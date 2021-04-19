Manavoğlu: “Benimle birlikte iki vekil Meclis’e gidiyor”

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, kendisiyle birlikte Ayşegül Baybars ile Tolga Atakan’ın temaslı olmadığını, bugünkü Genel Kurul toplantısına katılacaklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Manavoğlu, “Erek Çağatay’ın Meclis’te Perşembe günü yapılan testi negatif çıkmıştı. O günden beri de kendisiyle görüşmedik. Sadece Jale hanım ve Kudret bey izole oldu” dedi.

Seçim tarihinin ivediliğinin görüşüleceğini de ifade eden Sanver, Meclis’e gideceklerini kaydetti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, “Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay’ın testinin pozitif çıkması ile son günlerde olan temasımızdan dolayı kendimi izole etme ihtiyacı doğmuştur. Temasımız çok yakın olmasa da, sevdiklerimi ve çevremi korumak için kurallar çerçevesinde izole olup belli aralıklarla test yaptıracağım” açıklamasında bulundu.

Rogers, Barolar Birliği’nin eylemine bu yüzden katılamasa da kalbinin tüm avukatlarla birlikte olacağını da kaydederek, “Bağımsız yargı, hukuk devletimizin olmazsa olmazıdır; hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya yönelik yapacakları eylemi yürekten selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün de geçen hafta temaslı olduğu belirtilmişti.