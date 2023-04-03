Yazar Salamis Ayşegül Sentuğ’un, “Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali” isimli kitabı tanıtıldı

Yazar Salamis Ayşegül Sentuğ’un, üç dilli kitabı “Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali” tanıtıldı; kart postal sergisi de açıldı.

Şentuğ'un Lefkoşa'nın güneyinde Phaneromenis70 Galerisi tarafından İngilizce, Türkçe ve Yunanca olarak yayımlanan “Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali” isimli kitabının tanıtımı geçtiğimiz günlerde Phaneromenis70 Galerisi’nde yapıldı.

Yazarın verdiği bilgiye göre, iki toplumdan yazar ve sanatçıların katıldığı etkinlikte Salamis Ayşegül Sentuğ, 19’uncu yüzyıl Kıbrıs’ını anlatan tarihi romanına paralel olarak geliştirdiği bir başka üst kurgu eser olan Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali’ni tanıttı.

Kurgusal bir eser olan Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali, 19. yüzyılda Kıbrıs’a gelmiş İngiliz hikâye derleyicisi Florence Passeri’nin Kıbrıs güncesi…

Küçük Kalpli Şeylerin Jurnali, Florence Passeri’nin Kıbrıs’ta biriktirdiği efemera, fotoğraf, günlük ve kartpostallardan oluşuyor. Kitap, romantik gezginle doğa arasındaki güçlü bağı, 1886 Kıbrıs’ının pitoresk ortamında kuruyor.

Florence Passeri’nin, 1886 yılı Kıbrıs’ından yolladığı kurgusal kartpostalların sergisi 22 Nisan’a kadar Lefkoşa’nın güneyinde Phaneromenis70 Galerisi’nde gezilebilecek.