“Milyarlarca TL bir gecede ülkeye girip, çıkabilecek”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis’te görüşülen “Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı”nı eleştirerek, düzenlemenin hükümetin mali sıkışmışlığının sonucu olduğunu söyledi.

Şahiner, yasa tasarısının ilk olarak “İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması” adıyla hazırlandığını, daha sonra isminin değiştirildiğini belirterek, “Bu yasa tam anlamıyla denize düşenin yılana sarıldığının resmidir” dedi.

Bu tür önemli yasaların aceleyle geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Şahiner, gerekli altyapı ve düzenlemelerin hazırlanması gerektiğini kaydetti.

“Yangından mal kaçırır gibi seçim öncesi acil para lazım yasası yazsaydınız çok daha yerinde olacaktı” diyen Şahiner, Maliye’nin borç batağında olması nedeniyle yasa tasarısının gündeme getirildiğini söyledi.

Şahiner, düzenlemenin bankacılık sektörüne zarar vermemesi ve ülkenin daha büyük risklerle karşı karşıya kalmaması temennisinde bulunarak, Türkiye’de geçmişte uygulanan “Varlık Barışı” düzenlemelerini hatırlattı.

Türkiye’deki uygulamalarda yurt dışındaki paraların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini ve belirli süre ülkeden çıkışlarının engellendiğini söyleyen Şahiner, mevcut düzenlemenin ise “1 aylık bütçe açığının sadece bir kısmını kapatabilmek için acil şekilde hazırlanıp Meclis’e getirildiğini” ifade etti.

“Bir gecede gelip başka ülkeye gidebilecek”

Şahiner, yasa kapsamında KKTC’de vergi yükümlüsü olan gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabileceğini belirterek, komitede gelen paranın ülkede belirli süre tutulması veya yatırıma dönüştürülmesi gibi önerilerin de tartışıldığını ifade etti.

“Bu yapılsaydı daha anlamlı olabilirdi” diyen Şahiner, mevcut düzenlemeyle milyarlarca Türk Lirası’nın bir gecede ülkeye girip başka ülkelere çıkabileceğini söyledi.

“Yatırıma kazandırılması kısmı, yasanın başlığında boşta kalacak bir adımdır” ifadelerini kullanan Şahiner, “Ne olursa olsun yeter ki ben yüzde 5 alayım, bir günde gelsin gitsin, ben yüzde 5’ini alayım gerisi benim umurumda değil diyen bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.