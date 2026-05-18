Johan Thom’un “Water Diaries” Sergisi açıldı

Johan Thom, Kıbrıs’taki kişisel sergisiyle ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu. Başak Şenova küratörlüğünde hazırlanan Water Diaries (Su Günlükleri) sergisi, sanatçının üç farklı serisini bir araya getiriyor: Meksika Günlükleri (2024), Venedik Günlükleri (2025) ve Kıbrıs Günlükleri (2026).

Sergi, Thom’un farklı coğrafyalardan yola çıkarak suyla kurduğu yakın, gündelik ve katmanlı ilişkiye odaklanıyor. Sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan eserler, suyla karşılaşmanın kimi zaman kişisel, kimi zaman politik ve hatta tekinsiz boyutlarını görünür kılıyor. Bu karşılaşmalar aracılığıyla su, yaşamın sürekliliğini belirleyen temel bir unsur ve dönüştürücü niteliğiyle yeniden ele alınıyor.

Neredeyse 25 yıldır soyut üretimini “günlükler” olarak tanımlayan Thom, geleneksel günlük formunu arşivleme, fotoğraflama, not alma ve eskizlerle sürdürerek kendine özgü bir dil oluşturuyor. Sanatçının çizimleri çoğunlukla kâğıt üzerine uygulanan yoğun karatahta boyası katmanlarıyla üretiliyor; yüzeylerin katlanıp birbirine bastırılmasıyla ortaya çıkan izler, Rorschach benzeri görsel çağrışımlar yaratıyor. Beyaz tebeşir müdahaleleri, renk lekeleri, metin parçaları ve bulunan nesnelerle yeniden işlenen yüzeyler ise duyular ile yazılı dil arasındaki ilişkiye işaret eden çok katmanlı bir görsel alan sunuyor.

13 Mayıs - 6 Haziran 2026 tarihleri arasında ARUCAD Art Space’te ziyarete açık olacak serginin ön açılışı, 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sergi kapsamında ayrıca 21 Mayıs Perşembe günü galeride küratör ve sanatçı ile öğrenci buluşması düzenlenecek.

Sergi, küratör Başak Şenova ve sanatçı Johan Thom tarafından yürütülen Soil & Water projesinin bir parçası olarak geliştirildi.