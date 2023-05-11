Yunanca neden seçmeli ders değil?

Yunan Dili Derneği haklı!

Kıbrıs’ın ana dillerinden biri olan Yunanca tüm okullarda “seçmeli” ders olmalı ancak değil.

Dil adanın en önemli bariyeri üstelik…

Hele bu ekonomik koşullarda Yunanca bilmek tüm çocuklarımız için son derece önemli…

Adanın güneyinde çalışma şansları olacak.

Euro kazanacaklar!

Yunanca eğitimi sadece bazı okullarda var.

Eğitimciler işsiz…

Siyasi bir tavır bu ve düşmanca…

İngilizce’nin yanında, Fransızca ve Almanca eğitimleri yıllardır veriliyor.

Her okulda var.

Yunanca da seçmeli ders ama her okulda değil.

Okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılmış.

Ortaokulda Yunanca öğrenen bir çocuk, lisede devam edemiyor.

“Almanca, Fransızca ve İngilizce her okulda varken, Yunanca’nın sadece bazı okullarda bulunması, kamusal eğitimde eşitsizlik yaratmaktadır.” diyor dernek…

Eşitsizlik değil haksızlık da…

Her ortaokul ve lisede Yunanca dersi tıpkı Almanca ve Fransızca gibi olmalıdır.

Çocuklarımız için bir şanstır bu…

Bir iyilik…

Gelecekleri için bir gelişim ve fırsattır.

Keşke ilköğretimde verilse; güneyde Türkçe, kuzeyde Yunanca…

Yurdumuzda, herkes, çok daha iyi anlasa birbirini…

Cenk Mutluyakalı'nın Tüm Yazılarını Okumak İçin Tıklayınız!