Gaziköy Bidda Badadez Festivali yapıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği’yle ortaklaşa düzenlediği Gaziköy Bidda Badadez Festivali dün yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile bazı milletvekilleri katıldı. Sedat Çakır Sosyal Tesisi’nde yapılan festivalde, halk dansları ve dans gösterileri yer aldı, bidda badadez yapan emekçilere hediye takdim edildi.

Festival, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası ve sanatçı Örge Volkan konseriyle son buldu.

Karavezirler: “ ‘Bidda Badadez’ kültürü ülkemiz için önemli”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler festivalde yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra festivalin yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bidda Badadez" kültürünün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Festivalin düzenlendiği Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirten Karavezirler, tesis sayesinde Gaziköy’ün önemli bir sosyal alan kazandığını kaydetti.

Karavezirler, köylerin kimliklerini ön plana çıkarmak amacıyla “köy kimlik levhaları” uygulamasını başlattıklarını belirterek, Gaziköy’ün kimlik levhasının da yerleştirildiğini ifade etti.

Bölgedeki su yatırımları hakkında da bilgi veren Karavezirler, yaklaşık 40-45 gün önce temeli atılan 750 tonluk su deposunun kısa sürede hizmete gireceğini kaydetti.

Karavezirler, Türkiye’den gelen suyun yeni depoya bağlanması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını da aktararak, projenin Gaziköy yanı sıra çevre köylere de hizmet vereceğini kaydetti.

Beşparmak Dağları eteklerinden Yiğitler bölgesine kadar uzanacak su hattının 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Karavezirler, Gaziköy su deposunun kapasitesinin yarısının Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler bölgelerine aktarılacağını, kalan kısmının ise Gaziköy halkının kullanımına sunulacağını kaydetti.

Kanatlı: “Festival kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli...”

Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Zühre Meren Kanatlı da, festivalin kültürel mirasın yaşatılması açısından önem taşıdığını belirterek, etkinlikte sunulan geleneksel lezzetlerin annelerden, nenelerden ve aile büyüklerinden öğrenilen tariflerle hazırlandığını söyledi. Kanatlı, etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Gaziköy Muhtarı Muhittin Miralay da yaptığı konuşmada, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve katkı koyanlara teşekkür etti.