve kiracılar kendi örgütlerini oluşturmalı. Yani ekonomik kazanımlarla üretim ve yönetim üzerindeki söz hakkı arasında bağ tekrar kurulmalı. Neyin, nasıl ve kim için üretileceği, toplumsal ihtiyaçlar ve ekolojik sınırlar gözetilerek demokratik biçimde belirlenmeli. Ancak böyle bir mücadele, refahı sürekli daha fazla üretip tüketmeye bağlayan anlayışı aşarak eşitliğe, dayanışmaya ve ekolojik dengeye dayanan gerçek bir demokratik hayat biçiminin önünü açabilir.