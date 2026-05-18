Erşangil: “Müzeler halkındır; özelleştirilemez”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, halkın olan müzelerin özelleştirilemeyeceğini söyledi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında yazılı açıklama yaparak, müzelerin özelleştirileceğine dair iddialar olduğunu belirtti.

Müzelerin toplumun tarihsel belleğini, kültürel mirasını ve ortak değerlerini koruyan kamusal alanlar olduğunu söyleyen Erşangil, kültürel mirasın sermayeye teslim edilemeyeceğini kaydetti.

Müzelerin hafta sonu ve mesai dışı saatlerde hizmet verememesinin personel eksikliğiyle kamusal planlama yetersizliğinden kaynaklandığını savunan Erşangil, çözümün kadrolu istihdamın artırılması, vardiya sisteminin iyileştirilmesi ve müze çalışanlarının mesleki eğitimlerinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Erşangil, turizm politikalarının yalnızca oteller ve kumarhaneler ekseninde şekillendirildiğini belirterek, turizmde kültürel, tarihsel ve agro turizmi esas alan yeni bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulundu, müzecilikte dijitalleşmenin önemine de değindi.

Müzelerin özel sermayeye bırakılması halinde bu alanların yalnızca ekonomik gücü olan kesimlerin erişebileceği mekânlara dönüşeceği uyarısında bulunan Erşangil, kamusal, bilimsel, erişilebilir ve çağdaş bir müzecilik anlayışının hayata geçirilmesini istedi.

“Tarihimiz satılık değildir. Kültürel mirasımız sermayeye teslim edilemez. Müzeler halkındır, halkın kalmalıdır” diyen Erşangil, Hükümeti kültürel mirasa sahip çıkmamak ve kamusal sorumluluktan kaçmakla suçladı.