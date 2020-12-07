Saner: "Bu akşam YDP ve DP ile görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Saner'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner, açıklama yapıyor.

İlk turda da görüşmeleri olduğunu anımsatan Saner, yine temasları bulunduğunu ifade etti.

6 Ekim’den beridir ciddi bir hükümet boşluğu yaşandığını kaydeden Saner, “Her zaman üzerimize düşen varsa yapacağımızı söylemişizdir” dedi.

Dün akşam YDP ve DP ile olan görüştüklerini kaydeden Saner, bu görüşmeleri sürdüreceğini, bu gece 3 parti ile resmi olarak bir araya geleceklerini açıkladı.