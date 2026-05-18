“Yeni borç çıkmaması için 6 tedbir alacağız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis’te görüşülen “Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı” ile ilgili konuşmasında, düzenlemenin sürdürülebilir borç yönetimi hedefinin bir parçası olduğunu söyledi.

Pandemiyle başlayan süreçte yaşanan krizler, yüksek enflasyon ve son olarak ABD-İran savaşı nedeniyle ekonominin derin şekilde etkilendiğini ifade eden Berova, eleştirileri dikkatle dinlediklerini belirtti.

Hükümet olarak zor koşullara rağmen sürdürülebilir bir borç politikası oluşturmak ve mevcut borçların yönetilebilir şekilde azaltılması için hazırlık yaptıklarını söyleyen Berova, “Bugün bu yasa tasarısının yasallaşması da bunlardan bir tanesi olacaktır” dedi.

Berova, borç yönetiminin sürdürülebilir kılınması, borçların geri ödenebilmesi ve yeni borç oluşmaması amacıyla 6 tedbir alacaklarını belirterek, bugün görüşülen yasa tasarısının da bu adımlardan biri olduğunu ifade etti.