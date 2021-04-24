Müsteşar Gürkan Kara: Hedef gösterildim

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, Türkiye’den ülkemize gelip karantina yerine dışarıda dolaşan iki kişiyle ilgili isim vererek hedef gösterdiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara Kanal SİM’e konuştu.

Bakan Üstel’in kendisiyle herhangi bir temasa geçmeden basına bu şekilde açıklama yapmasına tepki gösteren Gürkan Kara, polise giderek ifade vereceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını söyledi.

Gürkan Kara, Türkiye’den ülkemize gelerek karantinaya girmesi gerekirken bir restoranda çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan iki kişiden birini tanıdığını, ancak KKTC’ye gelişleriyle ilgili bilgisi ve ilgisi olmadığını söyledi.

Ercan Havaalanı’nda görevli Sağlık Bakanlığı memurunun kendisini aradığını ve Hakan Athan isimli şahıs tarafından isminin verildiğini anlatan Gürkan Kara, ülkeye girişler konusunda herhangi bir yetkisi olmadığını anımsattı.

Hakan Athan isimli şahsın eskiden bürokrat olduğunu ve bu yüzden tanıştıklarını, ancak şu anda ne yaptığını dahi bilmediğini kaydeden Kara, “KKTC’ye geleceğinden haberim dahi yoktu, sıhhiye memurunun aramasıyla haberdar oldum” dedi.

Kendisinin muhaceretle ilgili değil, iskanla ilgili müsteşar olduğunu da anımsatan Gürkan Kara, Corona koşulları nedeniyle ülkeye kimin nasıl gireceğine de Sağlık Bakanlığı’nın karar verdiği vurguladı.

Bakan Ünal Üstel tarafından ‘hedef gösteriliğine’ dikkati çeken Gürkan Kara, polise ifade vermeye gideceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.