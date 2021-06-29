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"Zaten ölü doğmuş olan bu hükumet bitti!"

"Zaten ölü doğmuş olan bu hükumet bitti!"

Erhürman: "Meclis'i ne açmayı becerebildiler, ne de kapatmayı! Böyle saçmalık görülmedi! Malumu ilan edin artık: Zaten ölü doğmuş olan bu hükumet bitti!"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti'nin meclisi açamamasına tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında Erhürman "Meclis'i ne açmayı becerebildiler, ne de kapatmayı! Böyle saçmalık görülmedi! Malumu ilan edin artık: Zaten ölü doğmuş olan bu hükumet bitti! Halkı bu kadar sıkıntı içinde bir de bu saçmalıklarla uğraştırmaya kimsenin hakkı yok!!!" dedi.

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