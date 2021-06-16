‘Karantinasız’ girişe,  21 gün hapis cezası

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı’ndan 23 Nisan tarihinde karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan sanıklar Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz aleyhindeki dava karara bağlandı.

27 Nisan tarihinde soruşturması tamamlanan sanıklardan Mustafa Emre Yılmaz, davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmiş, sanık Hakan Athan ise teminata bağlanarak serbest kalmıştı.

Sanıkların davası, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşüldü.

Sanıkların avukatı Hüseyin Koralp’ta kararda hazır bulundu.

Başsavcılık adına Savcı İlhan Damdelen mahkemeye olguları aktardı.

Sanıklar, yargılandıkları 3 ayrı davadan 21 gün hapse mahkum edildi.

3 ayrı davadan yargılandılar…

Savcı İlhan Damdelen sanıkların 23 Nisan tarihinde Ercan Havaalanı’ndan dolandırmak kastı ile ‘sahte davranışla kayıt’, karantinaya girmeden KKTC’ye giriş yapmak sureti ile ‘yasal emirlere riayetsizlik’ ve ‘Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket’ suçlarından aleyhlerine dava getirildiğini kaydetti.

Savcılık görüşü mahkeme emri olmasına rağmen beklemede…

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen kararda, Savcı İlhan Damdelen Nisan ayında olayla ilgili mahkemenin verdiği bir soruşturma emri olduğunu anımsatarak polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiğini, Başsavcılıktan dosya ile ilgili görüş beklendiğini kaydetti.

Koralp: “Taksiyi sağlık çalışanları çağırdı, suç neden sanıkların?”

Sanıkların avukatı Hüseyin Koralp, sanıkların ülkeye suç işlemek kastı ile girmediğini Resmi Kurum’la görüşmek için geldiğine dikkati çekti. Sanık Hakan Athan’ın ülkeye giriş yaptıktan sonra telefonda kiminle görüştüğünün belli olduğunu kaydetti.

Avukat Koralp, “belli kurallar tüm topluma uygulanıyorsa, bu süreçte 23 Nisan tarihinde Ercan Havaalanındaki personel ne yapıyordu? Sanıklar pasaportlarını muhaceret polisine beyna ettikten sonra, ayrı bir odaya alındılar. Sağlık personeli 23 Nisan tatili olduğu gerekçesi ile işlemleriniz uzar, inisiyatif kullanarak sizi bırakıyoruz dedikten sonra sanıklara taksiyi onlar çağırıyor. Burada neden tek suç sanıklara yükleniyor” ifadelerini kullandı.

Suçların hapislik cezalarına dikkat çekildi…

Yargıç Temay Sağer, sanıkların yargılandığı suçların ciddiyetine bir kez daha vurgu yaptı.

Sağer, ‘sahte davranışla kayıt’ suçunun 1 yıl, ‘yasal emirlere riayetsizlik’ suçunun 2 yıl, ‘Bulaşıcı hastalıklar yasasına aykırı hareket’ suçunun ise 1 yıla kadar hapislik suçu olduğunu söyledi. Sağer, sanıkların yargılandığı 3 davadan da suçlu bulunduklarını belirtti.

Pandemi koşullarında sahte beyanda bulunarak sanıkların ülkeye giriş yaptığını ve toplum sağlığını tehlikeye attıklarını ifade eden Yargıç Temay Sağer, olayın meydana geldiği gün Ercan Havaalanında görevlerini yapmayan personelin suçun işlenişine katkısı olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal medya paylaşımları aleyhlerine ağırlaştırıcı olarak kullanıldı…

Yargıç Temay Sağer, sanıkların ülkeye giriş sağladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarının da dikkate alındığını ve kararda ağırlaştırıcı olarak kullanıldığını ve caydırıcı hapislik cezası verilmesi gerektiğine değindi.

Sağer, sanıkları yargılandıkları 3 ayrı davadan 21 gün hapse mahkum ettiğini açıkladı.