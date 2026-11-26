Aliye Özsoylu

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Cennet Kuşları

Aşırı kelimesi nerede kullanılırsa kullanılsın bana hep başka hissettirmiştir. Huzursuz, tehlikeli ve zehirli bir sözcük. Herhangi bir şeyin fazlası, olmaması gereken kadar, abartılı ve fuzuli. Aşırı sevmek, aşırı savunmak, aşırı inanmak. Kör ediyor bizi, yığınla, tepeleme biriktirdiğimizden önümüzü göremiyor hale getiriyor. Eleştirdiği şeyin kendisine dönüştürüyor ve sonucunda ne kadar farklı görünse de duyulsa da düşünülse de tüm aşırılar aynı kapıya çıkıyor. O yüzden gereğinden fazla ise o gürültü ve patırtı, dinlemiyorum. İzlediğim şey bir illüzyon ya da sirk değilse, şov sevmiyorum.

Kendiliğinden gelen sadeliği en güzel yansıtan doğadır. Ne kadar da göz alıcı ne kadar da şıktır. İçinde barındırdığı matematik o kadar iyi hesaplanmıştır ki bir şey daha eklemeye gerek duymazsınız. Her renk kararındadır. Mavi yeşil ile yarışmaz ya da sarı beyazdan daha fazla göz önünde değildir. Hepsi kendi alanına dağılır ve diğerini besler. Hiçbir ses kirli değildir. Çünkü bağırmaz, olması gerektiği gibi duyulur, abartılı değildir. O kadar uyumludur ki eğer gerçekten dinlerseniz karşınızda kocaman bir orkestranın olduğunu fark edersiniz. Çıplak ayakla toprağa basmak kadar olağan ve bir esintiyi yüzünde hissetmek kadar basittir. Evrenin oluşumundan beridir kendi sistemini kurup bizi de içerisine alan, yaşamamıza izin veren bu habitatı bozduk. Aşırı tükettik, çok olduk ve sahibi olduğumuzu düşünüp talan ettik. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi, sanki kendi kendine yaşlanmış gibi, aniden hastalanmış gibi, bir telaşla iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken fazladan ve umarsızca afişe etmekten çekinmiyoruz. Sir David Attenborough’un sesinden Our Planet belgeselini izlediğimde aklımda kalanlardan bir tanesi de cennet kuşlarının hikayesiydi. Rengarenk tüyleri ve karmaşık koreografileri ile ünlenen bu kuşların erkek olanları dişilerini etkilemek için önce dans edecekleri alanları, yapraklarına kadar tek tek temizlerler. Sonra dişi kuş gelip seyirci olacağı dala konunca da o temizlediği dans pistinde tüm görkemiyle hünerlerini sergilemeye başlar. Ritminde de kanatlarında da tek bir amaç vardır: Etkilemek. Ve sonunda o temizlik de o dans da dişi kuşu etkilemeyebilir. Küsmez, saldırmaz, onu öldürmeye yeltenmez aksine yarattığı kaosu temizleyerek şansını denemeye devam eder. Biz henüz onun kadar olamadık.

İçinden geldiği gibi olmak ne kadar da ince bir davranıştır. Kısıtlanmadan, yasak sayılmadan, susturulmadan var olmak gibisi yok. Bir çocuğun “şşşt” uyarısını duymadan gülümsemesi gibi ya da Mesarya’nın tam ortasında kendi dünyasını oluşturup, gelecek olan misafire, hiç tanımadığı halde, sabahtan öğlene kadar olan sürede, hellimli bidda yapan teyzenin neşesi gibi. Arabanın içerisinde giderken sevdiği bir şarkıyı bağıra çağıra, kendi kendine söyleyip, kimsenin yadırgamasına aldırış etmeden kırmızı ışıkta durup kendisini seyredenlere dik dik bakan kadın gibi. Etrafında olup biten o kadar rahatsız edici şeye ve bunun gerçekleşmesinden bir an olsun rahatsızlık duymayan hadsizlerin varlığına rağmen hala kendi bildiği iyinin üzerine üzerine yürüyen o mütevazilik de örnek verilebilir. Yıllarca hevesinden eksiltmeden aynı özveriyle, aynı şeyi üretip sadece anlaşılmayı ve anlatılmayı bekleyen kültürel belleğin yüzleri de var. Ama benim en çok hoşuma giden, senin istemene gerek kalmadan, sevdiğini bildiği yemekleri hazırlayıp masaya davet eden ailenin, dostun ya da sevgilinin varlığıdır. Yaşadığını hissettiren işte bu gerçek anlar, şarkılar, insanlardır ve hiçbiri çiğ değildir. “Yaşamak istiyoruz, yaşayacağız, hem de yasaksız bahçelerde. Tıpkı tören gibi, tıpkı şölen gibi, dolu dolu, doya doya, tamam mı? Çekirdeksiz üzüm, zeytin dalı, çiçek balı, kan portakalı tadında, umut dolu, hayat dolu, peki ya siz devam mı?” Daha henüz bu şarkı sözleri kadar pişemedik.

Gizli saklı tutulmadan, ertelenmeden, hissettiklerini anlatan cümleleri yakıştığı gibi dile getirmek ne kadar da büyüleyicidir. Birlikte geçirilen üç dört eğlenceli saatin ardından bir kız çocuğunun halasına söylediği “seninle nereye gidersem gideyim çok eğleniyorum, iyi ki hayatımdasın” cümlesi, onu büyütürken karşısındakini mutluluktan küçücük hissettiriyor. Söyleyecekleri başkalarını üzer diye düşündüğü için konuşurken kullandığı kelimelere dikkat edip kendi rahatını bozan yaşlı bir kadını çoğaltan bu hassasiyet, dinleyen için ilham verici oluyor. Kolej sınavlarına hazırlanıp başarılı olacağından emin olan, özgüvenli bir oğlan çocuğunun aynı sınavda, heyecanlandı diye ağlayarak sınıftan çıkmak zorunda kalan arkadaşına, yüksek bir derece ile kazandığı sınav sonrası, “sen de çok iyiydin, sakın üzülme, başka okullar da var” diye mesaj atması nasıl da bazı yetişkinlere ders niteliğinde oluyor. Kendimizden önce olanın izlerini taşıyarak kendimizden sonra olana aktardıklarımız bizim aynamız. Ama ne var ki kendi yüzümüze tutacak kadar cesaret edemedik.

Şimdi tüm bu filtresiz, yalın ve yeterince şey varken ve bunların varlığından haberdar iken neden sizin yanlış bildiklerinize, aşırı sözlerinize, abartılı hallerinize ve asla inanmadığınız, anlamadığınız, “mış” gibi yaptığınız ve hatta size dair bir kırıntının bulunduğuna kanıtınız olmadığı, başkalarına ait olan çalıntı düşüncelerinize “olur” diyeyim ki? Olmaz. Cennet kuşları varken sizden olmaz.