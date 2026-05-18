Mesarya Belediyesi’nden Vadili Düğün Salonu çevresinde düzenleme çalışması

Mesarya Belediyesi, Vadili Düğün Salonu çevresinde başlatılan çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların daha modern, güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında alanın genel görünümü yenilenirken, eksik ve yıpranan bölümlerde de gerekli iyileştirmeler gerçekleştiriliyor.

Mesarya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte düğün salonu çevresinin daha kullanışlı ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.