Yeşilyurt’ta uyuşturucu: 2 tutuklu

Yeşilyurt'ta yapılan kontrolde aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı T.E.C ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı M.R tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis çavuşu Sadi Sancak, zanlı T.E.C’nin aracında 1 Nisan saat 19.15'de yapılan aramada, toplam 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yanmış sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis araç sürücüsü T.E.C ve araçta yolcu olarak bulunan M.R’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını, yaptıkları beyanların teyit ve tekzip edileceğini, bu bağlamda soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı T.E.C uyuşturucunun kendisinin olduğunu, M.R ile bağlantısı olmadığını söylerken, zanlı M.R de uyuşturucu bağlantısı olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.