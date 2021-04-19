HP Milletvekili Erek Çağatay’ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözler bugünkü Meclis Genel Kurulu’nun yapılıp, yapılmayacağına çevrildi.

Hükümet ve muhalefetin ‘erken seçime’ ilişkin önerdiği iki farklı tarihin görüşüleceği bugünkü Meclis Genel Kurulu’nun toplanıp, toplanmayacağı henüz netleşmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, “Şu anda konuşuyoruz, değerlendiriyoruz” dedi.

Sennaroğlu, parti başkanlarıyla görüşüyor

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, parti başkanlarının yer aldığı Danışma Kurulu’nu topladı.

Toplantının az önce başladığı öğrenildi.

Toplantıda Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının yapılıp, yapılmayacağı ve bundan sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuluyor.