Zaferburnu’da 54 kilogram yağış kaydedildi

Kıbrıs’ta bu sabah itibarıyla son 24 saatte Zaferburnu’nda 54 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış Zaferburnu’nda 54 kg/m² olarak kaydedilirken, Dipkarpaz’a 21 kg/m², Tatlısu’ya ise 4 kg/m² yağış düştü.