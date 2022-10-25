Yumurtaya beklenmedik talep rafları boşalttı!

Fehime ALASYA

Ülkedeki yumurta tüketiminin bir anda artması birçok marketin yumurta reyonlarının boşalmasına neden oldu.

Hem ülkedeki yumurta üretiminde büyük bir paya sahip olan Kırnı Piliçleri, hem de çeşitli diğer markaların yumurtaları reyonları doldurmaya yetmedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı yumurta üreticileri, kış mevsiminin gelmesi, havaların soğumasıyla tüketimin artması, kış turizmi, ülkedeki öğrenci sayısının artması gibi faktörlerin de piyasadaki eksikliğe neden olduğunu belirtti. Beklenmedik şekilde talebin çok fazla arttığına değinen üreticiler, bunun gerekçelerine değindi.

Kırnı Piliçleri Pazarlama Müdürü Yahya Çukurovalı, “Talebe yetişmeye zorlanıyoruz, gerekli tedbirleri aldık” derken, Günbey Yumurtaları Direktörü Ogün Hamzaoğulları, üretim maliyetlerinin çok arttığını, fiyatların Dolar olması nedeniyle girdilerin çok yükseldiğini anlattı.

Yumurta üreticileri, piyasadaki eksikliği YENİDÜZEN’e yorumladı…

Kırnı Müdürü Çukurovalı: “Üretim devam ediyor, sıkıntı yok, piyasaya yetişmeye zorlanıyoruz”

Piyasadaki talebin son günlerde aşırı arttığını kaydeden Kırnı Piliçleri Pazarlama Müdürü Yahya Çukurovalı, ise “Kış turizmi devam ediyor, öğrenciler ve onları okula yerleştirmeye gelen aileler ile nüfus bir anda arttı, talebe yetişmeye zorlanıyoruz” dedi.

Piyasa ihtiyacına göre gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Çukurovalı, “Üretim devam ediyor, sıkıntı yok, piyasaya yetişmeye zorlanıyoruz” bilgisini verdi.

Günbey Yumurtaları:“Talepler çok arttı, girdi maliyetleri üretimi düşürdü”

Piyasada beklenmeyen bir talep artışı yaşandığını belirten Günbey Yumurtaları Direktörü Ogün Hamzaoğulları, buna karşın üretim de azalma yaşandığını ifade etti. Üretimdeki düşüşün gerekçelerine de değinen Hamzaoğulları, “Üretim maliyetleri çok arttı, fiyatların Dolar olması girdileri çok yükseltti, yumurta fiyatları buna paralel arttı, bir süre önce aşırı fiyat artışıyla satışlar da düşmüştü.” dedi.

Tavukların beslenmesinde kullanılan soya ve mısır fiyatlarının Dolar üzerine oluşu ve yükselmesinin üretim maliyetlerini arttırdığını anlatan Hamzaoğulları, “Yumurta fiyatları artınca insanlar yavaşça yumurtadan uzaklaştı. Ama okulların açılması, kışın gelmesiyle talep yeniden arttı” görüşünü paylaştı.