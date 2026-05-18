Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümet edenlerin Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı’nı, Türkiye’den kopyalama bir biçimde ‘varlık barışı’ olarak nitelendirildiğine dikkat çekti.

Konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuşan Barçın, “UBP-DP-YDP Hükümeti her zamanki gibi varlığı olana barış elini uzatırken; yoksula, ezilene, sosyal yardım alana ve asgari ücretliye gelince ise ellerini havaya kaldırıp bizde de yok diyor” dedi. Barçın, kayıt dışılığı teşvik edecek yasalara onay vermediklerini vurguladı.

Bahse konu yasa tasarısının amacının vergi affı olduğuna dikkat çeken Barçın, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bilançolardaki paranın 7 buçuk oranında temettü yapılması için yasa gücünde kararname çıkarıldılar. Biz iş insanları ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkilileriyle de görüşüyoruz. Bize sordukları şu; gerçek kişilere temettü olarak dağıtılması için ayrılan rakam 7 buçuk oranı belirlenirken, hükümet bunu nasıl 5 yapıyor ve aradaki farkı kim yiyor?”

Temettüyle ilgili çelişkiye işaret eden Barçın, “Hükümet olarak vergi affı yapılan temettü dağıtımına 7 buçuk oranı koyduğunuz bir yerde bunu 5 olarak yansıtırsanız, aradaki 2 buçuğu birleri cukkalıyor demektir” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Bu ülkede kazandığı gelirin vergisini ödememek için parasını yurtdışına götüren ve orada katladığı parayı ülkeye getirdiğinde vergi ödemek istemeyen kişilere çıkarılan bir aftır. Yani bu ülkede kazandığı paranın gelirini göstermeyip yurt dışına kaçırana vergisini affetmiş oluyorlar” diye konuştu.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 44 aylık hükümet döneminde 17 ayrı vergi affı çıkardığına vurgu yapan Barçın, “Yani hükümet süresinin 26 ayını belli çevrelere ‘vergini ödeme, faizini affedeceğiz’ diyerek geçirdiler. Dolayısıyla hükümet insanların vergi ödeme alışkanlığını bozdu. Vergi ödeyenin enayi pozisyonuna geçtiği bir icraat gerçekleştirirseniz kamu maliyesini batırırsınız” açıklamasında bulundu.

“Bu ülkede kazandığı parayı vergisini ödemeyip yurt dışına kaçırana, servetine servet katana vergi affı getiriyorsan, üreticinin ve esnafın ne kabahati var ki yüzde 37’den gelir vergisi ödemek durumunda kalıyor” diyen Barçın, hükümetin zengini daha da zengin etmek üzere bir ekonomi politikası izlediğine dikkat çekti.

Barçın, “Eğer bu ülkede kazanılan paranın vergisi ödenmeden yasa dışı şekilde yurt dışına çıktığını kabul ediyorsanız, bu yasa dışı çıkışın önlemlerini konuşmamız lazım” dedi.