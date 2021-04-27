Birinin evden çıkışı yasaklandı, diğeri cezaevine gitti

Karantina şartlarını ihlal ettiklerini ortaya koyan sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine tutuklanan Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar yargılanıncaya değin teminata bağlanırken, Athan’ın Girne’de belirtilen adresten çıkışı yasaklandı, Yılmaz da davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderildi.

Telefonlarına el kondu

Zanlı Hakan Athan'ın muhaceret polisine gösterdiği TBMM kart viziti ile ülkeye giriş sağladıkları belirtilen iki zanlı, polise verdikleri ifadede aynı gün taksi ile İçişleri Bakanlığı’na gittiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Ercan’daki kamera görüntülerini incelediklerini ve her iki zanlının da cep telefonuna el konduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, Hakan Athan'ın KKTC VE TC vatandaşlığı olduğunu ancak ülkede kalmadığını, Mustafa Emre Yılmaz’ın ise TC vatandaşı olduğunu belirtti.

“6 ay önce de karantina otelinden ayrıldığı yönünde ifade verdi”

Polis ayrıca zanlı Athan'ın 6 ay önce karantina otelinden ayrıldığına yönelik ifade verdiğini, bununla ilgili de soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis ayrıca zanlıların ülkeye girişlerine kim veya kimlerin yardımcı olduğuna yönelik yürüttüğü soruşturmayı da Savcılık görüşüne sunacak.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların işledikleri suçların pandemi koşullarında ciddi suç teşkil ettiğine dikkati çekerek yargılanmaları halinde hapis cezası alabileceklerine vurgu yaptı. Sağer, zanlı Hakan Athan'ın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Sağer ayrıca zanlı Hakan Athan'ın belirttiği Girne adresi sınırlarından izinsiz olarak dışarıya çıkmasını yasaklandığını belirtti.

Yargıç, zanlı Mustafa Emre Yılmaz’ın ise davası görüşülünceye kadar 1 ay cezaevine gönderilmesine karar verdi.