Yusuf Alkım Türkiye’ye girişinde gözaltına alındı

Uluslararası Lenin Sempozyumu'na katılmak ve konuşma yapmak üzere bu sabah Kıbrıs'tan İstanbul'a giden Yusuf Alkım Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Devrimci Komünist Birlik'ten (DKB) yapılan açıklamaya göre birliğin eski genel sekreteri, Kıbrıs Komünist Girişimi üyesi, Gelecek Gazetesi yazarı, Özgür Web TV programcılarından olan Alkım'a avukatı uzun bir süre ulaşamadı.

Açıklamada, Anadolu Adliyesi'nde savcılığa çıkarılacağı ifade edilen Alkım’ın, Sabiha Gökçen Havalimanı EMG Şube Müdürlüğü'nde tutulduğu ve Adliye'ye götürülmediği kaydedildi. Sürecin, İstanbul’daki avukatlarca takip edildiği belirtilen açıklamada, Alkım’ın gözaltına alınma nedenine ilişkin “örgüt propagandası suçu” iddialaırının bulunduğu belirtildi.

Açıklamad, Türkiye saatiyle saat 17.00'ye kadar Adliye'ye getirilmeyerek ifadesi alınması, mahkemeye çıkarılması gibi işlemler için gözaltının uzatılmasının “TC devletinin baskı, sindirme , yıldırma politikalarının bir sonucu” olduğu vurgulandı.