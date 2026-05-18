“Kara Para Yasası” Meclis’ten geçti

Kaynağı belirsiz finansal varlıkların sisteme girişine kapı aralayan, kamuoyunda “Kara Para Yasası” olarak bilenen “Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Hükümete mensup vekillerin oylarıyla geçen ve yasallaşan tasarıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri bazı uyarılarda bulunmuştu.

CTP Milletvekili Fikri Toros, bahse konu yasa tasarısının mali sistemin güvenilirliği, devlet yönetiminde şeffaflık, kayıt dışılıkla mücadele kapasitesi ve uluslararası itibarı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekmişti.

Kaynağı belirsiz paranın, ekonomik ve mali bir mesele olmanın ötesinde, güvenlik, hukuk, uluslararası istikrar ve itibar meselesi olduğunu kaydeden Toros, yasa tasarısının mevcut haliyle kaynak doğrulama, etkin denetim ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda ciddi soru işaretleri taşıdığını belirtmişti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, bu yasanın ülkede kazandığı gelirin vergisini ödememek için parasını yurtdışına götüren ve orada katladığı parayı ülkeye getirdiğinde vergi ödemek istemeyen kişilere çıkarılan bir af olduğuna vurgu yapmıştı.

Hükümetin insanların vergi ödeme alışkanlığını bozduğuna değinen Barçın, “Vergi ödeyenin enayi pozisyonuna geçtiği bir icraat gerçekleştirirseniz kamu maliyesini batırırsınız” demişti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, mevcut düzenlemeyle milyarlarca Türk Lirası’nın bir gecede ülkeye girip başka ülkelere çıkabileceğini belirtmişti.

Bu tür önemli yasaların aceleyle geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Şahiner, gerekli altyapı ve düzenlemelerin hazırlanması gerektiği konusunda uyarmıştı.”