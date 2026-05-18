“Kaynağı belirsiz para güvenlik meselesidir”

CTP Milletvekili Fikri Toros, Meclis’te görüşülen “Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı”na ilişkin konuşmasında, düzenlemenin sıradan bir mali yasa olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Toros, yasa tasarısının mali sistemin güvenilirliği, devlet yönetiminde şeffaflık, kayıt dışılıkla mücadele kapasitesi ve uluslararası itibarı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ekonomiye yeni kaynak girişine ihtiyaç olduğunu ifade eden Toros, buna rağmen kaynağı yeterince sorgulanmayan finansal varlıkların sisteme girişine kapı aralanmasının ciddi riskler yaratacağını söyledi.

Toros, kayıt dışılığın yalnızca vergi kaybı yaratmadığını, aynı zamanda adaletsiz rekabete ve devlete duyulan güvenin aşınmasına yol açtığını ifade etti.

“Kıbrıs’ın kuzeyinin suç ekonomileriyle, yasa dışı finans hareketleriyle veya uluslararası mali şüphe alanlarıyla anılmasını istemeyiz” diyen Toros, devletlerin itibarının niyetlerle değil, oluşturdukları sistemlerin uluslararası kurallara uyumu ve güvenilirliğiyle ölçüldüğünü söyledi.

Toros, para kaynağının sorgulanmasının uluslararası standartlara uygun yapılmaması halinde ülkenin zaman içerisinde “riskli alan” olarak değerlendirilebileceğini belirterek, bunun bankacılık ilişkilerinden dış ticarete kadar birçok alanı olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

“Kaynağı belirsiz para, ekonomik ve mali bir mesele olmanın ötesinde, güvenlik, hukuk, uluslararası istikrar ve itibar meselesidir” ifadelerini kullanan Toros, yasa tasarısının mevcut haliyle kaynak doğrulama, etkin denetim ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda ciddi soru işaretleri taşıdığını söyledi.

Toros, düzenlemenin uluslararası hukuk normları ve Mali Eylem Görev Gücü kurallarıyla tamamen uyumlu olacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.