Yolda 10 bin TL buldu, arkadaşlarıyla paylaştı

Girne’de 3 Kasım’da bir kişinin bankadan çektiği 10 bin TL parayı yere düşürmesi sonrasında 20 yaşındaki M.F.L’nin (E) parayı bularak çaldığı ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında M.F.L’nin bularak çaldığı 10 bin TL nakit parayı, arkadaşları 20 yaşındaki A.R.K.(E) ve 21 yaşındaki K.S.N.’ye (E) nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları anlaşıldı.

Polis üç zanlıyı tutukladı ve haklarında soruşturma başlattı.