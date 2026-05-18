Bagajdaki şahsı güney polisi fark etti, araçta uyuşturucu bulundu

İki kişiyi aracın arka koltuğunda, bir kişiyi ise bagajda gizleyerek Kermiya Geçiş Noktası’ndan güneye geçiren 2 kişi ile araçta saklanan 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Güney polisi tarafından fark edilip geri gönderilen zanlıların aracında yapılan aramada ayrıca yaklaşık yarım gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bagajda saklanan şahıs güney polisi tarafından fark edildi

“Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal”, “KKTC topraklarından izinsiz ayrılmak” ve “uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından” tutuklanan L.T., A.G., M.S., Ö.C.D. ve Ç.M.K. mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Hülya Debreli mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17.05.2026 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Ö.C.D. ile Ç.M.K. , L.K. ile A.G.’yi aracın arka koltuğunda gizleyerek, M.S.’yi de aracın bagajında saklayarak, onların muhaceret işlemlerini yaptırmadan “askeri yasak bölgeyi ihlal” ederek Kermiya Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın kuzeyinden

çıkardıklarını söyledi. Polis, güneye geçiş yapıldıktan sonra bagajda saklanan zanlının aracın arka koltuğuna geçerken güney polisi tarafından fark edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların güney polisi tarafından geri gönderildikten sonra tutuklandıklarını, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlıların Gönyeli Polis Karakolu’na götürüldüklerini, Ö.C.D.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, arka koltuğun paspası altında şeffaf naylona sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ele geçirilen maddenin analize, muhafazasında kullanılan naylon parçasının ise parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydetti.

Alınacak ifadeler olduğunu, KKTC vatandaşı olmayan zanlılar L.T., A.G. ve M.S.’nin statülerinin araştırılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.