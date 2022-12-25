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Zaferburnu’da 54 kilogram yağış kaydedildi

Zaferburnu’da 54 kilogram yağış kaydedildi

Kıbrıs’ta bu sabah itibarıyla son 24 saatte Zaferburnu’nda 54 kilogram yağış kaydedildi.

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Kıbrıs’ta bu sabah itibarıyla son 24 saatte Zaferburnu’nda 54 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış Zaferburnu’nda 54  kg/m² olarak kaydedilirken, Dipkarpaz’a  21  kg/m², Tatlısu’ya ise 4  kg/m² yağış düştü.

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