Murat OBENLER

13. Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Vitrini (Cyprus Jazz & World Music Showcase) bu yıl 4-6 Aralık’ta Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Kültür Bakan Yardımcılığına bağlı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu’nun ortak organizasyonu ile 4-6 Aralık tarihleri ​​arasında sekiz müzik grubu Rialto Tiyatrosu’nda sahne alacak ve özgün bestelerini, caz, dünya müziği ile doğaçlamaya dair farklı yaklaşımlarını izleyicilerle buluşturacaklar.



Cahit Kutrafalı da sahne alacak 30 müzisyen arasında yer alıyor

Kıbrıs’ın en büyük caz müzik buluşmasının gediklilerinden Cahit Kutrafalı da bu yıl Christos Yerolatsitis’ Unity üçlüsünün bir üyesi olarak bas gitarıyla sahnede olacak.

Sanatsal alışveriş, sosyal iletişim, ağ oluşturma ve yerel-uluslararası tanıtım imkanı

Kıbrıs’taki çağdaş müzik üretimini öne çıkaran bu vitrin, adadaki müzik ortamını şekillendiren eğilimlere ve sanatsal yaklaşımlara dair kapsamlı bir bakış sunarken aynı zamanda sanatsal alışveriş ve ağ oluşturma için bir platform işlevi görerek, müzik topluluklarının çalışmalarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtıyor. Saat 19:30’da başlayacak Rialto Tiyatrosu’ndaki ana programın ardından her üç gece boyunca etkinlik, Art Studio 55’te düzenlenecek jam session (doğaçlama müzik) oturumlarıyla devam edecek.

PROGRAM

-4 Aralık Cuma

The Gandalfinis

Alexandros Adam Group

-5 Aralık Cumartesi

Ermis Michail Quartet

Chunky Funky

Fuzz Bus

-6 Aralık Pazar

The Charis Ioannou Quartet

Christos Yerolatsitis’ Unity

Macumba

BİLETLER

Günlük Bilet: €10 / €8

Pas Bilet(3 günlük): €20