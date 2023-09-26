Yeşilköy - Yenierenköy anayolunda kaza: 3 yaralı

Yeşilköy - Yenierenköy anayolu arasında meydan gelen kazada 3 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıkalama:

Yeşilköy - Yenierenköy anayolu 1. Kmleride, Yunus Emre GÜMÜŞ (E-22) yönetimindeki ZUS 780 plakalı salon araç ile doğu İstikametinden batı istikametine seyrettiği sırada çevre yolu kavşağına geldiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı şeritten batı istikametinden doğu istikametine doğru seyretmekte olan Gültekin NURÇİN (E-38) yönetimindeki CG 579 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan CG 579 plakalı araç sürücüsü Gültekin NURÇİN ve ZUS 780 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rabia SİCİMLİ (K-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde Rabia SİCİMLİ kontrol amaçlı müşahade altına alınırken, Gültekin NURÇİN'in ise göğüs kafesinde kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.