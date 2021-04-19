Özyiğit: “Erken seçim tarihi bugün belirlenmezse, Haziran sonu ara seçim”
TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, bugünkü Genel Kurul’da erken seçimle ilgili tarih belirlenmemesi halinde Haziran sonunda ara seçim yapılmasının netleşeceğini kaydetti.
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TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, bugünkü Genel Kurul’da erken seçimle ilgili tarih belirlenmemesi halinde Haziran sonunda ara seçim yapılmasının netleşeceğini kaydetti.
YENİDÜZEN’e konuşan Özyiğit, HP Milletvekili Erek Çağatay’ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Meclis’in açılıp açılmayacağına ilişkin diğer parti başkanlarıyla görüşeceklerini aktardı.
Özyiğit, Meclis’e giderek, değerlendirmede bulunacaklarını kaydederek, durumun yapılacak görüşmeye göre netleşeceğini dile getirdi.
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Etiketler : erken seçim, cemal özyiğit
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