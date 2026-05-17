Hristoulidis'in seçim geleceği ve Guterres'in çözüm planı

Politis gazetesi “Guterres’in çözüm planı nedir” başlıklı yorumsal haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin geleceğinin yanı sıra, Hristodulidis’in bahsettiği BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa ilişkin yeni girişim konusunu ele aldı.

Gazete, Kiriakos Pieridis imzalı yorumsal haberinde; Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerinden bir hafta önce, 2028 seçimlerinde kendi sürecini belirlemek için anketlere baktığını, kamuoyu yoklamaların ise Hristodulidis’in yeniden seçilmesine olanak tanımadığını yazdı.

Hristodulidis ile hareket eden ELAM haricinde, DİKO’nun önemli bir zemin kaybettiğini, EDEK, DİPA ve Ekologların ise mecliste yer almayacağı tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilen haberde, muhalefetsiz dönemin sona ermek üzere olduğu, Hristodulidis’in artık “Tek adamlık şov” yapmasının da mümkün olmayacağı belirtildi.

Senaryo inandırıcı değildi

Hristodulidis’in hafta içi yaptığı “Kıbrıs sorununda çözüm planının 2026 sonundan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin önce sunulabileceği, bu gelişmedeki belirleyicinin, Genel Sekreter Guterres’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da yaptığı görüşme olduğunu, Erdoğan’ın Genel Sekreter’e özlü görüşmeler için yeşil ışık yakmış göründüğü” şeklindeki açıklamalarına da atıfta bulunan gazete, bu senaryonun inandırıcı olmadığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’e göre inisiyatif başlatan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından, aslında böyle bir imada bile bulunulmadığına dikkati çekti.

Geçmişte, Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanları için Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelere atıfta bulunmanın sadece kamuoyunu hazırlamak değil, dizginlenmek için de bir araç olduğunu yazan gazete, başkanların “En ünlü motiflerinin” ise bir sonraki görevleri için Kıbrıs sorununda çözüm talep etmek olduğunu, bu şekilde ise 52 yılın geçtiğine vurgu yaptı.

Hristodulidis’e yönelik eleştirilerin de yer aldığı haberde, Hristodulidis’in, gelişmelerin olgulara dayanıp dayanmadığına bakmaksızın Kıbrıs sorununda gelişmeler “Uydurduğu”, bununla birlikte adanın birçok çıkmazla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Haberde, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda yapılan çalışmalara yönelik erişimi siyasi parti başkanları, hatta üst düzey diplomatlardan kestiği de belirtildi.

Hristodulidis’in geçtiğimiz hafta “Alfa” televizyonuna verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümünü, diğer jeopolitik gelişmelere ve Türkiye-AB ilişkilerine de bağladığı ancak Hristodulidis’in bu bağlantıları değerlendirdiğine dair gözle görülür bir olgunun bulunmadığını yazan gazete, Avrupa içindeki jeopolitik gelişmelerin, Türkiye’nin Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ile sağladığı çok düzeyli anlaşmalarla AB karşısındaki pozisyonunu düzenlediğine de dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Kıbrıs sorununun "Buzdolabına girdiği", Türk-Yunan ilişkilerinin ise ağır gittiği de ifade edildi.