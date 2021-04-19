Zaroğlu: “Türkiye’deyim, Meclis’e gelmeyeceğim”
Meclis Genel Kurulu’na YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da katılmayacak.
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‘Erken seçim’ tarihinin görüşüleceği, HP Milletvekili Erek Çağatay’ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından toplanıp toplanmayacağı belli olmayan Meclis Genel Kurulu’na YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da katılmayacak.
YENİDÜZEN’e konuşan Zaroğlu, ‘acil bir durum’ nedeniyle Türkiye’ye gittiğini söyledi, Meclis Başkanlığı’ndan izinli olduğunu dile getirdi.
Zaroğlu, Cuma günü adaya döneceğine yönelik de bilgi verdi.
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