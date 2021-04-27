Müsteşar ifade verdi

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’ndan ‘karantinasız’ ülkeye giren Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz hakkındaki polis soruşturması derinleşti.

YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği karantina skandalının ardından polis, her iki zanlının 6 ay önce de PCR testlerinin negatif çıkması üzerine yine ‘karantinasız’ giriş yaptıkları yönünde beyanlarını araştırmaya başladı.

Önceki gün mahkemeye çıkarak, haklarında 3 gün tutukluluk alınan zanlılar, yarın yeniden yargı huzuruna çıkarılacak.

Karantinasız girişe ilişkin soruşturma sürerken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, Türkiye’den ülkemize gelip karantina yerine dışarıda dolaşan iki kişiyle ilgili isim vererek hedef gösterdiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise olayla ilgili polise giderek, ifade verdi.

Zanlıların 6 ay önce de yine ‘karantinasız’ giriş yaptıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili konuşan

dönemin Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, “Böyle bir şey varsa ispatlasınlar” dedi, “kimseye torpil yapmadığını” savundu.

Öte yandan gün boyunca görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Kutlu Evren’e ise ulaşılamadı.

Kara: Polise ifademi verdim

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, Türkiye’den ülkemize gelip karantina yerine dışarıda dolaşan iki kişiyle ilgili isim vererek hedef gösterdiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise olayla ilgili polise giderek, ifade verdiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Kara, daha fazla detay paylaşmadı.

Pilli: “Kimseye torpil geçmedik, böyle bir şey varsa ispatlasınlar”

Dönemin Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, karantinadan kaçıp tutuklanan 2 kişinin 6 ay önce de evraksız şekilde ülkeye giriş yaptıkları yönündeki iddialarını kabul etmedi, “Böyle bir şey varsa ispatlasınlar” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, bakan olduğu dönemde karantinasız girişe yönelik kimseye ‘torpil’ yapılmadığını da savundu.

Pilli, “Böyle bir şey varsa, kayıtlarda vardır. Benim dönemimde böyle bir şey mümkün değildi” şeklinde konuştu.

Toplum sağlığını düşünerek hareket ettiklerini yineleyen Pilli, karantina uygulamasından kimsenin tabi tutulmadığını belirtti.

Pilli, COVID-19 vakalarının hızlı şekilde yayıldığı uyarısında da bulunarak, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.