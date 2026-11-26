Doç. Dr. Yonca Özdemir

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Halk Güvence Arıyor, Siyaset Düşman Yaratıyor!

Gaile: Dünyada aşırı sağın yükselişini nasıl açıklıyorsunuz? Ekonomik krizlerin, göçün ve kimlik siyasetinin bu yükselişteki ağırlığı nedir? Aşırı sağın yükselişi, demokrasinin başarısızlığı mı, yoksa demokratik sistemlerin kendi içinden ürettiği bir tepki mi?

Yonca Özdemir: Dünyada aşırı sağın yükselişini, geniş toplum kesimlerinin mevcut siyasete ve düzene duyduğu hoşnutsuzlukla açıklıyorum. Bu hoşnutsuzluğun temelinde de ekonomik eşitsizlik, iş güvencesinin ve sosyal güvencenin azalması ve geçim sıkıntısı gibi sorunların yattığını düşünüyorum. Ben insanların kendilerini sosyo-ekonomik açıdan güvende hissettikleri takdirde aşırı sağ söylemleri cazip bulmayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla dünyada aşırı sağ akımların cazibesinin niçin arttığını anlamak için insanların neden kendilerini güvende hissetmediklerine bakmak lazım. Aşırı sağ, ücretlerin neden düştüğü, işlerin neden güvencesizleştiği ya da sosyal hakların neden daraldığı gibi soruları geri plana itiyor ya da suçu göçmenler gibi belli azınlık gruplarının üzerine atıyor. Bana göre aşırı sağ, göç ve kimlik meselelerini ekonomik hoşnutsuzluğu başka bir yöne kanalize etmek için, hatta esas konuşulması gereken meselelerin konuşulmasına engel olmak için kullanıyor.

Aşırı sağın yükselişi, aslında hem demokrasinin başarısızlığına hem de demokratik sistemlerin kendi içinden ürettiği tepkiye dayanıyor. Şimdiye dek demokrasilerde baskın olan merkez partilerin, toplumun taleplerine cevap verememesi ve çalışan kesimleri temsil etmekte giderek daha zorlanması nedeniyle seçmenlerin daha radikal partilere yöneldiğini görüyoruz. Bunu demokrasinin başarısızlığı olarak tanımlamak mümkün. Fakat aynı zamanda daha radikal partilerin, merkez partilerin değinmediği sorunları dile getirmesi, kitlelerin taleplerine daha açık görünmesi ve sıradan insanları temsil ettikleri iddiası ise demokrasinin kendi içinden ürettiği bir tepki. Aşırı sağ, sesini duyuramadığını düşünen seçmenlere bir aidiyet ve söz hakkı vaat ediyor. Aslında her gerçek demokrasinin yapması gereken ama günümüz demokrasilerinin yapmakta yetersiz kaldığı şeyler bunlar.

Lakin aşırı sağın söylemi dışlayıcı olduğu için demokrasiyle pek bağdaşmıyor. Ayrıca bu tip partiler ve liderler iktidara geldiklerinde toplumdaki hoşnutsuzluğu doğuran ekonomik sorunları çözmek için etkili politikalar üretemezken, genelde demokratik denetimi ve siyasal rekabeti daha da zayıflatacak şeyler yapıyorlar. Yani aşırı sağ, halkın talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyen yönetimlere duyduğu tepkiyi manipüle ederek bunu iktidara gelme aracı olarak kullanıyor, ama iktidara gelince de bireysel ve siyasal hakları, ayrıca denge ve denetleme mekanizmalarını zayıflatan adımlar atarak demokrasiyi aşındıran politikalar güdüyor diyebiliriz.

Kapitalizmin 1980’lerden itibaren yaygınlaşan neoliberal biçimi, 2000’lerden bu yana, özellikle de 2008 ekonomik krizinin ardından derinleşen bir kriz yaşıyor. Bu durum, dünya genelinde demokrasiyi de krize sürüklüyor. Çin’in yükselişiyle zorlaşan ekonomik rekabet, sanayisizleşme, kamu sektörünün daralması ve dijitalleşme, çalışanların iş ve gelir güvencesini aşındırmış durumda. Bu süreçte siyasi partilerin toplumla kurduğu bağlar da zayıfladı. Partiler, toplumun farklı kesimleriyle bağ kurmakta ve onların istediklerini hayata geçirmekte eskisi kadar etkili olamıyor. Zenginlik az sayıda kişinin elinde toplandıkça, bu kişilerin hem kendi ülkelerinde hem de dünya siyasetinde söz sahibi olma gücü arttı. Devletlerin ise büyük şirketlerden ve varlıklı kişilerden vergi alması, şirketlerin faaliyetlerini denetlemesi, gelir farklarını azaltması ve halka iyi hizmet sunması zorlaştı.

Sonuçta en güçlü demokrasilerde bile bir demokrasi açığı oluştu. Seçmenler dertlerini siyasilere iletmekte zorlanmaya, iletseler bile bunların hükümet politikalarına yansımadığını görmeye başladılar. Bu da “seçeneksiz demokrasi” sorunu yarattı; yani seçimler yapılıyor ama aslında siyasette seçenek yok! Tüm partiler, ister sağ olsun ister sol, hep aynı ekonomik politikaları uyguluyor. Yani yıllarca neoliberalizm alternatifsiz, tek seçenek olarak sunuldu ve uygulandı. İnsanlar durumdan şikâyetçi olup değişim için oy verdikleri halde taleplerinin politikalara yansımadığını tekrar tekrar gördükçe, hem partilere hem de demokratik kurumlara duydukları güven sarsıldı. Bu hoşnutsuzluk daha güçlü bir temsil talebi olarak da ortaya çıkmaya başladı. Bu da karşımıza “popülizm” dediğimiz yerleşik düzen karşıtı siyaseti çıkardı. Aşırı sağın yükselişi de bunun bir parçası. Bu anlamda aşırı sağın yükselişi, hem demokrasinin temsil işlevindeki başarısızlığın bir göstergesi hem de demokratik rekabetin içinden doğan bir tepki.

Gaile: Bir zamanlar marjinal kabul edilen düşünceler bugün ana akım siyasetin parçası hâline geliyor. Aşırı sağ mı normalleşiyor, yoksa merkez siyaset mi aşırı sağa yaklaşıyor? Aşırı sağın yükselişini yalnızca sağ siyasetin başarısıyla mı, yoksa solun toplumsal sorunlara yanıt üretmekte yaşadığı güçlüklerle de mi açıklamalıyız?

Yonca Özdemir: Demin bahsettiğim hoşnutsuzluk elbette ki sola da kayabilirdi ve bazen kayıyor da, fakat sağın bu hoşnutsuzluktan daha çok fayda sağlamasının altında yapısal bazı sebepler yatıyor. Bu sebepler de neoliberal politikaların bir sonucu. Neoliberal sistemde sermaye bir ülkeden diğerine kaçabilme özgürlüğüne sahip olduğu için kârlarını artırıp dizginlenmez hale gelirken çalışan kesimler kendilerini çok daha dezavantajlı bir durumda buldular. Neoliberalizmin zorlaşan ekonomik rekabet, sanayisizleşme, kamu sektörünün daralması ve dijitalleşme gibi demin bahsettiğim etkileri sendikaları ve işçilerin toplu pazarlık gücünü zayıflattı. Emekçi kesimler hem ekonomik olarak daha kırılgan hale geldi hem de ortak talepler etrafında örgütlenip seslerini siyasete duyurma güçlerini kaybetti. Üstelik sosyal sorunları bireysel tercihler ve sorumluluklar üzerinden ele alan neoliberal politikalar, bu sorunlara kolektif çözümler üretmeyi daha da zorlaştırdı.

Bu koşullarda aşırı sağ, zorlaşan hayat şartlarının suçunu göçmenlere ve azınlıklara yükleyerek oy topluyor. Ekonomik sorunların neoliberal politikalarla bağlantısını anlatmak zaman ve çaba gerektiriyor. “Göçmenler geldi, işini elinden aldı” demek ise çok daha kolay. İnsanlar yaşadıkları sıkıntıların nedenini anlamaya çalışırken, kolayca tanımlayabilecekleri bir sorumluyu gösteren açıklamalara yönelebiliyor. Aşırı sağ da onlara böyle bir günah keçisi sunuyor. Ya da bir ailenin en büyük derdinin geçim olduğu ortamda aşırı sağ, aileyi LGBTQ+ bireylerin tehdit ettiği algısını oluşturmaya çalışıyor.

Merkez sağ partiler, aşırı sağ karşısında yaşadıkları oy kaybını önlemek amacıyla bu partilerin bazı söylemlerini benimsemeye başladı. Bu da siyasetin genel olarak sağa kaymasına yol açıyor. Aynı zamanda bazı aşırı sağ partiler, daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmak için en sert söylemlerini yumuşatıyor. Fransa’da Le Pen’in partisinde gördüğümüz gibi, kendilerini daha ılımlı ve kabul edilebilir göstermeye çalışıyorlar. Böylece merkez sağ aşırı sağın söylemlerine yaklaşırken, aşırı sağ da merkeze daha yakın bir görüntü veriyor.

Sağ söylemlerin, özellikle de göçmenlere, azınlıklara, LGBTQ+ bireylere ve feminizme yönelik düşmanca ifadelerin daha rahat dile getirilmesi, bunların toplumda daha fazla kabul gördüğü anlamına gelmiyor. Yaşanan ekonomik ve sosyal sorunları göçmenlerle ya da kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmasıyla açıklamak bazılarına cazip gelebilir. Ancak bu söylemler, söz konusu sorunların çözümüne hiçbir katkı sağlamıyor. Dolayısıyla, Amerika’daki son ara seçimlerde de gördüğümüz gibi, sorunlar çözülmediğinde, hatta daha da ağırlaştığında, bu söylemler de cazibesini çabucak yitirebiliyor.

Peki sol, toplumsal sorunlara yeterince yanıt üretebiliyor mu? Buna evet demekte zorlanıyorum. Sözünü ettiğim yapısal değişimler solun işini iyice zorlaştırmış durumda. Fakat yine de sol mevcut sorunlara somut çözümler geliştirmek ve bunları topluma anlatmak konusunda çok daha yaratıcı olabilir. Solun başarı kazandığı örneklere baktığımızda, insanların hayatına dokunan alternatif politikalar sunulduğunu ve bunların mahallelerde, işyerlerinde, insanlarla doğrudan temas kurularak anlatıldığını görüyoruz. New York belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani örneğinde olduğu gibi. İnsanların değişimin mümkün olduğuna inanması için, önerilen politikaların kendi hayatlarını nasıl iyileştireceğini görebilmesi gerekiyor.

Gaile: Seçmenler neden giderek daha fazla güçlü lider, sert söylem ve otoriter yönetim vaatlerine yöneliyor?

Yonca Özdemir: Bu, insanların güvensizlik karşısında verdiği doğal bir tepki. İnsan kendisini güvende hissetmediğinde, onu koruyup kollayacağını söyleyen güçlü kişilere yönelebiliyor. Esas sorun devletin insanlara güvence vermekten vazgeçmiş, sosyal sorumluluklarını azaltmış ve vatandaşları kaderlerine terk etmiş olması. Seçmenler aslında sert bir söylem değil, kendilerine güven veren bir söylem istiyor. Güçlü bir lider değil, kendilerini koruyan güçlü bir devlet istiyor. Taleplerini dikkate alan ve bunlara yanıt veren bir demokrasi istiyor. Bu beklenti karşılanmadığında ise seçmenler kendilerinin sesi olmayı ve kendilerini korumayı vaat eden kişi ve hareketlere yönelmeye daha açık hale geliyor.

Öte yandan, siyasi partiler zayıfladıkça siyaset giderek kişiselleşti ve medya odaklı hale geldi. Kişisel karizmasıyla oy toplayan ya da kendisini halkı koruyup kollayan güçlü bir figür olarak sunan liderler, özellikle sağ siyasette daha kolay karşılık bulabiliyor. Ancak sol da bu eğilimin tamamen dışında değil, Venezuela’daki Chávez örneğinde olduğu gibi.

Gaile: Sosyal medya, komplo teorileri ve dezenformasyon aşırı sağın toplumsal tabanını nasıl etkiliyor?

Yonca Özdemir: Geleneksel medyanın büyük sermaye gruplarının ya da devletlerin elinde olması ve hangi haberlerin, görüşlerin öne çıkacağının bu yapı içinde belirlenmesi, sistem karşıtı hareketlerin seslerini duyurmak için sosyal medyaya daha fazla yönelmesini kaçınılmaz hale getiriyor.

Komplo teorileri ve dezenformasyon ise son yıllarda aşırı sağın ideolojisini yaymak, toplumda panik yaratmak, seçmenlerin güvensizlik duygusunu artırmak ve kendi tabanını konsolide etmek için kullandığı stratejiler haline geldi. Giderek yalnızlaşan, güvencesiz ve toplumsal bağları zayıflayan bireyler, sanal ortamlarda bir araya gelerek aşırı sağcı gruplara yakınlaşabiliyor. Sosyal medya, özellikle gençler arasında bu akımların yayılmasında önemli bir rol oynuyor.

Ancak bunu tersine çevirmek de mümkün. Nitekim sol da sosyal medyada aktif ve bu mecraları daha etkili kullanmaya başlamış durumda. Brezilya seçimleri bunun güncel bir örneği. Jair Bolsonaro’nun 2018’deki seçim zaferinde sosyal medya, komplo teorileri ve dezenformasyon önemli rol oynamıştı. Bu yılki başkanlık seçimlerinin ilk turunu da oğlu Flávio Bolsonaro aynı taktikleri kullanarak önde tamamladı. Ancak ikinci turda Lula ve İşçi Partisi, sokaktaki çalışmalarını güçlü bir sosyal medya kampanyasıyla birleştirerek seçmenlerini harekete geçirmeyi başardı. Özellikle WhatsApp üzerinden kurulan geniş iletişim ağı, Lula’nın ikinci turdaki zaferine katkıda bulundu.

Benzer bir gelişmeyi Amerika’da da görüyoruz. Sosyal medya, Trump’ın ve MAGA hareketinin doğrudan seçmene ulaşmasını, mesajlarını hızla yaymasını ve taraftarlarını örgütlemesini sağladı. 2016’da Twitter ve hedefli Facebook reklamları, 2024’te ise podcast ve yayıncı ağları öne çıktı. Özellikle Elon Musk, Charlie Kirk, Tucker Carlson ve Joe Rogan, Trump’ın genç erkek seçmenlere ulaşmasında etkili isimlerdi. Buna karşılık son bir senede sol görüşlü Twitch yayıncısı Hasan Piker’in, ki kendisi Türkiye asıllıdır, nasıl hızla yükseldiğine şahit olduk. Bu son ara seçimler sırasında Piker’in ulaştığı geniş kitle ve desteklediği adaylarla yürüttüğü çalışmalar, solun da dijital platformlarda etkili olabildiğini gösteriyor.

Gaile: Dünyadaki aşırı sağ hareketlerle KKTC’deki milliyetçi ve muhafazakâr siyaset arasında hangi benzerlikleri ve farklılıkları görüyorsunuz?

Yonca Özdemir: Dünyadaki bu siyasal eğilimlerin KKTC’ye aynı hızda ve aynı biçimde yansıdığını düşünmüyorum. Güneyde ise bu etkiyi, örneğin ELAM’ın yükselişinde, daha belirgin görüyoruz. Kuzeydeki farklılığı kısmen uluslararası izolasyonumuza ve siyasetin büyük ölçüde Kıbrıs sorunu ile Türkiye’yle ilişkiler etrafında şekillenmesine bağlıyorum.

Milliyetçilik KKTC’de zaten uzun zamandır var olan güçlü bir ideolojik damar. Kıbrıs’ın her iki toplumunda da kökleri geçmişe uzanıyor. Yaşanan etnik çatışmalar ve bölünme de bu milliyetçilikleri besleyip güçlendirdi. Dolayısıyla KKTC’de gördüğümüz milliyetçi söylemi dünyadaki yeni aşırı sağ dalganın bir yansıması olarak değerlendirmek zor.

Güneydeki ELAM ise geleneksel Rum milliyetçiliğini göçmen karşıtlığıyla birleştiriyor. Bu yönüyle Avrupa’daki aşırı sağ partilerle oldukça benzeşiyor. Ekonomik ve toplumsal sorunları göçmenlerle ilişkilendirmesi ve sosyal hakları belirli bir kimliğe ait insanlarla sınırlamak istemesi, bu benzerliğin belirgin örnekleri.

Muhafazakârlık konusunda ise Türkiye’nin KKTC’deki etkisinin özellikle dinin kamusal hayattaki ve eğitimdeki yerini artırmaya yönelik politikalarda görüldüğünü düşünüyorum. Kıbrıs Türk toplumu genel olarak seküler bir toplum. Son yıllarda güçlendirilmeye çalışılan din merkezli muhafazakârlık, bizde büyük ölçüde Türkiye’den gelen siyasi ve kurumsal destekle yaygınlaştırılıyor.

Gaile: KKTC’de ideolojik bir aşırı sağdan mı söz edebiliriz, yoksa daha çok statükoyu korumaya dayalı bir siyaset anlayışı mı hâkim? KKTC’de sağ ve sol ayrımı bugün seçmen açısından ne kadar anlamlı? Geleneksel ideolojik sınırlar silikleşiyor mu?

Yonca Özdemir: KKTC’de sağın daha çok mevcut düzeni korumaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda statükocu ve muhafazakâr bir yanı var. Ancak muhafazakârlık farklı biçimler alabiliyor. Kıbrıs Türk toplumunda seküler yaşam tarzı güçlü olduğu için sağın geleneksel çizgisinde milliyetçilik ve mevcut düzeni koruma isteği daha belirgin.

Son yıllarda ise dinin gündelik hayatta daha görünür olduğu bir muhafazakârlığın yaygınlaştığını da gözlemliyorum. Bunda Türkiye’den gelen nüfusun bir bölümünün taşıdığı değerlerin yanı sıra Türkiye’nin desteklediği eğitim ve din politikalarının da etkili olduğunu düşünüyorum. Lakin bunlar Kıbrıslı Türklere nüfuz eden akımlar değil. Ben bunların daha çok Türkiye’den göç ve Türkiye’yle kurulan bağlantılar üzerinden KKTC’ye taşındığını düşünüyorum. Nitekim basında Süleymancılar olarak bilinen Türkiye kökenli dinî cemaatin son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta nasıl örgütlendiğine ve özellikle öğrenci yurtları üzerinden faaliyetler yürüttüğüne ilişkin haberler görüyoruz. Bir süredir Kıbrıs’tan uzakta yaşadığım için, döndüğümde ben bu değişimi daha belirgin bir şekilde fark edebiliyorum.

Seçmen açısından sağ-sol ayrımının ne kadar önemli olduğu ise apayrı bir soru. Bizde bu ayrım, büyük ölçüde Kıbrıs sorununa yaklaşım üzerinden şekilleniyor. Sağda iki devletli çözüm, solda ise federal çözüm daha fazla destek buluyor. Sol kesimlerde Türkiye’ye bağımlılıktan duyulan rahatsızlık ve Türkiye’nin adadaki müdahalelerine yönelik tepki de daha güçlü. Sağ ise ortak Türk kimliğini ve Türkiye’yi “anavatan” olarak gören bağlılık söylemini öne çıkarıyor. Siyasetimizdeki en belirgin sağ-sol ayrımı bu.

Federal çözümü destekleyen kesimlerin önemli bir bölümü eşitlik, dayanışma ve sosyal adalet gibi sol değerlerden besleniyor. Ancak daha önce sözünü ettiğim ekonomik koşullar, Kıbrıs’ta da solun farklı bir ekonomi politikası geliştirmesini ve uygulamasını zorlaştırmış durumda. Bunu adanın her iki tarafı için de söylüyorum. Kuzeyde durumu daha da zorlaştıran ise Türkiye’ye mali bağımlılık. Bu bağımlılık, hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikalarda kendi önceliklerini hayata geçirme alanını iyice daraltıyor. Ve her ne kadar sol, Kıbrıslı Türklerin bağımsız iradesine vurgu yapsa da, iktidara geldiğinde bu ilkeyi hayata geçirmekte zorlanıyor.

Gaile: Kıbrıs sorunu, güvenlik kaygıları ve kimlik tartışmaları KKTC’deki sağ siyaseti nasıl biçimlendiriyor? Türkiye ile KKTC arasındaki siyasal ilişkiler, seçmen davranışlarını ve siyasi partilerin konumlanışını nasıl etkiliyor?

Yonca Özdemir: Güvenlik ve kimlik kaygıları, Kıbrıs sorununun merkezinde yer alıyor. 1960’larda yaşanan çatışmalar, ardından gelen 1974 savaşı ve onun yarattığı yıkım, toplumsal hafızaya kazınmış durumda. Bu olayları yaşamamış genç kuşaklar da eğitimde ve kamusal söylemde geçmişin nasıl anlatıldığına bağlı olarak aynı korku ve kaygıları devralabiliyor.

Kimlik meselesinde ise insanların kendilerini nasıl tanımladıkları ve hangi aidiyeti öne çıkardıkları önem kazanıyor. Türk, Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı olmak, Türkiye’yle ilişkilere ve Kıbrıs sorununa bakışta farklı anlamlar taşıyor. Bizde sağ siyaset Türk kimliğini öne çıkarıyor, Kıbrıslı Rumları bir tehdit olarak sunuyor ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatarak güvenliğimizin ancak “anavatan” Türkiye sayesinde sağlanabileceğini savunuyor. Seçmenlerden de bu kimlik ve güvenlik söylemleri üzerinden destek isteniyor.

Ancak seçmenlerin tercihlerini yalnızca bunların belirlediğini düşünmüyorum. Kimlik ve güvenlik, insanların önem verdiği konular arasında; ancak özellikle genel seçimlerde çoğu seçmen, oy verirken kendi geçimini, işini, çocuklarının geleceğini ve hayatını ne ölçüde güvence altında hissettiğini hesaba katıyor. Bu nedenle partilerin seçmene hitap ederken öne çıkardığı söylemlerle seçmenin oy verirken asıl gözettiği kaygılar her zaman örtüşmeyebiliyor.

Özellikle sağ partilerde belirgin bir çelişki var. Bir yandan KKTC’nin bağımsızlığını ve egemenliğini savunuyorlar, diğer yandan Türkiye’nin iç siyasete müdahalelerine alan açıyorlar, hatta bunları teşvik ediyorlar. Ancak bunun yalnızca ideolojik nedenlerle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Bana göre bu tutumda en önemli rolü, iktidarda kalma ve iktidarın sağladığı ekonomik imkânlardan yararlanmayı sürdürme isteği oynuyor.

Kısacası, hem seçmenlerin hem de siyasi partilerin davranışlarında en belirleyici faktörün yine ekonomik olduğunu düşünüyorum.

Gaile: KKTC’de yurttaşlık, nüfus politikaları ve demografik değişim tartışmaları neden seçim dönemlerinde daha görünür hâle geliyor?

Yonca Özdemir: Çünkü kabul edelim ki nüfus konusunda ciddi bir belirsizlik yaşıyoruz. Türkiye’den göç devam ediyor, ancak nüfusun büyüklüğü ve değişimi hakkında yeterince şeffaf ve düzenli bilgiye ulaşamıyoruz. Kayıtlı seçmen sayısındaki artış da bu konudaki tartışmaları besliyor.

Kaynakların ve kamu hizmetlerinin sınırlı olduğu bir ortamda nüfusun artması, iş, konut, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda gerilim yaratabiliyor. Bu gerilimler zaman zaman Türkiye kökenli ve Kıbrıs kökenli vatandaşlar arasındaki ilişkilerde de kendini gösteriyor. Üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili benzer sorunlar yaşansa da vatandaşlığa geçme ihtimallerinin daha düşük olması, bu tartışmaların seçimler ve siyasi temsil boyutunu daha sınırlı tutuyor. Çünkü vatandaşlık kazanan göçmenler, oy verme hakkıyla birlikte ülkenin geleceğini şekillendiren kararlarda da söz sahibi oluyor.

Ancak Türkiye kökenli vatandaşları tek bir grup olarak görmek yanıltıcı olur. 1974 sonrasında adaya yerleşmiş, burada hayat kurmuş ve çocukları burada büyümüş insanlarla yakın zamanda gelmiş kişilerin deneyimleri ve aidiyetleri farklıdır. Seçmen davranışını anlamak için insanların Kıbrıs’la kurduğu bağın ve Türkiye’deki siyasi tercihlerinin buradaki oylarına nasıl yansıdığına bakmak gerekiyor.

Kendini dışlanmış hisseden Türkiye kökenli vatandaşlar açısından ise ayrımcılık gördükleri düşüncesi siyasi tercihlerinde etkili olabiliyor. Bazı popülist partiler bu duyguyu sahiplenerek ve kimlik üzerinden seslenerek destek toplayabiliyor. Bununla birlikte ben her şeye rağmen oy verme davranışında geçim, iş ve gelecek güvencesi gibi maddi kaygıların daha belirleyici olduğunu düşünüyorum.

Göçmenlerin hepsi vatandaş değil; vatandaşlık almak da yasal olarak belirli koşullara bağlı ve bu koşulları karşılamak hiç de kolay değil. Ancak Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık verme yetkisi, bu süreci siyasi ilişkilerin etkisine açık hale getiriyor. Bana göre sorun, vatandaşlık işlemlerinin bir hak ve kurallar meselesi olmaktan çıkıp siyasi aracılar üzerinden yürütülen bir ayrıcalığa, kayırmacılığa dönüşmüş olması. Bir siyasetçinin ya da siyasi partinin yardımıyla vatandaşlık alan kişi, doğal olarak kendisini ona borçlu hisseder. Bu da ilgili siyasetçi ya da partiye seçim desteği olarak yansır.

Konunun ekonomik boyutu da önemli. Memuriyete girişte vatandaşlık şartı aranması, vatandaşlığı daha güvenceli bir işe ulaşmanın da ön koşulu haline getiriyor. Özel sektörde düşük ücretlerin ve iş güvencesizliğinin yaygın olduğu KKTC koşullarında kamuya girme isteği çok güçlü. Böylece vatandaşlık almak ve ardından kamuda iş bulmak için siyasi bir tanıdığa ulaşmak, bazı insanlar açısından geleceklerini güvenceye almanın bir yolu haline geliyor. Ben bunu, insanların güvence arayışını siyasi bağlılığa dönüştüren bir kayırmacılık düzeni olarak görüyorum.

Gaile: KKTC’de seçmenler ideolojiye göre mi, yoksa kişisel ilişkiler, ekonomik beklentiler ve parti aidiyetleri üzerinden mi karar veriyor?

Yonca Özdemir: Demin de söylediğim gibi, seçmenlerin bir kesimi için patronaj ilişkilerinin daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bir başka kesim ise Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmayı ekonomik istikrarın şartı olarak görüyor ve oyunu buna göre veriyor. Burada ekonomik istikrardan kastım, Türkiye’den gelen mali kaynakların kesintiye uğramaması ve buna bağlı olarak, örneğin memur maaşlarının düzenli ödenebilmesi.

Diğer bir kesim ise kayırmacılıktan ve yolsuzluklardan bıkmış durumda. Haklı olarak bu düzenin ülkeye bir gelecek sunmadığını düşünüyor ve Kıbrıs’ta federal bir çözümün ve bununla beraber gelecek olan Avrupa Birliği üyeliğinin bu sıkışmışlığı aşmanın yolunu açacağını umuyor.

Bu farklı beklentiler parti tercihleriyle de örtüşüyor. Elbette parti aidiyetleri var, ancak bana göre bu farklı seçmen gruplarının ortak kaygısı ekonomik geleceklerini güvenceye almak. Bu güvenceye nasıl ulaşılacağı konusunda ise partiler ve seçmenler birbirlerinden ayrışıyor.

Gaile: Önümüzdeki seçimlerden bağımsız olarak, KKTC’de demokratik siyasal kültürün güçlenmesi için nasıl bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor?

Yonca Özdemir: Aslında KKTC’de güçlü bir demokratik siyasal kültür olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugün Türkiye’de yaşananlara baktığımızda, buradaki seçimlerin ne kadar rekabetçi ve özgür olduğunu görmemek ve takdir etmemek mümkün değil. Evet, özellikle 2020 seçimlerinde ciddi müdahaleler yaşandı. Buna rağmen demokratik rekabet azalmadı ve sivil toplum canlılığını koruyor. Bunda sendikaların örgütlü gücünün ve öncülüğünün büyük payı var. Kıbrıs Türk halkı, demokratik iradesine müdahale edildiğinde sokağa çıkıp tepkisini göstermeyi biliyor.

Ancak Türkiye’deki otoriterleşmenin bize de yansımaları oluyor ve bu etkinin devam etme riski var. Nitekim son dönemde basın özgürlüğü konusunda yaşanan tartışmalar da demokratik kazanımlarımızın korunması gerektiğini gösteriyor. Demokratik kazanımlarımızı korumak için sivil toplumun örgütlü mücadelesini sürdürmesi hayati önem taşıyor.

Demokratik kültürümüzün güçlü olduğunu söyledim ama demokrasimiz tabii ki kusurları da olan bir demokrasi. Bu kusurların bir kaynağı Türkiye’nin siyasi müdahaleleri ve Türkiye’ye bağımlılığımızsa, diğeri de kendi siyasi partilerimizin ve seçmenlerimizin sürdürdüğü patronaj ilişkileri. 1974’ten sonra yerleşen bu kayırmacılık düzeninde partilerin başarısı, sundukları programlara ve alternatif politikalara değil, seçmenlere dağıtabildikleri işlere, ayrıcalıklara ve maddi imkânlara bağlı. Kuzey Kıbrıs siyasetine onlarca yıl hâkim olmuş UBP’nin bu konuda başı çektiğini düşünüyorum, ancak yalnız olduğunu söylemek zor. Seçmenlerin bir bölümünün beklentisi de desteklediği parti iktidara geldiğinde kendisine ne sağlayacağı etrafında şekilleniyor. Bu kayırmacılık düzeninin Türkiye’den gelen mali kaynaklarla da beslendiğini düşünürsek, KKTC siyasetinin bağımsız hareket etmekte neden bu kadar zorlandığını daha iyi anlayabiliriz. Kaynaklara erişim, siyasi bağlılık ve iktidarda kalma çabası birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü aşmanın, Kuzey Kıbrıs’ta daha sağlıklı bir demokrasiye kavuşmanın temel koşulu olduğunu düşünüyorum.

* Bu söyleşide kullanılan görsel, The New Yorker dergisinin 12 Kasım 2018 tarihli sayısında yayımlanan “Too Much Democracy” başlıklı yazıdan alınmış ve illüstratör Matt Chase tarafından tasarlanmıştır.