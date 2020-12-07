“Nisabı sağlama kararları ile yeni hükümete yeşil ışık yaktılar”

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, HP'deki 3 istifayı sıcağı sıcağına YENİDÜZEN’e yorumladı, “Bu güne kadar yaptıkları ile çeliştiler” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları sürecinde hep Parti Meclisi kararları ile hareket ettiklerini söyleyen Senin, “Aldığımız kararlar ortadadır. Bu arkadaşlarımız da bu kararları belli ki benimsemediler, bu kararlardan memnuniyet duymadılar, başka bir yola çıktılar, kendilerine başarılar dilerim” diye konuştu.

Kendilerinin “illa ki HP'li bir hükümet olsun” iddiasında olmadıklarını ifade eden Senin, istifa eden vekillerin güven oylamasında “nisabı sağlama” yönündeki açıklamalarına işaret ederek “Güvenoyunda evet derler mi bilmiyorum ama belli ki nisabı sağlayarak bir ‘yeşil ışık’ yaktılar” şeklinde konuştu.

Kendilerine istifa kararlarının yeni kurulması planlanan hükümetle alakalı olup olmadığını sorduklarını belirten Senin, “Biz bu soruyu kendilerine sorduğumuzda öyle bir durum olmayacağını söylediler. Ama belli ki fikir değiştirmişler. Çünkü açıklamalarında nisap sağlanması konusunda bir yeşil ışık yaktılar. Kendi içlerinde çelişseler de kendi kararları bundan sonrası için” diye konuştu.

Senin, “Güvenoyu bağlamında değil belki ama belki nisabı açarlar, nisabı açmak yeterli olacaktır.

Güvenoyu konusunu bilemem” dedi

Basında HP ile ilgili kapalı kapılar ardında “hükümet kurdu bozdu” şeklinde iddiaların olduğuna dikkati çeken Senin “Şimdi bu iddiaları ortaya atanlar İnşallah çıkar ve özür diler. Bu istifaların sorumlusunun HP ve Özersay olduğunu iddia edenler, bu istifaların neden yapıldığını sorgulamıyorlar” dedi.