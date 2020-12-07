Yine ‘demokrasi’ kaybı: HP’den 3 istifa

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yeni bir “Azınlık Hükümeti” için uzlaşırken, Halkın Partisi’nden de beklenen istifalar geldi.

Halkın Partisi Milletvekilleri, Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, Halkın Partisi’nden istifa ettiklerini açıkladı.

Halkın Partisi Milletvekilleri, Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, düzenledikleri basın toplantısında, Halkın Partisi’nin aritmetik gereği hükümet kurmasına destek vermesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti, buna karşın partilerinin hiçbir şekilde bir hükümete destek vermediğine işaret etti.

Gelinen bu noktada, iki aydır ülkede hükümet olmaması nedeniyle HP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Üç milletvekili Meclis Başkanlığı’na istifasını sunduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Üç milletvekili, hükümet yokluğunun ülkeye olumsuz etkilerini ve Bakanlar Kurulu’nda bekleyen yasaları gerekçe gösterdi, “Ülkenin ivedilikle hükümeti vardır, halkımızın önünü açmak için HP’deki tüm görevlerimizden istifa ettik” dendi.

Üç vekil her koşulda Meclis’te nisap sağlayacaklarını söyledi.

Soru üzerine 3 vekil olarak bundan sonraki süreçte birlikte hareket etmeye ilişkin bir kararları da olmadığını belirten Mesut Genç, bu aşamada bu yönde bir kararları olmadığını belirtti.

‘Para teklifi’ iddiası…

Mesut Genç, "para karşılığı hükümete destek vereceklerine" ilişkin iddiaları sorulması üzerine bunu reddetti. Genç, "Gerekirse bütün banka hesaplarımızı açıklarız" dedi.

‘Tüm telefon kayıtlarımızı ve banka hesaplarımızı denetime açarız der misiniz’ sorusuna, ‘Tabii ki’ yanıtı veren Mesut Genç, iddia edildiği gibi kendilerine ‘ne para, ne de gayrı menkul teklif edildiğini’ savundu.

Gerekirse mal beyanı da yapabileceklerini, bu noktada açık olduklarını ifade eden Genç, “Bizler inançlı insanlarız, kul hakkından korkarız” dedi. Genç, 'çocuğu üzerine' de yemin etti.

‘Güvenoyu vereceğiz kararımız yok’

Genç, ‘Ben güvenoyu vereceğim, ya da vermeyeceğim diyemem. Meclis Genel Kurulu’na katılmak bizim asli görevimizdir. Hangi hükümet kurulursa kurulsun, biz nisap için orada olacağız” dedi, konuşulan ‘UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti’ne güvenoyu vereceklerine ilişkin ise şu anda bir kararları olmadığını belirtti.

Meclis’te son durum

UBP: 20 (Hüseyin Özgürgün istifa etti ancak Meclis’te henüz onaylanmadı)

CTP: 12

HP: 6

TDP: 3

DP: 3

YDP: 2

Bağımsız: 3

Halkın Partisi Milletvekilleri; Dr.Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'a partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini sundular.

Fotoğraflar Burçin Aybars/ TAK