“Bu yasayla uçan kuşa af çıkarılıyor”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis’te görüşülen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, düzenlemenin kapsamlı bir af niteliği taşıdığını söyledi.

Baybars, hükümetin bir yandan kayıt dışılığı azaltma gerekçesiyle denetimler yaptığını, diğer yandan ise şimdi tüm bu uygulamalardan geri adım attığını ifade etti.

“Bugün diyor ki; ister deport etmiş olalım, ister kayıt dışı yaşamış olun, hiç fark etmez, herkesi affediyoruz” diyen Baybars, yalnızca ülkede bulunanların değil, daha önce sınır dışı edilen kişilerin de yeniden ülkeye çağrıldığını söyledi.

“Hem af hem bonus veriliyor”

Baybars, devletin daha önce kamu kaynakları kullanılarak sınır dışı ettiği kişilere şimdi yeniden dönüş imkanı tanındığını belirterek, “Üstelik gene gelin, geldiğinizde de izinlendirmenize gerek yok, size bonus da veriyoruz; 2 ay boyunca ikamet izniniz de benden diyor” ifadelerini kullandı.

İki aylık sürenin sonunda kişilerin yeniden kayıt dışı duruma düşebileceğini söyleyen Baybars, “2 aydan sonra da çalışamaz veya herhangi bir şekilde izinlenemezseniz kayıt dışı yaşamda bir sonraki affı bekler olacaksınız. Yasanın özeti bu” dedi.

Son 4 yılda 6 kez benzer af düzenlemesi yapıldığını belirten Baybars, “Hukuksuzluğun bu kadar normalleştirildiği ve istisnaların bu kadar kural haline geldiği başka bir dönem yaşamadı bu ülke” ifadelerini kullandı.